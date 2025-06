Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γιατί δεν έπεισαν οι υφυπουργοί; Το παρασκήνιο με Βορίδη

Σε αντίθεση με την υπόθεση των Τεμπών όπου χάθηκε πολύτιμος χρόνος από την πλευρά της κυβέρνησης στην απόδοση ευθυνών, στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός αντέδρασε γρήγορα καρατομώντας ουσιαστικά τους υφυπουργούς οι οποίοι ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λειτούργησε πάνω στον καμβά της λογικής του immediate action και όχι υπό το βάρος μιας εν θερμώ απόφασης. Δεν ήταν μια κίνηση in the heat of the moment, αλλά επίδειξη γρήγορων ανακλαστικών για να σταλεί το μήνυμα της μηδενικής ανοχής.

Πρόκειται για τους υφυπουργούς: Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύση Σταμενίτη, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστου Μπουκώρου αλλά και του ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Στρατάκου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι υπερίπτωση του Μάκη Βορίδη είναι διαφορετική από τους υπόλοιπους υφυπουργούς τα ονόματα των οποίων υπάρχουν στη δικογραφία και οι συνομιλίες των οποίων είναι καταγεγραμμένες στο «βαλιτσάκι» της ΕΛ.ΑΣ.

Στην Ηρώδου Αττικού θεωρούν ότι τα επιχειρήματα Βορίδη είναι πειστικά σε ότι αφορά τις ευθύνες του αλλά η παραίτησή του ήταν μονόδρομος και συμφωνήθηκε σε επικοινωνία που είχε ο πρώην υπουργός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Από την άλλη μεριά η δυσαρέσκεια του πρωθυπουργού για τις θολές συνομιλίες των υφυπουργών είναι δεδομένη.

Ο μόνος που έπεισε με τις απαντήσεις του ήταν ο κ. Κέλλας ο οποίος παρέμεινε στη θέση του. Το κριτήριο για τους υφυπουργούς, ήταν κατά πόσον οι επικοινωνίες τους με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν να κάνουν με εξυπηρετήσεις, ή είχαν καθαρά υπηρεσιακό χαρακτήρα και εδώ έπεισε μόνο ο Κέλλας.

Οι παραιτήσεις σύμφωνα με την κυβέρνηση καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού να συγκρουστεί με τα κακώς κείμενα και συνεπώς, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι μηδενική ανοχή, με πράξεις και όχι με λόγια.

Πάντως η κυβέρνηση διαχωρίζει τις πολιτικές από τις όποιες ποινικές ευθύνες στην υπόθεση και αφήνει να εννοηθεί ότι με τις παραιτήσεις που έγιναν αποδεκτές ανελήφθη η πολιτική ευθύνη και μέχρι εκεί. Δεν σημαίνουν ενοχή οι παραιτήσεις.

Κυβερνητικά στελέχη, μετά την ανακοίνωση των παραιτήσεων, σημείωναν ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δέχεται τη δικαιολογία ότι οι παθογένειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν διαχρονικό ζήτημα και σχολίαζαν ότι όταν είσαι μέλος της κυβέρνησης ο πήχης των απαιτήσεων ανεβαίνει.

Επίσης από το Μέγαρο Μαξίμου δεν διευκρινίζεται αν η κυβέρνηση θα καταθέσει κάποια δική της πρόταση για προανακριτική ή θα περιμένει να δει πώς θα κινηθεί η αντιπολίτευση στο σύνολό της.

Όσον αφορά στα πρόσωπα που θα αντικαταστήσουν τα μέλη της κυβέρνησης που παραιτήθηκαν, αυτά θα τα αποφασίσει ο πρωθυπουργός, που το Σαββατοκύριακο θα βρεθεί στα Χανιά.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα.

