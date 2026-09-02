Η τουρκική ρηματική διακοίνωση και η προειδοποίηση ότι δεν θα γίνει ανεκτή «αλλαγή του status quo»

Η είδηση και οι πληροφορίες για την ρηματική διακοίνωση δημοσιεύονται σήμερα  στην εφημερίδα Milliyet μία ημέρα αφού η Ελλάδα υπέγραψε για την ανάπτυξη του συστήματος αεράμυνας «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Εύη Απολλωνάτου

Η τουρκική ρηματική διακοίνωση και η προειδοποίηση ότι δεν θα γίνει ανεκτή «αλλαγή του status quo»
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  • Η Τουρκία επέδωσε ρηματική διακοίνωση στην Ελλάδα, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο και αντιδρώντας στα ελληνικά ειδικά χωροταξικά σχέδια για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία.
  • Η ρηματική διακοίνωση αποτελεί απάντηση στην ελληνική αντίδραση για τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα γύρω από το Καστελλόριζο και τα διεθνή ύδατα μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης.
  • Η Τουρκία προειδοποίησε την Ελλάδα να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών με αεράμυνα, θεωρώντας ότι παραβιάζεται το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς τους σύμφωνα με την τουρκική ερμηνεία των διεθνών συνθηκών.
  • Η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία με το Ισραήλ για την προμήθεια αντιβαλλιστικών και αντιαεροπορικών συστημάτων, ενισχύοντας την αμυντική θωράκιση των νησιών της.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία και τόνισε την προσήλωση της Ελλάδας στην ειρηνική επίλυση διαφορών και την προστασία της κυριαρχίας της.
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Η ρηματική διακοίνωση της Τουρκίας περιλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για το Αιγαίο και επιδόθηκε στις ελληνικές διπλωματικές αρχές σε συνέχεια της ανακήρυξης των δύο παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων σε Καστελλόριζο και ανάμεσα σε Λήμνο και Σαμοθράκη, προβάλλεται δε από τους συνεργάτες του Ταγίπ Ερντογάν ως απάντηση στις ελληνικές πρωτοβουλίες του τελευταίου διαστήματος σχετικά με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το χωροταξικό για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Δεν μπορεί να διαλάθει της προσοχής, ωστόσο, ότι η τουρκική ρηματική διακοίνωση, προετοιμασμένη εδώ και καιρό, επιδόθηκε στις ελληνικές αρχές ως απάντηση στην ελληνική ρηματική διακοίνωση για τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα με τα οποία η Τουρκία επιδιώκει να περικυκλώσει το Καστελλόριζο και τα διεθνή ύδατα ανάμεσα σε Λήμνο και Σαμοθράκη, καρπούμενη μια περιοχή στην οποία δεν έχει δικαιώματα.

Κυρίως όμως, η χρονική συγκυρία της ανάδειξης της τουρκικής επιχειρηματολογίας, επαναλαμβάνεται την ίδια χρονική στιγμή που η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία για προμήθεια αντιβαλλιστικών και αντιαεροπορικών συστημάτων από το Ισραήλ, τα οποία η Τουρκία θεωρεί ότι αποτελούν επιθετική κίνηση εναντίον της.

Διόλου τυχαίο δεν πρέπει να θεωρείται, ούτε περνά και απαρατήρητο από το ραντάρ έμπειρων υπηρεσιακών παραγόντων του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών ότι μετά την ρηματική διακοίνωση της Άγκυρας, ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε απειλητικά την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών τα οποία -σύμφωνα με την ανάγνωση που κάνουν από την Άγκυρα στις διεθνείς συνθήκες- έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

Κι αυτό σχεδόν ταυτοχρόνως με την σύμβαση αγοράς των αντιβαλλιστικών και αντιαεροπορικών συστημάτων David Sling, Barak και Spyder που αναμένεται να θωρακίσουν και τη νησιωτική Ελλάδα από εναέριες απειλές, είτε αυτές προέρχονται από βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους αέρος-αέρος, ρουκέτες, βλήματα πυροβολικού ή βόμβες που μπορούν να έχουν εξαπολυθεί από μη επανδρωμένα αεροχήματα, όπως τα UAV's διαφόρων τύπων.

Στη διπλωματική πρακτική, μια ρηματική διακοίνωση είναι η ανώτερη μορφή διαμαρτυρίας και θεωρείται ότι εκφράζει απολύτως τις πάγιες και επίσημες θέσεις ενός κράτους. Ητ ουρκική ρηματική διακοίνωση παραδόθηκε πριν από κάποιες ημέρες στην Αθήνα αλλά η είδηση της ύπαρξης της και πληροφορίες για το περιεχόμενο της διέρρευσαν σήμερα από τουρκικές πηγές στην εφημερίδα Milliyet, μία ημέρα αφού η Ελλάδα υπέγραψε τη συμφωνία με το Ισραήλ για την ανάπτυξη του συστήματος αεράμυνας «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Σύμφωνα με την Milliyet, η Άγκυρα στη ρηματική διακοίνωση αντιδρά:

  • Στα τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια που ανακοίνωσε η Ελλάδα: το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό στις 7 Αυγούστου, το αντίστοιχο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στις 19 Αυγούστου και εκείνο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα στις 28 Αυγούστου. Μάλιστα επικαλείται διάφορες επιπτώσεις και περιβαλλοντικές για να δικαιολογήσει την αντίδραση.
  • Για την ΑΟΖ επαναλαμβάνει ότι οριοθέτηση μπορεί να γίνει μετά από συμφωνία Ελλάδας – Τουρκίας
  • Κατηγορεί την Ελλάδα για μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις και μονομερείς ενέργειες.
  • Κάνει αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο και κυρίως σε ό,τι αφορά συνεργασία μεταξύ παράκτιων κρατών σε κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε το θέμα στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υπουργός Εξωτερικών στη δήλωση του μετά το τέλος της συνάντησης «φωτογράφισε» την Τουρκία για παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου στην περιοχή, για τις οποίες ενημέρωσε το συμβούλιο.

«Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Και συνέχισε: «Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου. Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

«Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα. Οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.

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