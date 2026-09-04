Ισχυρή άνοδος στη Wall Street με ώθηση από τα επιτόκια

Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ισχυρή άνοδος στη Wall Street με ώθηση από τα επιτόκια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, κλείνοντας με άνοδο 0,49% στις 54.349,12 μονάδες.
  • Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,17% κλείνοντας στις 7.723,55 μονάδες.
  • Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε απώλειες 0,83%, κλείνοντας στις 26.363,44 μονάδες.
  • Η αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία στα Στενά του Ορμούζ στήριξε το επενδυτικό κλίμα.
  • Οι σημαντικές απώλειες της SpaceX και της AMD επηρέασαν αρνητικά τον τεχνολογικό κλάδο και τον Nasdaq.
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Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη (3/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της αυτόν τον μήνα.

Αφορμή στάθηκαν δηλώσεις του Κρίστοφερ Γουόλερ, μέλους του ΔΣ της Fed, ο οποίος είπε πως θα ταχθεί υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα εφόσον τα στοιχεία δείξουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 624,16 μονάδων (+1,18%), στις 53.686,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 366,23 μονάδων (+1,40%), στις 26.584,06 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 81,11 μονάδων (+1,06%), στις 7.747,71 μονάδες.

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