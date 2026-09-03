Κακοκαιρία: Ισχυρή καταιγίδα στο Αγρίνιο με σφοδρή χαλαζόπτωση

Snapshot Σφοδρή καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους και χαλαζόπτωση έπληξε το Αγρίνιο το απόγευμα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου.

Το έντονο μπουρίνι εξελίχθηκε γρήγορα σε κατακλυσμιαία βροχή με δυνατή χαλαζόπτωση που κάλυψε τους δρόμους.

Η συσσώρευση νερού προκάλεσε πρόσκαιρα πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες γειτονιές της πόλης.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να δέχεται κλήσεις για απομάκρυνση εμποδίων από το οδόστρωμα. Snapshot powered by AI

Ισχυρή καταιγίδα και χαλαζόπτωση έπληξαν το Αγρίνιο το απόγευμα της Πέμπτης (3/9), καθώς η πόλη βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αιφνίδιας και ιδιαίτερα σφοδρής κακοκαιρίας.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, το έντονο μπουρίνι, που συνοδευόταν από θυελλώδεις ανέμους, μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε κατακλυσμιαία βροχή η οποία συνοδεύτηκε και από δυνατή χαλαζόπτωση.

Το χαλάζι κάλυψε τους δρόμους σε διάφορα σημεία της πόλης ενώ σε άλλες γειτονιές η συσσώρευση του νερού προκάλεσε πρόσκαιρα πλημμυρικά φαινόμενα.

Από τους ισχυρούς ανέμους σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου να δέχεται κλήσεις για κοπές και απομακρύνσεις εμποδίων από το οδόστρωμα.

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