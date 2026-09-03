Κακοκαιρία: Ισχυρή καταιγίδα στο Αγρίνιο με σφοδρή χαλαζόπτωση
Το έντονο μπουρίνι, που συνοδευόταν από θυελλώδεις ανέμους, μετατράπηκε γρήγορα σε κατακλυσμιαία βροχή και δυνατή χαλαζόπτωση
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- Σφοδρή καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους και χαλαζόπτωση έπληξε το Αγρίνιο το απόγευμα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου.
- Το έντονο μπουρίνι εξελίχθηκε γρήγορα σε κατακλυσμιαία βροχή με δυνατή χαλαζόπτωση που κάλυψε τους δρόμους.
- Η συσσώρευση νερού προκάλεσε πρόσκαιρα πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες γειτονιές της πόλης.
- Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να δέχεται κλήσεις για απομάκρυνση εμποδίων από το οδόστρωμα.
Ισχυρή καταιγίδα και χαλαζόπτωση έπληξαν το Αγρίνιο το απόγευμα της Πέμπτης (3/9), καθώς η πόλη βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αιφνίδιας και ιδιαίτερα σφοδρής κακοκαιρίας.
Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, το έντονο μπουρίνι, που συνοδευόταν από θυελλώδεις ανέμους, μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε κατακλυσμιαία βροχή η οποία συνοδεύτηκε και από δυνατή χαλαζόπτωση.
Το χαλάζι κάλυψε τους δρόμους σε διάφορα σημεία της πόλης ενώ σε άλλες γειτονιές η συσσώρευση του νερού προκάλεσε πρόσκαιρα πλημμυρικά φαινόμενα.
Από τους ισχυρούς ανέμους σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου να δέχεται κλήσεις για κοπές και απομακρύνσεις εμποδίων από το οδόστρωμα.
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