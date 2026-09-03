Θαλάσσια Πάρκα Τουρκίας: Βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, είπε ο Γεραπετρίτης 

Τι είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στους ευρωπαίους ομολόγους του στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Εύη Απολλωνάτου

Θαλάσσια Πάρκα Τουρκίας: Βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, είπε ο Γεραπετρίτης 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους ευρωπαίους ομολόγους του για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένων οπλισμένων πτήσεων F-16 και παραβιάσεων από τουρκικά drone.
  • Η Τουρκία προωθεί την αναθεωρητική ατζέντα της και το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», με νομοσχέδιο που θα κατοχυρώνει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
  • Η παράνομη ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων έγινε εκτός της τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, σε αντίθεση με τα νόμιμα ελληνικά θαλάσσια πάρκα εντός χωρικών υδάτων.
  • Η Ελλάδα επιμένει στην ειρηνική επίλυση της μοναδικής διαφοράς με την Τουρκία που αφορά την οριοθέτηση ΑΟΖ, ενώ αναμένει αλληλεγγύη από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας.
  • Η πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας προϋποθέτει πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των κρατών-μελών και του Διεθνούς Δικαίου, που παραμένει στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας.
Snapshot powered by AI

Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ενημέρωση που έκανε για τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Γιώργος Γεραπετρίτης την Τετάρτη στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε στην παρέμβασή του, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα ως προς την ποσοτική αναβάθμιση αναφέρθηκε ενδεικτικά η αύξηση των αριθμού των τουρκικών παραβιάσεων στον εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας.

Η ποιοτική αναβάθμιση συνίσταται στο ότι πλέον τα τουρκικά μαχητικά F-16 πετούν οπλισμένα στο Αιγαίο αλλά το πρόσφατο προκλητικό περιστατικό στις 28 Αυγούστου όταν τουρκικό drone παραβίασε το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και κινήθηκε κοντά στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης.

Δεύτερον έγινε αναφορά στην προώθηση της αναθεωρητικής ατζέντας της Τουρκίας και του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας». Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα, η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα κατοχυρώνει στην έννομη τουρκική τάξη τις βλέψεις της και τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επιπλέον ο Γιώργος Γεραπετρίτης στάθηκε και στην παράνομη ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων της Τουρκίας που έγινε σε περιοχές εκτός της τουρκικής δικαιοδοσίας, στην ανοιχτή θάλασσα και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η ελληνική πλευρά επιχείρησε να αναδείξει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα έγιναν σε αντιδιαστολή με τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, τα οποία βρίσκονται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και πολλά μίλια μακριά από τις τουρκικές ακτές και τηρούν τις προϋποθέσεις του Διεθνούς Δικαίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε προαναγγείλει ότι θα προχωρήσει σε ενημέρωση των Ευρωπαίων ομολόγων του για τις παραβιάσεις της Τουρκίας. Ωστόσο στην παρέμβασή του τόνισε η Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση μίας σχέσης καλής γειτονίας. Πάντως δεν λανθάνει της προσοχής παραγόντων του υπουργείου Εξωτερικών ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε στην άτυπη Σύνοδο ότι η βούληση της ελληνικής πλευράς παραμένει σταθερή και είναι η ειρηνική επίλυση της μοναδικής διαφοράς που αναγνωρίζει η Αθήνα σε σχέση με την Τουρκία, αυτή της οριοθέτησης ΑΟΖ.

Επιπλέον τονίστηκε ότι η πρόοδος των σχέσεων Ε.Ε. – Άγκυρας προϋποθέτει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του συνόλου των κρατών – μελών και του Διεθνούς Δικαίου και αυτό θα παραμείνει στην κορυφή της ατζέντας. Από την πλευρά της Ε.Ε. εκφράστηκε η αλληλεγγύη ως προς τα ζητήματα που έθεσε ο υπουργός.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το τέλος της άτυπης Συνόδου: «Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα. Οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά».

«Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου. Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:28ΚΟΣΜΟΣ

Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα «εθνικά» θαλάσσια πάρκα

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Γρεβενά: 55χρονη καταπλακώθηκε από το τρακτέρ της

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Σύλληψη ανήλικου για κλοπή – Χειροπέδες και στη μητέρα του για παραμέληση

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Κάρλα Τζέφρι: Πέθανε σε ηλικία 33 ετών η μαζορέτα «Μπρι» του Disney Channel

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στον Ασπρόπυργο λόγω τεχνικής βλάβης

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος έστρωσε κόκκινο χαλί για τον Σι Τζινπίνγκ – Τον ξενάγησε στο Μουσείο του Καΐρου

15:56ANNOUNCEMENTS

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ο Σταύρος Κατσικάδης, νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην Μαρίνα Αλίμου

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Μαραθώνα: Ομολόγησε ότι έθαψε την υπερήλικη μητέρα της

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Πλώρα: Παλιός πυλώνας του δικτύου ηλεκτροδότησης εντοπίστηκε κοντά στο σημείο της φωτιάς

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι πρώην «συριζαίοι» έδωσαν το «παρών» στην ομιλία Τσίπρα και γιατί δεν φωτογραφήθηκε μαζί τους

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Καλοχώρι Χαλκίδας

15:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αυξημένες παραβιάσεις: Τι είπε ο Γεραπετρίτης για την Τουρκία στους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ

15:32ANNOUNCEMENTS

Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει… πανεπιστήμιο με νέα φοιτητική προσφορά!

15:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μήνυμα του Χακίμι για την επιστροφή του Ουναχί στον Παναθηναϊκό – Δείτε εικόνα

15:31ΚΑΙΡΟΣ

Εκπαιδευτικοί: Διαμαρτυρία με συνεχείς στάσεις εργασίας για τις υποχρεωτικές υπερωρίες

15:30ANNOUNCEMENTS

Η Παπαστράτος στη ΔΕΘ 2026: 95 χρόνια, «Εδώ, το Επόμενο Προηγείται»

15:28ANNOUNCEMENTS

AΛΦΑ Experience On Air: Το πιο hot Live Radio Party του Σεπτεμβρίου σε περιμένει στον Πειραιά!

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά στις Ράχες στην παλιά εθνική οδό - Χτύπησαν οι καμπάνες του χωριού

15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς για Τσίπρα: Σαφής και ευδιάκριτη η προγραμματική μετατόπισή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ξανά αφρικανική ζέστη - Η ημέρα που ξεκινούν ξανά τα 37άρια

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Μαραθώνα: Ομολόγησε ότι έθαψε την υπερήλικη μητέρα της

12:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικό βιβλίο Β’ Δημοτικού παρουσιάζει στα παιδιά τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας»

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Το σημάδι που δεν είδε κανείς για την καταστροφή του Νεπάλ δυο ημέρες νωρίτερα

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη με 12,6% η ΝΔ - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Εκτός Βουλής ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, Νίκη και Νέα Αριστερά

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ξεχασμένη απόδειξη σε ΑΤΜ με διαθέσιμο υπόλοιπο 2,1 εκατ. ευρώ αναστάτωσε το Twitter

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκάλυψη: «Θα τα ξεράσω όλα στην Ασφάλεια!» - Όταν το θύμα μαστροπείας απειλούσε το σατανικό ζεύγος της Κυψέλης, πριν δεχθεί τον απόλυτο εκβιασμό

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ξάνθη - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί βιάστηκε από δύο άνδρες – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Τρία ανήλικα παιδιά στο νοσοκομείο λόγω παραμέλησης και υποσιτισμού – Καταγγελία Γιαννάκου για έλλειψη φύλαξης και απειλές από τον πατέρα

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Τζαβέλα: Η φράση της Μαρίκας Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά - «Κοίτα αν τον φυλάνε καλά»

09:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό Ελ Νίνιο θα είναι ιστορικό - «Φαινόμενο άνευ προηγουμένου»

11:15WHAT THE FACT

Με 215 ευρώ πετάς σχεδόν απεριόριστα έως το 2027 – Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν το πάσο

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θα καταγράψουμε και τα κοσμήματα στις θυρίδες» για να φορολογήσουμε τον πλούτο, είπε ο αναπλ. τομεάρχης της ΕΛ.Α.Σ. Γιώργος Παππάς

12:52ΕΘΝΙΚΑ

Πώς θα είναι τα νέα στρατιωτικά σπίτια στον Έβρο: Αυτοψία Δένδια στα υπό κατασκευή ΣΟΑ – Βίντεο

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: Σκότωσε τα δύο παιδιά του και την πεθερά του, έστειλε σε βίντεο τη σκηνή του φόνου στη σύζυγό του και έπειτα αυτοκτόνησε

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Κάρλα Τζέφρι: Πέθανε σε ηλικία 33 ετών η μαζορέτα «Μπρι» του Disney Channel

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι πρώην «συριζαίοι» έδωσαν το «παρών» στην ομιλία Τσίπρα και γιατί δεν φωτογραφήθηκε μαζί τους

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κοπάδι γουρουνιών έκανε βόλτα στην πλατεία των Χανίων

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Λεμεσό - Όχημα δεν σταμάτησε σε έλεγχο - Δύο συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ