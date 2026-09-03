Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα «εθνικά» θαλάσσια πάρκα

Snapshot Η Ελλάδα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Τουρκία για τους τουρκικούς ισχυρισμούς σχετικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα «εθνικά» θαλάσσια πάρκα.

Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση.

Η ελληνική πλευρά τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς από διεθνή συμβατικά κείμενα.

Η Ελλάδα θεωρεί άκυρη και χωρίς έννομη ισχύ την ανακήρυξη των τουρκικών «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται σε ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει διεθνώς κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και θίγει την κυριαρχία της. Snapshot powered by AI

Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα τόσο για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια όσο και για τις Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων.

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ενεχείρισε Ρηματικές Διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι ισχυρισμοί της Τουρκίας.

Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς οποιαδήποτε νομική βάση. Διαμηνύουν ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.

Περαιτέρω, η Ελλάδα απορρίπτει ως άκυρη και στερούμενη έννομης ισχύος την ανακήρυξη των ούτως καλούμενων τουρκικών «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων, στον βαθμό που αυτά εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Οι ίδιες διπλωματικές πηγές καθιστούν σαφές ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Υπενθυμίζεται ότο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένων οπλισμένων πτήσεων F-16 και παραβιάσεων από τουρκικά drone.

Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ενημέρωση που έκανε για τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Γιώργος Γεραπετρίτης την Τετάρτη στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε στην παρέμβασή του, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα ως προς την ποσοτική αναβάθμιση αναφέρθηκε ενδεικτικά η αύξηση των αριθμού των τουρκικών παραβιάσεων στον εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας.

Η ποιοτική αναβάθμιση συνίσταται στο ότι πλέον τα τουρκικά μαχητικά F-16 πετούν οπλισμένα στο Αιγαίο αλλά το πρόσφατο προκλητικό περιστατικό στις 28 Αυγούστου όταν τουρκικό drone παραβίασε το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και κινήθηκε κοντά στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης.

Δεύτερον έγινε αναφορά στην προώθηση της αναθεωρητικής ατζέντας της Τουρκίας και του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Επιπλέον ο Γιώργος Γεραπετρίτης στάθηκε και στην παράνομη ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων της Τουρκίας που έγινε σε περιοχές εκτός της τουρκικής δικαιοδοσίας, στην ανοιχτή θάλασσα και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η ελληνική πλευρά επιχείρησε να αναδείξει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα έγιναν σε αντιδιαστολή με τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, τα οποία βρίσκονται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και πολλά μίλια μακριά από τις τουρκικές ακτές και τηρούν τις προϋποθέσεις του Διεθνούς Δικαίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε προαναγγείλει ότι θα προχωρήσει σε ενημέρωση των Ευρωπαίων ομολόγων του για τις παραβιάσεις της Τουρκίας. Ωστόσο στην παρέμβασή του τόνισε η Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση μίας σχέσης καλής γειτονίας. Πάντως δεν λανθάνει της προσοχής παραγόντων του υπουργείου Εξωτερικών ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε στην άτυπη Σύνοδο ότι η βούληση της ελληνικής πλευράς παραμένει σταθερή και είναι η ειρηνική επίλυση της μοναδικής διαφοράς που αναγνωρίζει η Αθήνα σε σχέση με την Τουρκία, αυτή της οριοθέτησης ΑΟΖ.

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