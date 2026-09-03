Καιρός: Μετά τα μπουρίνια επιστρέφει το καλοκαίρι - Σαββατοκύριακο με ζέστη και λιακάδα

Snapshot Σήμερα παρατηρούνται βροχές σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, με ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, αλλά θα εξασθενήσουν σταδιακά μέχρι το βράδυ.

Η βελτίωση του καιρού έχει ήδη αρχίσει από την ορεινή Ελλάδα.

Αύριο Παρασκευή οι βροχές θα συνεχιστούν σε Μακεδονία, κεντρική Στερεά και Πελοπόννησο, αλλά θα είναι ασθενέστερες.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά με λιακάδα και ζέστη σε όλη τη χώρα. Snapshot powered by AI

Βροχοπτώσεις σημειώνονται και σήμερα σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Άστατος σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας είναι και σήμερα ο καιρός. Τα φαινόμενα κατά τόπους είναι ιδιαίτερα έντονα και συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες ωστόσο θα εξασθενίσουν σταδιακά μέχρι το βράδυ. Ήδη η βελτίωση του καιρού έχει ξεκινήσει από την ορεινή Ελλάδα.

Δείτε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες μέσα από το Windy:

Σαββατοκύριακο με λιακάδα και ζέστη

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Mega, οι βροχές θα συνεχιστούν και αύριο Παρασκευή στη Μακεδονία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ωστόσο δεν θα έχουν τον έντονο χαρακτήρα της σημερινής ημέρας.

Το σκηνικό το Σαββατοκύριακο θα είναι διαφορετικό και ιδανικό για εξορμήσεις στη φύση καθώς ο καιρός θα είναι εμφανώς βελτιωμένος με λιακάδα και ζέστη σε όλη τη χώρα.

Δείτε το βίντεο του Mega

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