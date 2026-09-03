Tubitak Marmara: Πλέει ξανά ανοιχτά της Σύμης το τουρκικό ερευνητικό σκάφος

Snapshot Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Tubitak Marmara πλέει αυτή τη στιγμή βορειοανατολικά της Σύμης στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Χθες το σκάφος κατέπλευσε στο λιμάνι της Μαρμαρίδας μετά από πορεία προς τα τουρκικά παράλια.

Το Tubitak Marmara κινείται με ταχύτητα περίπου 10 κόμβων, υποδεικνύοντας ότι δεν πραγματοποιεί έρευνες αυτή τη στιγμή.

Το σχέδιο πλου προβλέπει πορεία του σκάφους προς το λιμάνι του Αϊδινίου. Snapshot powered by AI

Νέα εξόρμηση κοντά στα ελληνικά νησιά στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου Πελάγους πραγματοποιεί αυτή την ώρα το ερευνητικό τουρκικό σκάφος, Tubitak Marmara.

Ενώ χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχε χαράξει ρότα προς τα τουρκικά παράλια και τελικά κατέπλευσε στο λιμάνι της Μαρμαρίδας, σήμερα κινείται βορειοανατολικά της Σύμης.

Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, κινείται με ταχύτητα περίπου 10 κόμβων, κάτι που σημαίνει ότι αυτή την ώρα δεν πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή.

Σύμφωνα με το σχέδιο πλου που έχει υποβληθεί, το Tubitak Marmara έχει χαράξει ρότα για το λιμάνι του Αϊδινίου.

Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο παρακολουθείτε διακριτικά από σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ υπενθυμίζεται ότι η ελληνική πλευρά εξέδωσε αντί-NAVTEX στο σχέδιο που είχε εκπονήσει η Τουρκία για να δεσμεύσει περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και να πραγματοποιήσει έρευνες.

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