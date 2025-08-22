Άδωνις Γεωργιάδης: Ανοησίες ότι κάνουμε διακομιδές με βάση την τσέπη των ασθενών

«Ποτέ στο ΕΣΥ ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος δεν έχουμε κάνει διάκριση στην φροντίδα με βάση την οικονομική επιφάνεια ή την κοινωνική θέση ενός εκάστου» τονίζει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΓΝ Νίκαιας σχετικά με την αεροδιακομιδή του δισεκατομμυριούχου πολυτραυματία Tom Greenwood από τη Μύκονο.



Ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σημειώνει αναφέρει επίσης ότι οι κατηγορίες του Συλλόγου είναι άδικες και ψεύτικες. «Αεροδιακομιδές κάνουμε συνεχώς καθώς με το 3ο αεροσκάφος του Κ.Ι.Σ.Ν. το οποία παραλάβαμε με δωρεά τους, την οποία αιτήθηκα τον Νοέμβριο, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι δυνατότητες μας» επισημαίνει μεταξύ άλλων και αναφέρει ότι μόλις προ δύο εβδομάδων, το ίδιο αυτό αεροσκάφος διακόμισε στην Ιταλία τον Δημήτρη από το Μέτσοβο ή την ίδια μέρα μετά την Μύκονο, πήγε στην Λήμνο και παρέλαβε δύο ασθενείς για την Αλεξανδρούπολη...



«Εάν ο συγκεκριμένος ασθενής δεν ήταν πλούσιος, δεν θα είχε βγει καμμία ανακοίνωση από τον Σύλλογο, όπως δεν έχει βγει για εκατοντάδες άλλους για τους οποίους έχω δείξει, δείχνω και θα δείχνω ενδιαφέρον. Λυπούμαι που τέτοιες διχαστικές και παράλογες ανακοινώσεις αντί να προκαλούν την δημόσια αποστροφή βρίσκουν και βήμα για να διαδίδουν την παράνοια τους» επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.





Αναλυτικά η απάντηση Γεωργιάδη στον Σύλλογο εργαζομένων του νοσοκομείου



«Όταν το πρωί διάβασα την Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του Γ.Ν. Νικαίας να σας πω την αλήθεια, την θεώρησα ως μία από τις συνήθεις τους υπερβολές ανάξια λόγου. Ενδιαφέρομαι καθημερινώς για πάρα πολλούς ανθρώπους σε διάφορα Νοσοκομεία, για διάφορους λόγους. Ποτέ στο ΕΣΥ ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος δεν έχουμε κάνει διάκριση στην φροντίδα με βάση την οικονομική επιφάνεια ή την κοινωνική θέση ενός εκάστου. Άρα οι σχετικές τους κατηγορίες ήταν και άδικες και ψεύτικες.



Επίσης αεροδιακομιδές κάνουμε συνεχώς (ειδικά το 3ο αεροσκάφος του Κ.Ι.Σ.Ν. το οποία παραλάβαμε με δωρεά τους, την οποία αιτήθηκα τον Νοέμβριο, έχει αυξήσει πραγματικά τις δυνατότητες μας) και πάλι χωρίς διακρίσεις τέτοιου τύπου. Μόλις προ δύο εβδομάδων, το ίδιο αυτό αεροσκάφος διακόμισε στην Ιταλία τον Δημήτρη από το Μέτσοβο ή την ίδια μέρα μετά την Μύκονο, πήγε στην Λήμνο και παρέλαβε δύο ασθενείς για την Αλεξανδρούπολη κλπ. Αυτά είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα, οπότε μία ανακοίνωση που με κατηγόρησε για διακριτική μεταχείριση ενός ανθρώπου λόγω του πλούτου του, στα μάτια μου ήταν απλώς προϊόν της ιδεοληψίας του Συλλόγου της Νίκαιας (πρόσκειται στον Ανταρσύα). Από την στιγμή όμως, που αυτή η ανοησία βρήκε βήμα σε Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Καναλιού, αναγκάζομαι να μιλήσουμε σοβαρά για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις.



Η διαχείριση από το ΕΣΥ του συγκεκριμένου περιστατικού, από την αρχή στο ΚΥ Μυκόνου (τους ιατρούς του οποίου συγχαίρω, διότι απέδειξαν την αξία τους και την αρίστη λειτουργία του ΚΥ εκεί), το ΕΚΑΒ που συντόνισε και πέτυχε να μεταφέρει και να παραδώσει ζωντανό τον ασθενή αυτόν, ενώ η ιδιωτική του ασφαλιστική εταιρία αρνήθηκε να τον μεταφέρει δηλώνοντας αδυναμία, απέδειξε την άρτια οργάνωση και του ΕΚΑΒ και τέλος από την διαχείριση του περιστατικού από τους άξιους ιατρούς και νοσηλευτές του Γ.Ν. Νικαίας απεδείχθη η άρτια οργάνωση και λειτουργία ενός Νοσοκομείου του ΕΣΥ. Την επιτυχία αυτή του ΕΣΥ, την προέβαλα για να απαντήσω στις αλλεπάλληλες κατηγορίες των κομμάτων της Αντιπολίτευσης και των ΜΜΕ που όλη ημέρα μας καθυβρίζουν για ένα δήθεν διαλυμένο σύστημα.



Επιπροσθέτως θεώρησα καθήκον μου και να ενδιαφερθώ και να το προβάλω, διότι η Ελλάδα μας παραμένει μια Τουριστική Χώρα και η θετική προβολή παγκοσμίως, μίας τόσο επιτυχημένης διαχείρισης ενός τόσο δύσκολου ιατρικά περιστατικού, πιστεύω ότι συμβάλει σοβαρά στην θετική εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.



Ολα αυτά είναι μέσα στα καθήκοντα μου και είμαι υπερήφανος που διοικώ ένα σύστημα υγείας που διαχειρίζεται με τέτοια επιτυχία ένα τόσο δύσκολο περιστατικό και τελικά σώζει την ζωή ενός ανθρώπου. Διότι εδώ στο τέλος θα μας τρελάνουν, θα απολογηθεί ο Υπουργός σε συνδικαλιστές της Κομμουνιστικής Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς για το γιατί τελικά το ΕΣΥ έσωσε την ζωή ενός πλουσίου; Όλους προσπαθεί να τους σώσει το ΕΣΥ διότι είναι φτιαγμένο για να σώζει ζωές. Εάν ο συγκεκριμένος ασθενής δεν ήταν πλούσιος, δεν θα είχε βγει καμμία ανακοίνωση από τον Σύλλογο, όπως δεν έχει βγει για εκατοντάδες άλλους για τους οποίους έχω δείξει, δείχνω και θα δείχνω ενδιαφέρον.



Λυπούμαι που τέτοιες διχαστικές και παράλογες ανακοινώσεις αντί να προκαλούν την δημόσια αποστροφή βρίσκουν και βήμα για να διαδίδουν την παράνοια τους».



Στην ανακοίνωση που προκάλεσε την αντίδραση του Αδωνι Γεωργιάδη ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΓΝ Νικαίας ανέφερε:



Το σωματείο του νοσοκομείου της Νίκαιας εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις δηλώσεις του υπουργού Εμπορίου της Υγείας, σχετικά με την διακομιδή του "δισεκατομμυριούχου πολυτραυματία" όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτηση του, που από το ΚΥ Μυκόνου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μας που εφημέρευε, μπήκε στο χειρουργείο και κατόπιν στη ΜΕΘ.



Κατ' αρχήν ευχόμαστε καλή ανάρρωση στον ίδιο και στους οικείους του, όπως και σε όλους τους ασθενείς που έγιναν εισαγωγή στη χθεσινή εφημερία.



Ωστόσο νιώθουμε την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα:



Ότι το υπουργείο υγείας και η κυβέρνηση κατηγοριοποιούν τους ασθενείς με βάση την τσέπη και όχι την πάθηση τους το έχουμε καταλάβει. Με τα απογευματινά χειρουργεία, τα απογευματινά ιατρεία, την πριμοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι τραυματιοφορείς, οι τεχνολόγοι δεν αντιμετωπίσαμε έναν "δισεκατομμυριούχο πολυτραυματία" αλλά έναν βαρέως πάσχοντα ασθενή και κάναμε τα ίδια που κάνουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, με την ίδια αυτοθυσία, με τις ίδιες δυσκολίες, τα ίδια εμπόδια που βάζει η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση.



Προς ενημέρωση της κυβέρνησης στην ίδια εφημερία έγιναν και άλλες αεροδιακομιδές και χερσαίες διακομιδές διασωληνωμένων και μη ασθενών, κάποιοι από τους οποίους επίσης μπήκαν άμεσα χειρουργείο. Μπορεί να μην είναι δισεκατομμυριούχοι και να μην αξίζουν αναφοράς από τον υπουργό, αλλά αυτό συμβαίνει σε κάθε εφημερία σε όλα τα νοσοκομεία.



Προς ενημέρωση επίσης της κυβέρνησης, δυστυχώς σε κάθε εφημερία γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί το υποστελέχωμενο ΕΚΑΒ άργησε να πάει.



Είναι τουλάχιστον προκλητικό να καπηλεύεται ο υπουργός υγείας την δική μας δουλειά, την προσφορά όλων των υγειονομικών, στην οποία όχι μόνο δε συμβάλλει αλλά την εμποδίζει με την πολιτική που εφαρμόζει, για να διαφημίσει την κυβέρνηση.



Η άρνηση της διακομιδής του ασθενή από τον ιδιωτικό τομέα υγείας αποδεικνύει για άλλη μια φορά αυτό που οι υγειονομικοί των δημόσιων νοσοκομείων ήδη ξέρουμε: Τον παρασιτικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα υγείας που όταν τα πράγματα δυσκολέψουν δηλώνει αδυναμία και αφήνει το δημόσιο να "βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά". Που είναι εκεί σε ό,τι είναι προσοδοφόρο αλλά όχι σε ό,τι μπορεί να ενέχει ρίσκο που πρέπει να παρθεί για σωθεί μια ζωή. Αυτόν τον ιδιωτικό τομέα όμως χρηματοδοτείτε προκλητικά κύριε Γεωργιάδη! Μην ανακαλύπτετε τώρα την Αμερική!



Τελειώνοντας, να σας ενημερώσουμε πως τα δεκάδες τηλέφωνα στους γιατρούς που εφημερεύουν για να "δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο" πέρα από προκλητικά μας εμποδίζουν να κάνουμε και τη δουλειά μας. Ευτυχώς ξέρουμε να δείχνουμε το ενδιαφέρον που πρέπει σε όλους τους ασθενείς χωρίς να χρειαζόμαστε τη "βοήθεια του τηλεφώνου".