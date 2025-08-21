Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας απαντά στον Άδωνι για τον Tom Greenwood

Την οργή του Σωματείου του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας προκάλεσε η αναφορά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για το σοβαρό τροχαίο που είχε στη Μύκονο ο δισεκατομμυριούχος Τομ Γκρίνγουντ, ιδρυτής της Volt και διευθύνων σύμβουλος της Velocity, με αποτέλεσμα να δίνει «μάχη» να κρατηθεί στη ζωή.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε για το σοβαρό περιστατικό πως «ο δισεκατομμυριούχος πήγε πολυτραυματίας, τον σταθεροποίησαν στο Κέντρο Υγείας και ξεκίνησε διαδικασία διακομιδής», με την παθολόγο – λοιμωξιολόγο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, Όλγα Κοσμοπούλου, να καταλογίζει σε εκείνον και την κυβέρνηση ότι «το υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση κατηγοριοποιούν τους ασθενείς με βάση την τσέπη».

Ακόμη, η κυρία Κοσμοπούλου τονίζει ότι «στην ίδια εφημερία έγιναν και άλλες αεροδιακομιδές και χερσαίες διακομιδές διασωληνωμένων και μη ασθενών, κάποιοι από τους οποίους επίσης μπήκαν άμεσα χειρουργείο. Μπορεί να μην είναι δισεκατομμυριούχοι και να μην αξίζουν αναφοράς από τον υπουργό, αλλά αυτό συμβαίνει σε κάθε εφημερία σε όλα τα νοσοκομεία».

«Στην ίδια εφημερία έγιναν και άλλες αεροδιακομιδές και χερσαίες διακομιδές διασωληνωμένων και μη ασθενών, κάποιοι από τους οποίους επίσης μπήκαν άμεσα χειρουργείο», σημειώνει επιπλέον, καταγγέλλοντας πως «είναι τουλάχιστον προκλητικό να καπηλεύεται ο υπουργός Υγείας τη δική μας δουλειά, την προσφορά όλων των υγειονομικών, στην οποία όχι μόνο δεν συμβάλλει αλλά την εμποδίζει με την πολιτική που εφαρμόζει, για να διαφημίσει την κυβέρνηση».