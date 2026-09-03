Χαρδαλιάς: Το Σάββατο τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στη ΔΕΘ

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης

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Χαρδαλιάς: Το Σάββατο τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στη ΔΕΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι στο Περίπτερο 17, Stand 30, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσία του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης.

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