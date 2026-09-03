Φουρνά: Η δασκάλα αρνείται ότι το σπίτι της πολύτεχνης οικογένειας είχε αρουραίους

Snapshot Η δασκάλα του χωριού Φουρνά, Παναγιώτα Διαμαντή, διέψευσε τις φήμες για αρουραίους και ποντίκια στο νέο σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας που μετακόμισε στη Νάξο.

Η οικογένεια μετακόμισε σε διπλοκατοικία που ήταν κλειστή για 20-25 χρόνια και θα ανακαινιστεί με αντάλλαγμα τη διαμονή χωρίς ενοίκιο.

Η αναφορά για την παρουσία τρωκτικών αφορούσε την αρχική κατάσταση του σπιτιού πριν την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης.

Στη Φουρνά ζουν πέντε οικογένειες με παιδιά, μερικές μέσω του προγράμματος «Νέα Ζωή στο Χωριό» και άλλες που επέλεξαν να επιστρέψουν στο χωριό με δικές τους δυνάμεις.

Η αναγέννηση του χωριού στηρίζεται στην παρουσία και τη δραστηριότητα των οικογενειών που ζουν και εργάζονται εκεί, όχι μόνο σε προγράμματα ή οικονομικά κίνητρα. Snapshot powered by AI

Σε διάψευση των ισχυρισμών που ακούστηκαν περί «αρουραίων και ποντικιών» στο σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας που αποφάσισε να μετακομίσει από τη Φουρνά Ευρυτανίας στη Νάξο, προχώρησε μέσα από ανάρτησή της στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, η δασκάλα του χωριού, Παναγιώτα Διαμαντή.

Η κυρία Διαμαντή μέσα από ένα βίντεο, διευκρίνισε ότι η οικογένεια του Στέφανου και της Βασιλικής που έμενε σε σπίτι στο χωριό, το ενοίκιο του οποίου καλυπτόταν από το πρόγραμμα «Νέα Ζωή στο Χωριό», για να σταθεί στα πόδια της, επέλεξε να μετακομίσει σε μεγαλύτερο σπίτι, μία διπλοκατοικία με τέσσερα δωμάτια, σοφίτα και τζάκι, η οποία ήταν κλειστή για 20-25 χρόνια.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η δασκάλα στο βίντεό της, σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας, συμφωνήθηκε η οικογένεια να μείνει στο σπίτι χωρίς ενοίκιο, με αντάλλαγμα να γίνουν εργασίες ανακαίνισης στο οίκημα.

Όσον αφορά όσα ακούστηκαν για «αρουραίους και ποντίκια», η κυρία Διαμαντή τις χαρακτήρισε «γελοιότητες» του ισχυρισμούς. Όπως εξήγησε αυτό που έγινε στην πραγματικότητα ήταν μία σχετική αναφορά του μάστορα ως προς την αρχική κατάσταση του οικήματος πριν την ανακαίνιση και εγκατάσταση της οικογένειας στο σπίτι.

«Η αναγέννηση ενός χωριού δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ένα πρόγραμμα ή σε οικονομικά κίνητρα»

Επιπλέον, η δασκάλα του χωριού προχώρησε σε διευκρινήσεις αναφορικά με τις οικογένειες που μετακόμισαν στο χωριό τονίζοντας ότι ορισμένες από αυτές μετακινήθηκαν στη Φουρνά μέσω του προγράμματος «Νέα Ζωή στο Χωριό» ενώ κάποιες άλλες πήραν την απόφαση να μετακινηθούν στο χωριό με τις δικές τους δυνάμεις.

«Η αναγέννηση ενός χωριού δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ένα πρόγραμμα ή σε οικονομικά κίνητρα. Χρειάζεται ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν, οικογένειες που εργάζονται, μεγαλώνουν εδώ τα παιδιά τους, κρατούν ζωντανά τα σχολεία και στηρίζουν καθημερινά την τοπική κοινωνία», ανέφερε η δασκάλα του χωριού, σημειώνοντας ότι μέσω της ανάρτησής της θέλησε να παρουσιάσει τα «πραγματικά δεδομένα» γιατί «έχουν ακουστεί αρκετές ανακρίβειες».

Η ανάρτηση της Γιώτας Διαμαντή

Το βίντεο που ανάρτηση η δασκάλα του χωριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδεύεται από το παρακάτω κείμενο:

«Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχουν ακουστεί αρκετές ανακρίβειες, θεωρώ σημαντικό να βάλουμε τα πραγματικά δεδομένα στη θέση τους.

Σήμερα στη Φουρνά ζουν πέντε οικογένειες με παιδιά, μεταξύ αυτών και η οικογένεια της αδελφής της Βασιλικής.

Από τις οικογένειες αυτές, κάποιες ήρθαν στο χωριό μέσα από το πρόγραμμα της «Νέας Ζωής στο Χωριό» και υποστηρίχθηκαν τους πρώτους τρεις μήνες, μέχρι να μπορέσουν να οργανώσουν τη νέα τους καθημερινότητα και να σταθούν στα πόδια τους.

Υπάρχουν όμως και δύο ακόμη οικογένειες που δεν ήρθαν μέσω του προγράμματός μας και δεν έχουν λάβει καμία σχετική επιδότηση. Είναι άνθρωποι που, ενώ είχαν δημιουργήσει τη ζωή τους αλλού, πήραν μόνοι τους την απόφαση να επιστρέψουν στον τόπο τους μαζί με τα παιδιά τους. Εργάζονται, ανακαινίζουν και φροντίζουν τα σπίτια τους και έχουν επιλέξει να χτίσουν ξανά τη ζωή τους στη Φουρνά.

Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Γιατί η αναγέννηση ενός χωριού δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ένα πρόγραμμα ή σε οικονομικά κίνητρα. Χρειάζεται ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν, οικογένειες που εργάζονται, μεγαλώνουν εδώ τα παιδιά τους, κρατούν ζωντανά τα σχολεία και στηρίζουν καθημερινά την τοπική κοινωνία. Και αυτό έχουμε τη χαρά να το βλέπουμε να ισχύει και για τις υπόλοιπες 11 οικογένειες που έχουν μετοικήσει μέσω της Νέας Ζωής στο Νέα Ζωή στο Χωριό στην υπόλοιπη Ελλάδα!

**Η 12η οικογένεια βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία μετακόμισης».

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