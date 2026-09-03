Θαλάσσια Πάρκα Τουρκίας: Βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, είπε ο Γεραπετρίτης 

Snapshot Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους ευρωπαίους ομολόγους του για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένων οπλισμένων πτήσεων F-16 και παραβιάσεων από τουρκικά drone.

Η Τουρκία προωθεί την αναθεωρητική ατζέντα της και το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», με νομοσχέδιο που θα κατοχυρώνει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η παράνομη ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων έγινε εκτός της τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, σε αντίθεση με τα νόμιμα ελληνικά θαλάσσια πάρκα εντός χωρικών υδάτων.

Η Ελλάδα επιμένει στην ειρηνική επίλυση της μοναδικής διαφοράς με την Τουρκία που αφορά την οριοθέτηση ΑΟΖ, ενώ αναμένει αλληλεγγύη από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας.

Η πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας προϋποθέτει πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των κρατών-μελών και του Διεθνούς Δικαίου, που παραμένει στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας. Snapshot powered by AI

Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ενημέρωση που έκανε για τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Γιώργος Γεραπετρίτης την Τετάρτη στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε στην παρέμβασή του, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα ως προς την ποσοτική αναβάθμιση αναφέρθηκε ενδεικτικά η αύξηση των αριθμού των τουρκικών παραβιάσεων στον εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας.

Η ποιοτική αναβάθμιση συνίσταται στο ότι πλέον τα τουρκικά μαχητικά F-16 πετούν οπλισμένα στο Αιγαίο αλλά το πρόσφατο προκλητικό περιστατικό στις 28 Αυγούστου όταν τουρκικό drone παραβίασε το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και κινήθηκε κοντά στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης.

Δεύτερον έγινε αναφορά στην προώθηση της αναθεωρητικής ατζέντας της Τουρκίας και του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας». Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα, η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα κατοχυρώνει στην έννομη τουρκική τάξη τις βλέψεις της και τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επιπλέον ο Γιώργος Γεραπετρίτης στάθηκε και στην παράνομη ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων της Τουρκίας που έγινε σε περιοχές εκτός της τουρκικής δικαιοδοσίας, στην ανοιχτή θάλασσα και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η ελληνική πλευρά επιχείρησε να αναδείξει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα έγιναν σε αντιδιαστολή με τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, τα οποία βρίσκονται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και πολλά μίλια μακριά από τις τουρκικές ακτές και τηρούν τις προϋποθέσεις του Διεθνούς Δικαίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε προαναγγείλει ότι θα προχωρήσει σε ενημέρωση των Ευρωπαίων ομολόγων του για τις παραβιάσεις της Τουρκίας. Ωστόσο στην παρέμβασή του τόνισε η Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση μίας σχέσης καλής γειτονίας. Πάντως δεν λανθάνει της προσοχής παραγόντων του υπουργείου Εξωτερικών ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε στην άτυπη Σύνοδο ότι η βούληση της ελληνικής πλευράς παραμένει σταθερή και είναι η ειρηνική επίλυση της μοναδικής διαφοράς που αναγνωρίζει η Αθήνα σε σχέση με την Τουρκία, αυτή της οριοθέτησης ΑΟΖ.

Επιπλέον τονίστηκε ότι η πρόοδος των σχέσεων Ε.Ε. – Άγκυρας προϋποθέτει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του συνόλου των κρατών – μελών και του Διεθνούς Δικαίου και αυτό θα παραμείνει στην κορυφή της ατζέντας. Από την πλευρά της Ε.Ε. εκφράστηκε η αλληλεγγύη ως προς τα ζητήματα που έθεσε ο υπουργός.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το τέλος της άτυπης Συνόδου: «Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα. Οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά».

«Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου. Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

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