Χαρδαλιάς: Το Σάββατο τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στη ΔΕΘ
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης
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Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι στο Περίπτερο 17, Stand 30, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσία του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης.
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