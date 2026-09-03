Κρήτη: Της πήραν τα κοσμήματα και τους πήρε στο κυνήγι

Άλλη μια υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, με μια 56χρονη γυναίκα να καταδιώκει τον έναν δράστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Αυγούστου, όταν η 56χρονη γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από ένα άτομο, το οποίο της παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ.

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