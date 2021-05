«Ελλάδα+»: Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για «ισχυρή οικονομία και δίκαιη κοινωνία» παρουσίασε ο Αλ. Τσίπρας

Τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, που ονομάζεται σχέδιο «Ελλάδα+», παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, εκπέμποντας το πολιτικό μήνυμα πως τα κονδύλια πρέπει να διοχετευτούν με κριτήριο τις ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας και όχι μόνο στις τσέπες των «εκλεκτών και φίλων» της κυβέρνησης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε πως το σχέδιο του αφορά το 99% της ελληνικής κοινωνίας και ανέφερε πως σε αυτό δεν χωράνε αποκλεισμοί. «Χρειαζόμαστε τη συμβολή όλων. Του κόσμου της αγοράς, της υγιούς επιχειρηματικότητας, της επιστημονικής κοινότητας, των φορέων της αυτοδιοίκησης», δήλωσε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως πρόκειται για ένα «πλήρες σχέδιο, το οποίο και θα αντικαταστήσει τις ιδεοληψίες του χθες και τις συνταγές της καταστροφής».

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι το «που θα πάνε τα λεφτά». «Θα στηρίξουν, με ένα συνεκτικό σχέδιο συμπεριληπτικής ανάπτυξης, τη κοινωνική συνοχή και μια διατηρήσιμη, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη ;Ή θα στηρίξουν για άλλη μια φορά τα κέρδη λίγων, ημετέρων και ισχυρών;», σημείωσε στη συνέχεια.

Επιτέθηκε εναντίον της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι «κατέθεσε ένα σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με το βλέμμα στραμμένο όχι στις ανάγκες της συντριπτικής πλειοψηφίας των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, αλλά στις εμμονές μιας μικρής επιχειρηματικής ελίτ, με το μυαλό στις ένδοξες μέρες της Δεξιάς του πελατειακού κράτους, που έκανε γιουρούσι στο δημόσιο χρήμα και μας οδήγησε στη χρεοκοπία» τόνισε ο Αλ.Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι «το κυβερνητικό σχέδιο είναι βγαλμένο από το χρονοντούλαπο της ιστορίας. Από εκεί όπου αποσύρθηκαν, χρόνια τώρα, οι παλιές και αποτυχημένες νεοφιλελεύθερες συνταγές».

Σημείωσε πως συγκροτείται γύρω από τέσσερεις θεμελιακές σκέψεις:

-Την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων με μείωση μισθών και αύξηση του χρόνου εργασίας.

-Τις ιδιωτικοποιήσεις στις υποδομές, την ενέργεια, στο ασφαλιστικό σύστημα, στις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.

-Τη συρρίκνωση της ΜμΕ επιχειρηματικότητας, με επιλογή μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων για τη πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία.

-Τη μείωση της φορολογίας στα κέρδη και στα υψηλά εισοδήματα με μεταφορά φορολογικών βαρών στη κατανάλωση και στις μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες, με παράλληλη μείωση των κοινωνικών δαπανών.

«Όλα τα παραπάνω είναι ακριβώς αυτά που απέρριψε και χαρακτήρισε ως απόλυτη αποτυχία, ο Προέδρος Μπάιντεν στην ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο, πριν από λίγες ημέρες. Και αν για τις ΗΠΑ τα trickle down economics, δε δούλεψαν ποτέ, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, για την Ελλάδα όχι μόνο δε δούλεψαν αλλά μας οδήγησαν και στη χρεοκοπία», σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Είναι, λοιπόν, καιρός να γυρίσουμε σελίδα», συνέχισε ο Αλ.Τσίπρας, μιλώντας για το σχέδιο «Ελλάδα+» που έχει ως στόχους:

-Την αύξηση του ΑΕΠ με τη συμμετοχή του συνόλου της κοινωνίας.

-Τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στην κατεύθυνση της οικονομίας της γνώσης και της αυξημένης προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών και όχι του ανταγωνισμού στη βάση της μείωσης των μισθών.

-Τη στήριξη και ανανέωση των επιχειρήσεων και ιδίως της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε όλο το παραγωγικό και τεχνολογικό φάσμα.

-Την προστασία της εργασίας με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα και την αύξηση των μισθών.

-Τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα σε δίκτυα, υποδομές και υπηρεσίες βασικών αγαθών.

-Την ενίσχυση του ενιαίου και καθολικού κοινωνικού κράτους.

-Τη δικαιότερη φορολογία με μείωση της φοροδιαφυγής και προοδευτική φορολόγηση, που θα ελαφρύνει χαμηλότερες και μεσαίες εισοδηματικές ομάδες.

-Το συνολικό οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας, την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης και την ενεργειακή δημοκρατία, με κοινωνική συμμετοχή στην παραγωγή ενέργειας.

Μάλιστα, ο Αλ.Τσίπρας δήλωσε πως το κόμμα του θα είναι απολύτως έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας «όταν ο λαός μας το ορίσει», «ελπίζω σύντομα», υπογράμμισε με νόημα.

Η εναλλακτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται σε πέντε κριτήρια:

Η επιλογή έργων και μεταρρυθμίσεων στο Σχέδιο ΕΛΛΑΔΑ +, βασίζεται κυρίως σε 5 κριτήρια:

• Πρώτο κριτήριο, η διάχυση του οικονομικού οφέλους στην κοινωνία.

Στόχος, η αύξηση της απασχόλησης με σταθερές δουλειές και η ενίσχυση της συμμετοχής κοινωνικών φορέων, συνεταιρισμών, νοικοκυριών και ΜμΕ στην παραγωγική διαδικασία.

• Δεύτερο κριτήριο, η αποφυγή κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού. «Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω» και για το λόγο αυτό, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τους περιορισμούς που έχουν οι πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες και τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

• Τρίτο κριτήριο, η αύξηση της εγχώριας παραγόμενης αξίας.

Η σύνδεση δηλαδή της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης με την ελληνική παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης δεν πρέπει να κατευθυνθούν, όπως στο παρελθόν, σχεδόν αποκλειστικά σε εισαγωγές αλλά να αυξήσουν την εγχώρια παραγωγή.

• Τέταρτο κριτήριο, η ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας. Γιατί μόνο με ισχυρή ανάπτυξη της περιφέρειας μπορούμε να μειώσουμε τις περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες.

• Πέμπτο κριτήριο, η δυναμική μετασχηματισμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προκρίνει έργα και μεταρρυθμίσεις που επιλύουν τους παγιωμένους “αναχρονισμούς” στη χωροταξία, το περιβάλλον, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη και διευκολύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Με αυτά τα βασικά κριτήρια στην επιλογή των έργων, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαμορφώνει το σχέδιό του σε πέντε άξονες παρεμβάσεων:

1. Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση

Μεταρρυθμίσεις:

• Το 50% των αδειών ΑΠΕ κατανέμεται σε ενεργειακές κοινότητες, νοικοκυριά, ΜμΕ και αγρότες

• Θεσμοθέτηση πλαισίου κινήτρων για την κυκλική οικονομία

• Αποκατάσταση του πλαισίου διαχείρισης προστατευόμενων περιβαλλοντικά περιοχών και ολοκλήρωση των εργαλείων/θεσμών προστασίας τους

• Διαχείριση δασών, δασική αποκατάσταση και σύγχρονα εργαλεία παρακολούθησης και πρόληψης δασικών πυρκαγιών

• Oλοκλήρωση του Χωρικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Ελεύθερη πρόσβαση σε γεωχωρικά και περιβαλλοντικά δεδομένα

• Ολοκλήρωση της οριοθέτησης αιγιαλού και παραλίας

Επενδύσεις - Έργα:

• Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» σε κατοικίες, δημόσια κτίρια, τουρισμό, ΜμΕ

• Πρόγραμμα πράσινης μετάβασης για τον ενεργοβόρο τομέα της βιομηχανίας

• Ολοκλήρωση διασύνδεσης νησιών με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

• Ανανέωση στόλου Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με «πράσινα» οχήματα.

• Αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων και φυσικών ροών (αναδασώσεις–αντιπλημμυρικά, αναβίωση υγροτόπων, θαλάσσιων οικοσυστημάτων)

• Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας/διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων

2. Μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου, ενίσχυση της εργασίας, ενδυνάμωση ΜμΕ και αυτοαπασχολουμένων

Μεταρρυθμίσεις:

• Αναβάθμιση της Αναπτυξιακής Τράπεζας - εξασφάλιση πρόσβασης ΜμΕ στη χρηματοδότηση με χρήση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης

• Δημόσια Διοίκηση: προσλήψεις νέων επιστημόνων υψηλών προσόντων μέσω ΑΣΕΠ έναντι ισάριθμων αποχωρήσεων (εθελούσιας εξόδου)

• Αποκατάσταση εργασιακών δικαιωμάτων και ενίσχυση εισοδήματος εργαζομένων

• Εφαρμογή σε πιλοτική βάση και μετά από κοινωνικό διάλογο του 35ωρου και της τετραήμερης εργασίας με παράλληλη διατήρηση των μισθών

• Ρύθμιση της τηλεργασίας με δικαίωμα στην αποσύνδεση και ένταξή της στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

• Καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας με αναβάθμιση του ΣΕΠΕ σε αυτοτελή Γενική Γραμματεία

Επενδύσεις - Έργα:

• Ειδικά προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης για 50.000 νέους επιστήμονες

• Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 100.000 μακροχρόνια άνεργους και γυναίκες, με παράλληλη κατάρτιση/επανακατάρτιση

• Χρηματοδοτικά εργαλεία και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις ΜμΕ σε νέες τεχνολογίες και σύνδεση με έρευνα και καινοτομία

• Ολοκληρωμένα προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης, επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο

• Προαγωγή της βασικής Έρευνας και Καινοτομίας, στήριξη ερευνητικού δυναμικού και υποδομών, αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΛΙΔΕΚ

• Ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας νέας γενιάς

3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Μεταρρυθμίσεις:

• Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών και παράλληλη ψηφιοποίηση σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης

• Δημιουργία κλαδικών ειδικών ταμείων/χρηματοδοτικών εργαλείων σε τομείς των νέων τεχνολογιών (big data, artificial intelligence, internet of things)

• Αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες

• Ρυθμιστικό πλαίσιο και δικλείδες ασφαλείας, για τον ανοικτό διαμοιρασμό δεδομένων

• Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τις υποδομές σε ευρυζωνικά δίκτυα (5G, οπτικές ίνες και υποθαλάσσια καλώδια)

• Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των συστημάτων σε όλο το φάσμα των ψηφιακών υπηρεσιών

Επενδύσεις - Έργα:

• Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών σε νησιά και λοιπές απομακρυσμένες περιοχές ώστε να καλυφθεί το 100% της χώρας

• Επιδότηση υποδομών οπτικών ινών σε κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια (Fiber to the Home, Fiber to the Business)

• Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ με στόχο την ψηφιοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις

• Πρόγραμμα ενίσχυσης πρωτοβουλιών για τη δημιουργία Δικτύου Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities) σε συνεργασία με τους Δήμους

• Χρηματοδότηση επενδύσεων ΜμΕ στον ψηφιακό τομέα

• Κατάρτιση εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και ανέργων στις ψηφιακές δεξιότητες με συνεργασία Πανεπιστημίων, ΟΑΕΔ, Επαγγελματικών Ενώσεων

4. Κοινωνική Συνοχή & Ανθεκτικότητα

Μεταρρυθμίσεις:

• Νέο Κοινωνικό Εισόδημα - πρόσβαση σε βασικά αγαθά και προώθηση στην αγορά εργασίας

• Καθολικό Σύστημα Υποστήριξης του Παιδιού και κάθε εργαζόμενης και άνεργης μητέρας από τη γέννηση του παιδιού μέχρι την ενηλικίωσή του

• Προσωπικός Βοηθός Αναπήρου

• Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας 24ωρης λειτουργίας στα μεγάλα αστικά κέντρα

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εκπαίδευσης - Δημόσια, δωρεάν και ασφαλής Πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

• Ολοκληρωμένο Μητρώο δημιουργών, καλλιτεχνών, τεχνικών και γενικά εργαζόμενων στον Πολιτισμό

Επενδύσεις - Έργα:

• Κοινωνική Κατοικία: ανακατασκευή και αναβάθμιση οικιστικού αποθέματος και απόδοση κατοικιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

• Επένδυση στο παιδί: δαπάνες ανατροφής, σχολικά γεύματα, voucher αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων

• Γειτονιές προσβάσιμες σε όλους - πιλοτικό πρόγραμμα σε 20 πόλεις

• Δημιουργία 380 Κέντρων Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ)

• Κατασκευή νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων Νοσοκομείων σε όλη τη χώρα

• Πρόγραμμα κατασκευής νέων Φοιτητικών Εστιών – Στόχος 50.000 φοιτητικές κατοικίες

• Ίδρυση Ταμείου Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας στην Αναπτυξιακή Τράπεζα

5. Ανάπτυξη των Περιφερειών, των Πόλεων & της Υπαίθρου

Μεταρρυθμίσεις:

• Ίδρυση Ταμείου Περιφερειακών και Τοπικών Αναπτυξιακών Σχεδίων με διακριτό προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση Περιφερειών και Δήμων

• Ενίσχυση της Εθνικής Στατιστικής Αρχής για την εναρμόνιση του συνόλου των δεδομένων σε επίπεδο περιφερειών και Δήμων

• Σχέδιο χρήσης παραγωγικών αγροτικών γαιών για παραγωγικούς, πειραματικούς, ερευνητικούς σκοπούς ιδίως από νέους

• Ίδρυση Τράπεζας Αγροτικής Γης και ενεργοποίηση του Οργανισμού Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξοπλισμών

• Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη των υπηρεσιών παροχής γεωργικών συμβουλών

• Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Agrologistics

Επενδύσεις - Έργα:

• Χρηματοδότηση για αποκατάσταση και επανάχρηση μνημείων, διατηρητέων κτιρίων, κτιρίων με ιστορική αξία και εγκαταλελειμμένων κτιρίων

• Πιλοτικά Προγράμματα για την Πράσινη Μετάβαση των Περιφερειών: «Πράσινο Χωριό», «Πράσινο Νησί», «Πράσινη Γειτονιά»

• Υποδομές για την Πολιτική Προστασία και τη Στήριξη του Πρωτογενούς Τομέα (αντιπλημμυρικά, αρδευτικά, εγγειοβελτιωτικά, αγροτικοί δρόμοι)

• Πρόγραμμα «Οικονομικά Προσιτή Κατοικία» - για μη έχοντες, δημόσιους λειτουργούς και φοιτητές σε περιοχές με έλλειψη στέγης

• Δημιουργία Κέντρων Ψηφιακής Καινοτομίας για το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα

• Ενίσχυση βιολογικής γεωργίας στη φυτική και την ζωική παραγωγή

