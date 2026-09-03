Θεσσαλονίκη: Κακοποιοί επιχείρησαν να διαρρήξουν κατάστημα απέναντι από ΑΤ - Πυροβόλησαν τον φρουρό

Snapshot Τρεις δράστες προσπάθησαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο κοντά σε αστυνομικό τμήμα στον Λαγκαδά τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ένας δράστης πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον αστυνομικού φρουρού, που ανταπέδωσε τους πυροβολισμούς.

Ο αστυνομικός κατάφερε να σκάσει ένα λάστιχο στο όχημα διαφυγής των δραστών, αλλά αυτοί διέφυγαν με σκασμένο λάστιχο.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός από το περιστατικό.

Οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Snapshot powered by AI

Επεισοδιακή απόπειρα ληστείας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη όταν άγνωστοι επιχείρησαν να μπουκάρουν σε κοσμηματοπωλείο, το οποίο βρίσκεται κοντά στο αστυνομικό τμήμα.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα όταν άρχισε να χτυπά ο συναγερμός του κοσμηματοπωλείου. Ο αστυνομικός φρουρός του ΑΤ έσπευσε να δει τι συμβαίνει.

Οι δράστες, που πιθανολογείται ότι ήταν τρεις, μόλις αντίκρισαν τον αστυνομικό πανικοβλήθηκαν και ένας εξ αυτών πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον του. Ο αστυνομικός ανταπέδωσε τα πυρά πυροβολώντας προς το αυτοκίνητο στοχεύοντας τα λάστιχα, καταφέρνοντας να σκάσει ένα από αυτά. Παρ' όλα αυτά και με σκασμένο λάστιχο οι επίδοξοι διαρρήκτες μπήκαν στο όχημα και διέφυγαν.

Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Οι Αρχές βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών για την σύλληψη των δραστών.