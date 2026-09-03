Ιταλία: 36χρονος δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του, πετώντας την από οδογέφυρα και αυτοκτόνησε

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η κοινότητα της Τοσκάνης την υπόθεση ενός 36χρονου, ο οποίος δολοφόνησε την 46χρονη πρώην σύντροφό του, πετώντας την από οδογέφυρα αυτοκινητόδρομου και στην συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, ο 36χρονος Φεντερίκο Βέλα απήγαγε την 46χρονη Λορέντσα Ισέρι από το γκαράζ του σπιτιού της στο Μπαρμπερίνο ντελ Μουτζέλο της Τοσκάνης και την κλείδωσε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Στην προσπάθεια της να σωθεί, η 46χρονη τηλεφώνησε σε φίλο της και στους καραμπινιέρους, ζητώντας βοήθεια με ένα κινητό που βρήκε σε σακίδιο στο πορτ μπαγκάζ. Ο 36χρονος, όμως, αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, σταμάτησε, πέταξε το κινητό και την σκότωσε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, στις 12 Αυγούστου, ο δράστης είχε κάνει μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την οποία, φαινόταν ότι δεν είχε αποδεχθεί τον πρόσφατο χωρισμό τους και ήθελε εκδίκηση.

«Κάποιες επαφές είναι τόσο τέλειες που, έστω και αν επέλθει χωρισμός, η μορφή του άλλου μένει μαζί σου για πάντα. Σε εσένα, που είσαι η γυναίκα την οποία αγάπησα με όλο μου τον εαυτό και που έχασα εξαιτίας της βλακείας μου. Θα είμαι δικός σου, έστω και αν δεν γίνεται», είχε γράψει.