Διήμερη περιοδεία Φάμελλου στις καμένες περιοχές

«Ψηλά» στην επικαιρότητα επιθυμεί να κρατήσει το θέμα των πυρκαγιών ο ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, αύριο Τετάρτη 20/8, ο κ. Φάμελλος θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές στη νοτιανατολική Αττική. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 10:30, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά στην Πλάκα Κερατέας.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.

Φάμελλος: «Η ΝΔ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια μπροστά στη μεγάλη απειλή των πυρκαγιών»

Παράλληλα, επιχειρώντας να διατηρήσει στην επικαιρότητα και την ατζέντα των ημερών το σημαντικό ζήτημα των πυρκαγιών, ο κ. Φάμελλος με άρθρο του σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών για το συγκεκριμένο θέμα, τονίζει ότι «η πρόληψη των πυρκαγιών, η πυρόσβεση και η αποκατάσταση αποτελούν στο σύνολό τους δημόσιες πολιτικές. Και αυτός είναι ο λόγος της αποτυχίας της κυβέρνησης, καθώς ο κ. Μητσοτάκης απεχθάνεται κάθε τι δημόσιο», ενώ κάνει λόγο για «ανεπάρκεια του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη και ελλιπή θωράκιση της χώρας μας».

«Κάθε καλοκαίρι η κυβέρνηση της Ν.Δ. ξεκινάει μια εντυπωσιακή καμπάνια με υποσχέσεις, αλλά όλο το αφήγημα καταρρέει σαν χάρτινος πύργος μόλις εμφανιστούν οι πρώτες πυρκαγιές», τονίζει στο άρθρο του ο κ. Φάμελλος και συνεχίζει κατακεραυνώνοντας την κυβέρνηση: «Η Ν.Δ. δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια μπροστά σε αυτή τη μεγάλη απειλή, ειδικά για τη χώρα μας που βρίσκεται σε μια πολύ ευαίσθητη κλιματική ζώνη. Και αυτό διότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη είναι από τη μία η εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων των ημετέρων και το πλιάτσικο του δημοσίου χρήματος και από την άλλη τα κομματικά οφέλη και οι εντυπώσεις για την εκλογική επιβίωση».

Υπενθυμίζει δε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει δημόσια ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανθεκτικότητα της χώρας έναντι του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών, που μεγεθύνεται κάθε χρόνο λόγω της κλιματικής κρίσης».

Στο άρθρο παρουσιάζει αναλυτικά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εδράζεται σε τέσσερις κεντρικούς πυλώνες: πρόληψη πυρκαγιών, πυρόσβεση, πολύπλευρη στήριξη τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές και μεγάλη έμφαση στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Αναφερόμενος στις επιμέρους εκφάνσεις της συνολικής πρότασης, ο κ. Φάμελλος καταλήγει ότι όλα αυτά «στηρίζονται στην επιστήμη και στην ευρωπαϊκή εμπειρία και περιορίζουν τα αρνητικά αποτυπώματα των πυρκαγιών στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στις τοπικές οικονομίες. Αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο μιας προοδευτικής πολιτικής πρότασης, που απαιτεί όμως και κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα.

Οι πυρκαγιές -και αυτού του καλοκαιριού- απέδειξαν ότι αυτή η πολιτική αλλαγή και επείγει και απαιτείται».

