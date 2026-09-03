Θεσσαλονίκη: Κακοποιοί επιχείρησαν να διαρρήξουν κατάστημα απέναντι από ΑΤ - Πυροβόλησαν τον φρουρό
Ένας από τους δράστες πυροβόλησε εναντίον αστυνομικού, ο οποίος ανταπέδωσε τους πυροβολισμούς
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- Τρεις δράστες προσπάθησαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο κοντά σε αστυνομικό τμήμα στον Λαγκαδά τα ξημερώματα της Πέμπτης.
- Ένας δράστης πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον αστυνομικού φρουρού, που ανταπέδωσε τους πυροβολισμούς.
- Ο αστυνομικός κατάφερε να σκάσει ένα λάστιχο στο όχημα διαφυγής των δραστών, αλλά αυτοί διέφυγαν με σκασμένο λάστιχο.
- Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός από το περιστατικό.
- Οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Επεισοδιακή απόπειρα ληστείας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη όταν άγνωστοι επιχείρησαν να μπουκάρουν σε κοσμηματοπωλείο, το οποίο βρίσκεται κοντά στο αστυνομικό τμήμα.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα όταν άρχισε να χτυπά ο συναγερμός του κοσμηματοπωλείου. Ο αστυνομικός φρουρός του ΑΤ έσπευσε να δει τι συμβαίνει.
Οι δράστες, που πιθανολογείται ότι ήταν τρεις, μόλις αντίκρισαν τον αστυνομικό πανικοβλήθηκαν και ένας εξ αυτών πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον του. Ο αστυνομικός ανταπέδωσε τα πυρά πυροβολώντας προς το αυτοκίνητο στοχεύοντας τα λάστιχα, καταφέρνοντας να σκάσει ένα από αυτά. Παρ' όλα αυτά και με σκασμένο λάστιχο οι επίδοξοι διαρρήκτες μπήκαν στο όχημα και διέφυγαν.
Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Οι Αρχές βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών για την σύλληψη των δραστών.