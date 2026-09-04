Τραμπ: Νέα προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο για αυστηρότερους ελέγχους στην επιστολική ψήφο

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά να τεθεί σε ισχύ το προεδρικό διάταγμα για αυστηρότερους ελέγχους στις επιστολικές ψήφους, δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: Νέα προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο για αυστηρότερους ελέγχους στην επιστολική ψήφο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η κυβέρνηση Τραμπ προσέφυγε ξανά στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας την εφαρμογή προεδρικού διατάγματος για αυστηρότερους ελέγχους στην επιστολική ψήφο.
  • Το διάταγμα προβλέπει τη δημιουργία ομοσπονδιακού καταλόγου εγγεγραμμένων ψηφοφόρων και περιορίζει την παράδοση επιστολικών ψηφοδελτίων μόνο σε αυτούς.
  • Πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς έχουν προσβάλει δικαστικά το μέτρο.
  • Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει εναλλάξ επιτρέψει και αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή του διατάγματος λόγω των κανόνων εφαρμογής που δημοσιεύτηκαν.
  • Η προσφυγή γίνεται δύο μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας των Ρεπουμπλικάνων για το αποτέλεσμα.
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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε εκ νέου στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ζητώντας να της επιτραπεί η εφαρμογή προεδρικού διατάγματος που προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στις επιστολικές ψήφους.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς απομένουν μόλις δύο μήνες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες θα κριθούν οι ισορροπίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει την επιστολική ψήφο και εξακολουθεί να συνδέει τη χρήση της με την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020, το αποτέλεσμα των οποίων δεν έχει αναγνωρίσει.

Το διάταγμα, που υπέγραψε στις 31 Μαρτίου, προβλέπει τη δημιουργία ομοσπονδιακού καταλόγου των πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, με τη συμμετοχή των υπηρεσιών μετανάστευσης και κοινωνικής ασφάλισης. Παράλληλα, προβλέπεται ότι τα ταχυδρομεία θα παραδίδουν ψηφοδέλτια μόνο σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στον συγκεκριμένο κατάλογο.

Το μέτρο έχει προσβληθεί δικαστικά από πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Στις 24 Αυγούστου, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε επιτρέψει προσωρινά την εφαρμογή του διατάγματος, κρίνοντας ότι η προηγούμενη αναστολή του ήταν πρόωρη, καθώς δεν είχαν ακόμη δημοσιοποιηθεί οι κανόνες εφαρμογής του.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Αυγούστου, το ίδιο δικαστήριο ανέστειλε εκ νέου το μέτρο, μετά τη δημοσιοποίηση των σχετικών κανόνων.

Η νέα προσφυγή της κυβέρνησης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν για τις επιδόσεις τους στις εκλογές του Νοεμβρίου, με την μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου να αναμένεται ιδιαίτερα αμφίρροπη.

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