Τραγωδία στον Δήμο Αρχανών στην Κρήτη: Αυτοκτόνησε δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος

Τραγωδία στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων στην Κρήτη καθώς βρέθηκε νεκρός σε χωράφι δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε νεκρός φέροντας τραύμα από καραμπίνα.

Ο εντοπισμός του έγινε περίπου στις 9 το βράδυ της 3ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το patris.gr.

Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο εκλιπών εκλέγεται με την παράταξη του Μανώλη Κοκοσάλη, δηλαδή του Δημάρχου και κατά το παρελθόν έχει διατελέσει αντιδήμαρχος με πολλές αρμοδιότητες ευθύνης.

O άτυχος άνδρας βρέθηκε σε χωράφι στις Αγιές Παρασκιές.

Το σκηνικό παραπέμπει την Αστυνομία σε πρώτο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοκτονία ωστόσο διερευνώνται όλες οι πτυχές μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.