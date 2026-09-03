Η Τουρκία επιτίθεται στο Ευρωκοινοβούλιο: Όργανο και «εργαλείο ελληνοκυπριακής προπαγάνδας»

Σκληρή και απαξιωτική επίθεση της Άγκυρας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς – Κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι εγκαταλείπει την «ουδετερότητα» και μετατρέπεται σε «εργαλείο» της ελληνοκυπριακής πλευράς

Newsroom

Η Τουρκία επιτίθεται στο Ευρωκοινοβούλιο: Όργανο και «εργαλείο ελληνοκυπριακής προπαγάνδας»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με πρωτοφανώς οξύ και απαξιωτικό τόνο επιτίθεται η Άγκυρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνολικά στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή πρόταση για τη χρηματοδότηση μνημείου στην Κύπρο.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί ευθέως τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι παίρνουν θέση στο Κυπριακό και ότι μετατρέπονται, όπως υποστηρίζει, σε «όργανο» και «εργαλείο ελληνοκυπριακής προπαγάνδας».

Η τουρκική αντίδραση αφορά γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2027. Σύμφωνα με την Άγκυρα, στη γνωμοδότηση περιλαμβάνεται σύσταση για τη διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την κατασκευή μνημείου από την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο, κατά την τουρκική πλευρά, αποσκοπεί στη δυσφήμηση των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ επαναλαμβάνει τη γνωστή ανιστόρητη θέση της Άγκυρας για την τουρκική εισβολή του 1974.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, αντί να συμβάλλουν στην επίλυση του Κυπριακού, εγκαταλείπουν τις αρχές της αμεροληψίας και της δικαιοσύνης.

Μάλιστα, κατηγορεί ευθέως την ΕΕ ότι με τη στάση της υπονομεύει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων και ότι μετατρέπεται σε εργαλείο της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Η Τουρκία επιφυλάσσει εντελώς απαξιωτική αναφορά για τους αξιωματούχους της ΕΕ, καλώντας τους να να μην υιοθετούν, όπως αναφέρει, πρωτοβουλίες που έχουν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση της Άγκυρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Καλούμε τους αξιωματούχους της ΕΕ να μην γίνονται όργανο όσων επιδιώκουν να απομακρύνουν την Τουρκία από την ΕΕ με κάθε τους βήμα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027 περιλαμβάνει σύσταση για τη διάθεση κονδυλίων για την κατασκευή ενός λεγόμενου μνημείου από την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση, με στόχο τη δυσφήμιση των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Μέσω της Ειρηνευτικής Επιχείρησης στην Κύπρο το 1974, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις απέτρεψαν την εξόντωση του Τουρκοκυπριακού λαού και έφεραν την ειρήνη σε ολόκληρο το νησί, η οποία επικρατεί για πάνω από μισό αιώνα.

Οι ισχυρισμοί που διατυπώνει η ελληνοκυπριακή πλευρά διαστρεβλώνουν και πολιτικοποιούν τα ιστορικά γεγονότα.

Αντί να συμβάλλουν στην επίλυση του κυπριακού ζητήματος, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υπονομεύουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο λαών, αποκλίνοντας από τις αρχές της αμεροληψίας και της δικαιοσύνης και μετατρέποντάς τα σε εργαλείο προπαγάνδας της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Καλούμε τους αξιωματούχους της ΕΕ να μην γίνονται όργανο όσων επιδιώκουν να απομακρύνουν την Τουρκία από την ΕΕ με κάθε τους βήμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:34NEWSBOMB

Τραμπ: 3 εκατ. λιγότεροι μετανάστες - Πρώτη φορά σε έναν αιώνα

22:29ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Ακόμη και ένα ποτό την ημέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου από διάφορους τύπους καρκίνου

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον δήμο Νεστορίου Καστοριάς

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον 71χρονο σέρφερ ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στις Γούβες

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (3/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 6,2 εκατ. ευρώ

21:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στον Δήμο Αρχανών στην Κρήτη: Αυτοκτόνησε δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο πρώτων βοηθειών εντός του αυτοκινήτου

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση πεζού στην Πάτρα

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Τζει Ντι Βανς: Το Ιράν χάνει καθημερινά τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Νερά μέσα στον σταθμό «Πανεπιστήμια» του Μετρό Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Προδοσία» οι διαρροές για εξάντληση πυρομαχικών στον πόλεμο με το Ιράν

21:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πότε παρουσιάζει η Apple το νέο iPhone 18: Έρχεται αναδιπλούμενο κινητό; Όσα γνωρίζουμε

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί λόγω κινητοποιήσεων στη ΔΕΘ 8 σταθμοί το Σάββατο

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 900 εκτελέσεις μέσα στο 2026 καταγράφουν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

21:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Κόστα στην Τουρκία για τις προκλήσεις της στην Ελλάδα με αναφορά στα Συμπεράσματα της ΕΕ

21:10ΕΛΛΑΔΑ

«Την είχε πάνω από 10 χρόνια κρυμμένη», λέει γειτόνισσα στο Newsbomb για την 90χρονη στο Μαραθώνα – Δεν βρέθηκε το πτώμα της στην αυλή του σπιτιού

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες ΙΧ αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη - Βίντεο

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες: Πρόστιμο «μαϊμού» για όσους δεν τις άλλαξαν

20:49WHAT THE FACT

Στρωματόλιθοι: Τα «ζωντανά απολιθώματα» στην Αυστραλία που αποκαλύπτουν την απαρχή της ζωής στη Γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για βιβλίο Β’ Δημοτικού: «Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα, ούτε γονέας 1 υπάρχει, ούτε γονέας 2»

20:02LIFESTYLE

Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος μηνύει την παραγωγή και αξιώνει $100 εκατ. μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (3/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 6,2 εκατ. ευρώ

21:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στον Δήμο Αρχανών στην Κρήτη: Αυτοκτόνησε δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος

18:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τα μπουρίνια επιστρέφει το καλοκαίρι - Σαββατοκύριακο με ζέστη και λιακάδα

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βιολογικά παιδιά του 43χρονου η 15χρονη έγκυος, το 12χρονο αγόρι και το νεκρό βρέφος – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα DNA

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ;

19:52ΕΛΛΑΔΑ

«Γελοιότητες»: Η δασκάλα στη Φουρνά Ευρυτανίας διαψεύδει τις καταγγελίες ότι είχε αρουραίους στο σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Υπήρχε κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού την ώρα του φονικού - Γιατί δεν κατέγραψε τίποτα

12:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικό βιβλίο Β’ Δημοτικού παρουσιάζει στα παιδιά τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας»

21:10ΕΛΛΑΔΑ

«Την είχε πάνω από 10 χρόνια κρυμμένη», λέει γειτόνισσα στο Newsbomb για την 90χρονη στο Μαραθώνα – Δεν βρέθηκε το πτώμα της στην αυλή του σπιτιού

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες: Πρόστιμο «μαϊμού» για όσους δεν τις άλλαξαν

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Το σημάδι που δεν είδε κανείς για την καταστροφή του Νεπάλ δυο ημέρες νωρίτερα

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη με 12,6% η ΝΔ - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Εκτός Βουλής ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, Νίκη και Νέα Αριστερά

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ξανά αφρικανική ζέστη - Η ημέρα που ξεκινούν ξανά τα 37άρια

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκάλυψη: «Θα τα ξεράσω όλα στην Ασφάλεια!» - Όταν το θύμα μαστροπείας απειλούσε το σατανικό ζεύγος της Κυψέλης, πριν δεχθεί τον απόλυτο εκβιασμό

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έγκυος έπεσε θύμα άγριας βίας από τον σύντροφό της - Την έσωσε η γειτόνισσα

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Ερντογάν: Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις πώς θα ενισχύσουμε την άμυνά μας

08:21LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμό - Οι συγκλονιστικές στιγμές

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Νερά μέσα στον σταθμό «Πανεπιστήμια» του Μετρό Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ