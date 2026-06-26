Πρεμιέρα του «Attica Roots Festival» στη Ρωμαϊκή Αγορά με τη συναυλία των Mode Plagal

Χαρδαλιάς: «Με το Attica Roots Festival χαράξαμε μια νέα πολιτιστική διαδρομή»

Ελένη Ευστρατίου

Πρεμιέρα του «Attica Roots Festival» στη Ρωμαϊκή Αγορά με τη συναυλία των Mode Plagal

Συναυλία των Mode Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά στο Attica Roots Festival

Περιφέρεια Αττικής
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το «Attica Roots Festival» ξεκίνησε με συναυλία των Mode Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά, με συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.
  • Το φεστιβάλ προσφέρει δωρεάν εκδηλώσεις που συνδυάζουν παραδοσιακή μουσική με σύγχρονες επιρροές σε εμβληματικούς χώρους της Αττικής.
  • Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι το φεστιβάλ σηματοδοτεί μια νέα πολιτιστική διαδρομή με στόχο τη στήριξη της σύγχρονης δημιουργίας και την προσβασιμότητα του πολιτισμού σε όλους.
  • Η επόμενη συναυλία θα γίνει στις 28 Ιουνίου στο Σούνιο με τη Δήμητρα Γαλάνη να ερμηνεύει έργα του Βασίλη Τσιτσάνη.
  • Το φεστιβάλ διαρκεί από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου και περιλαμβάνει 9 συναυλίες σε διάφορους ιστορικούς και δημόσιους χώρους της Αττικής.
Snapshot powered by AI

Με μία εντυπωσιακή πρεμιέρα ξεκίνησε χθές το μουσικό φεστιβάλ της Περιφέρειας Αττικής «Attica Roots Festival», στη Ρωμαϊκή Αγορά.

Το φεστιβάλ που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός, ξεκίνησε με τη συναυλία των Mode Plagal, στην οποία βρέθηκαν εκατοντάδες πολίτες, καθώς και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Το κοινό, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Περιφέρειας Αττικής, είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει νοερά μέσα από ένα ιδιαίτερο μουσικό κράμα, στο οποίο οι ήχοι της jazz, της funk, των blues και του afrobeat συνδέθηκαν οργανικά με τους ρυθμούς και τις κλίμακες της ελληνικής παράδοσης.

Το φεστιβάλ φέρνει την παράδοση του σήμερα μέσα από ένα σύνολο ανοιχτών και δωρεάν εκδηλώσεων, σε εμβληματικούς χώρους του Λεκανοπεδίου. Το επόμενο ραντεβού δίνεται αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σούνιο, όπου η Δήμητρα Γαλάνη θα ερμηνεύσει έργα του Βασίλη Τσιτσάνη.

rwmiaki-agora.jpg

Ρωμαϊκή Αγορά

Περιφέρεια Αττικής

Χαρδαλιάς: Χαράσσουμε μια νέα δημιουργική διαδρομή

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος έδωσε το «παρών» στη συναυλία, δήλωσε τα εξής:

«Η Αττική είναι μια σύγχρονη μητροπολιτική Περιφέρεια που δημιουργεί, εμπνέει, εξελίσσεται και ανοίγεται στον κόσμο με αυτοπεποίθηση. Με το "Attica Roots Festival" χαράσσουμε μια νέα δημιουργική διαδρομή, που θέλουμε να εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό στην πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας: με αισθητική, αξιοπρέπεια, σοβαρότητα, συγκρότηση και πολλή μεθοδική δουλειά.

Το φεστιβάλ αυτό είναι μόνο η αρχή. Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε, ώστε να επικοινωνήσουμε καθαρά το δικό μας σχέδιο για τον πολιτισμό. Ένα σχέδιο ολιστικό, που θα απλώνεται και στους 12 μήνες του χρόνου, χωρίς να περιορίζεται μονάχα στη μουσική.

Θέλουμε έναν πολιτισμό ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. Έναν πολιτισμό που θα ανήκει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γενιά και γειτονιά. Στηρίζουμε τη σύγχρονη δημιουργία, δίνουμε χώρο στους καλλιτέχνες και φέρνουμε την τέχνη πιο κοντά στην καθημερινότητα. Η Αττική έχει βάθος, ιστορία, ταυτότητα και δυναμισμό. Και αυτά ακριβώς τα στοιχεία θέλουμε να φωτίσουμε, με συνέπεια και διάρκεια».

xardalias-festival.jpg

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στο Attica Roots Festival

Περιφέρεια Αττικής

Όσοι βρέθηκαν στη συναυλία

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής Χριστίνα Κεφαλογιάννη, οι Αντιπεριφερειάρχες Ανατολικής Αττικής Δημήτριος Δαμάσκος, Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, Δυτικού Τομέα Χαράλαμπος Αλεξανδράτος, Οικονομικών Σταυρούλα Μακρή, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών Θεόδωρος Κουτσογιαννόπουλος και Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου.

Παρόντες ακόμη, ήταν μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας και εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τύπου Κωνσταντίνος Ζώμπος, η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού Μπέσσυ Αργυράκη, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Νίκος Χιωτάκης, το τακτικό μέλος του ΣΟΣΧΕ Χρήστος Θεοδωρόπουλος, ο επικεφαλής του συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Γιώργος Ιωακειμίδης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Ευάγγελος Αλμπανης, Άννα Αντωνίου και Ελένη Αβραμοπούλου, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη και η γενική διευθύντρια του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου.

festival-agora.jpg

Attica Roots Festival

Περιφέρεια Αττικής

Λίγα λόγια για το «Attica Roots Festival»

Το «Attica Roots Festival» αποτελεί τη νέα πολιτιστική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, η οποία επενδύει στη ζωντανή σχέση με τις ρίζες της μουσικής, διαμορφώνοντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα συνολικά 9 συναυλιών και live εμφανίσεων, από τις 25 Ιουνίου έως και τις 25 Ιουλίου, σε αρχαιολογικούς χώρους, πλατείες και τόπους μνήμης, με όλες τις εκδηλώσεις να είναι ελεύθερες για το κοινό.

Πρόκειται για μια διοργάνωση που αντιμετωπίζει την παράδοση ως ενεργό πεδίο έμπνευσης και δημιουργίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τον πλούτο των μουσικών ρευμάτων που μέσα στους αιώνες διασταυρώθηκαν, «ρίζωσαν» και άνθισαν στην Αττική.

Από τη Ρωμαϊκή Αγορά και το Σούνιο, μέχρι την Ελευσίνα, τα Λιπάσματα Δραπετσώνας, το Ζάππειο, τη Δεξαμενή και την πλατεία Κοτζιά, το Λεκανοπέδιο μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό μουσικό χάρτη. Έναν χάρτη όπου συνδυάζονται τα παραδοσιακά τραγούδια, οι λαϊκές μνήμες, οι μελωδίες της Μεσογείου, οι ήχοι της Ανατολής, της Κρήτης, της Σμύρνης, των Βαλκανίων και της αστικής Αθήνας.

Στο πρόγραμμα του φεστιβάλ συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα, όπως η Δήμητρα Γαλάνη με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και την Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, ο Omar Faruk Tekbilek, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, οι Χαΐνηδες, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μάρθα Φριντζήλα με το The Kubara Project, οι Gadjo Dilo και οι Barikada.

attica-roots.jpg

Στο Σούνιο με τη Δήμητρα Γαλάνη το επόμενο μουσικό ραντεβού

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στη Ρωμαϊκή Αγορά, το φεστιβάλ συνεχίζει τη διαδρομή του σε έναν ακόμη εμβληματικό χώρο της Αττικής, επιβεβαιώνοντας τη βασική του επιδίωξη: να συνδέσει τη μουσική εμπειρία με τον τόπο, την ιστορία και τη συλλογική μνήμη.

Η επόμενη συναυλία του «Attica Roots Festival» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 21:00, στο αναψυκτήριο του αρχαιολογικού χώρου Σουνίου, όπου η κορυφαία ερμηνεύτρια Δήμητρα Γαλάνη, μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και την Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Κωνσταντίνου, θα παρουσιάσουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη.

Το έργο του αξέχαστου λαϊκού τραγουδιστή, συνθέτη και στιχουργού ακουμπά την ελληνική ψυχή εκφράζοντας τις ανησυχίες του λαού μας. Οι μουσικές του καταβολές, όμως, φτάνουν πολύ βαθύτερα από τα όρια του λαϊκού τραγουδιού κι αυτές ακριβώς θα επιχειρήσει να αναδείξει η συναυλία της Κυριακής.

Χορηγοί επικοινωνίας του φεστιβάλ είναι η Next Step Media Group και η ιστοσελίδα iefimerida.gr, ενώ τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το MEGA.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το «Attica Roots Festival 2026», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: www.atticaroots.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:16ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Χωρίς τρένο από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη στο τμήμα Πάτρα - Καμίνια- Πάτρα

18:16WHAT THE FACT

Πήγε για χαλαρό μπάνιο στην παραλία και πάρκαρε το αυτοκίνητο στην αμμουδιά - Βίντεο

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - Νεκρός εργάτης

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο που προκαλεί οργή: Μητέρα χαστουκίζει το παιδί της δυνατά και πέφτει στο οδόστρωμα

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μόλις δύο μήνες στη φυλακή θα περάσει ο 50χρονος που κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του κρατώντας τσεκούρι και μπιτόνι βενζίνης

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος έπεσε στο ψηλότερο κτήριο του Πεκίνου - Βίντεο

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο σεισμός ταρακουνάει αεροπλάνο στο έδαφος - Δείτε βίντεο

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή και δεύτερη μητέρα μετά τον τοκετό στη Λιβαδειά

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κύμα αντιδράσεων για να μην γίνει φαρμακείο το ιστορικό καφενείο «Μουριά» στα Εξάρχεια - Ξεπέρασαν τις 7.500 οι υπογραφές

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Προπληρωμένη Κάρτα Κοινωνικών Παροχών: Όταν η διαφάνεια είναι στο χέρι σου

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί μια μπανάνα πριν τον ύπνο να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα;

17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 42χρονου στην Ανάβυσσο - Συνελλήφθησαν τρεις αλλοδαποί

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

17:27LIFESTYLE

Ο Κρουζ Μπέκαμ αρραβωνιάστηκε την κοπέλα του: Η ανάρτηση με το μονόπετρο ενώ έβλεπαν Μουντιάλ

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνδυνος φωτιάς: Σε πορτοκαλί συναγερμό 14 νομοί της χώρας το Σάββατο

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα, Ιαπωνία, Καλιφόρνια, Φιλιππίνες: Υπάρχει συσχετισμός; Ιταλός σεισμολόγος απαντάει - Τι λέει για την Ελλάδα

17:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο φαινόμενο: Η πιο ξηρή έρημος της Γης μετατράπηκε σε πολύχρωμο χαλί με 200 είδη λουλουδιών

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων ΙΔ': «Ο πόλεμος δεν ευλογείται ποτέ από τον Θεό - δεν είναι άξιος της ανθρωπότητας»

17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης - Απευθείας στους δήμους τα δημοτικά τέλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:50ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή και δεύτερη μητέρα μετά τον τοκετό στη Λιβαδειά

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες για την Αττική - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: Καβγάδισαν, του πήρε το όπλο από τα χέρια κι άρχισε να τον πυροβολεί εξ επαφής - Βίντεο-ντοκουμέντο

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Δολοφόνησαν τον 15χρονο με μία μαχαιριά στην καρδιά – Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

11:28LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας - Δείτε βίντεο

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Φορολοταρία: 556 τυχεροί κερδίζουν έως 50.000 ευρώ - Δείτε αν είστε στη λίστα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο πόνος γίνεται προσφορά: Έχασε τα παιδιά της σε τροχαίο και δώρισε ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ

13:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αποκαταστάθηκε το ιστορικό μέγαρο όπου έζησε η Μαρία Κάλλας-Παραδόθηκε στην Ακαδημία Λυρικής Τέχνης

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος έπεσε στο ψηλότερο κτήριο του Πεκίνου - Βίντεο

13:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταρρέει ο «Ωμέγα εμποδιστής» - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

07:20WHAT THE FACT

Πώς ένας διπλός γάμος θα κατέληγε σε τραγωδία λόγω καύσωνα - Κατέρρεαν οι καλεσμένοι

16:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Explainer: Τι είναι η ειδοποίηση Android που έσωσε ζωές κατά τη διάρκεια του σεισμού στη Βενεζουέλα

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την Αθηνά Ωνάση: Η «χρυσή κληρονόμος» και οι περίεργοι επιχειρηματικοί ελιγμοί της

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η στιγμή που τα 7.5 Ρίχτερ «χτυπούν» αεροσκάφος στο Καράκας λίγο πριν από την απογείωση

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη 3χρονου Άγγελου: «Λυπάμαι που δεν έσωσα το παιδί μου, ήμουν καλή μαμά, τον λάτρευα - Είπε μαμά κι έπεσε σε κώμα»

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κύμα αντιδράσεων για να μην γίνει φαρμακείο το ιστορικό καφενείο «Μουριά» στα Εξάρχεια - Ξεπέρασαν τις 7.500 οι υπογραφές

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Συγγνώμη της συντρόφου του 43χρονου Σκοπιανού στην οικογένεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ