Μεγάλη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη στις 28 Ιουνίου στο Σούνιο

Η κορυφαία ερμηνεύτρια φέρνει τα έργα του Τσιτσάνη στο παρόν, με τη συμμετοχή της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας

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Μεγάλη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη στις 28 Ιουνίου στο Σούνιο
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Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει τη Δήμητρα Γαλάνη στο πλαίσιο του Attica Roots Festival, μιας μεγάλης μουσικής γιορτής που αντλεί δύναμη από τις ρίζες της συλλογικής μας μνήμης για να φέρει τα παραδοσιακά τραγούδια ορμητικά στο παρόν, συνδέοντας τη μουσική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία.

Η εμβληματική αυτή συναυλία με έργα του Βασίλη Τσιτσάνη θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2026, στο Αναψυκτήριο του Αρχαιολογικού Χώρου στο Σούνιο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το έργο του Βασίλη Τσιτσάνη βρίσκεται στον πυρήνα της ελληνικής ψυχής όπως εκφράζεται μέσα από τη μουσική του λαού μας. Οι μουσικές του καταβολές, όμως, φτάνουν πολύ βαθύτερα από τα όρια του λαϊκού τραγουδιού.

Η Δήμητρα Γαλάνη, με τη συνοδεία της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας και της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας, εξερευνούν τις υπόγειες συγγένειες ανάμεσα στο βυζαντινό μέλος και σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του 20ού αιώνα.

Στο Σούνιο, στο ακρωτήρι που επί αιώνες αγνάντευε τους θαλάσσιους δρόμους του Αιγαίου και της Μεσογείου, η συναυλία αναζητά την κοινή πηγή από την οποία αναβλύζουν διαφορετικά κεφάλαια της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Συντελεστές

• Σύλληψη ιδέας - Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ανδρέας Κατσιγιάννης
• Συμμετέχει: Η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Κωνσταντίνου
Line Up Ορχήστρας:
• Ανδρέας Κατσιγιάννης: Σαντούρι - διεύθυνση ορχήστρας
• Βασίλης Προδρόμου: Τραγούδι και κιθάρα
• Γιώργος Μάτσικας: Μπουζούκι
• Κώστας Γεδίκης: Μπουζούκι
• Γιάννης Τσέρτος: Πιάνο
• Κυριάκος Γκουβέντας: Βιολί
• Δήμος Βουγιούκας: Ακορντεόν
• Σταύρος Κουσκουρίδας: Κλαρίνο
• Κώστας Μερετάκης: Κρουστά
• Κώστας Κωνσταντίνου: Κοντραμπάσο
Πληροφορίες Εκδήλωσης
• Διοργάνωση: Περιφέρεια Αττικής
• Θεσμός: Attica Roots Festival
• Ημερομηνία: 28 Ιουνίου 2026
• Τοποθεσία: Σούνιο, Αναψυκτήριο Αρχαιολογικού Χώρου
• Ώρα έναρξης: 21:00
• Είσοδος: ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Περισσότερες πληροφορίες: www.atticaroots.gr

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