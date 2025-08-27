MyStreet: Πώς οι πολίτες θα καταγγέλλουν τις αυθαιρεσίες στους δρόμους

Στο MyStreet app ο χρήστης έχει πρόσβαση, μέσα από εύχρηστους διαδραστικούς χάρτες, σε σημαντικές πληροφορίε

MyStreet: Πώς οι πολίτες θα καταγγέλλουν τις αυθαιρεσίες στους δρόμους

Στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσιάστηκε η εφαρμογή MyStreet

Η εφαρμογή MyStreet, ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμβάλλουν στη διαφύλαξη της νομιμότητας και της διαφάνειας στους δημόσιους χώρους, παρουσιάστηκε σήμερα σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο MyStreet app, το οποίο μπορούν οι πολίτες να κατεβάσουν στο κινητό τους ή στο tablet τους, ο χρήστης έχει πρόσβαση, μέσα από εύχρηστους διαδραστικούς χάρτες, σε σημαντικές πληροφορίες και λειτουργίες όπως:

  • Κοινόχρηστοι χώροι: Εμφάνιση ενεργών μισθώσεων με λεπτομέρειες όπως εμβαδόν, διάρκεια ισχύος και όρια παραχωρημένης έκτασης.
  • Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων: Χάρτης με διαθέσιμους φορτιστές και στοιχεία όπως πάροχος και ισχύς.
  • Ασφαλή σημεία συγκέντρωσης: Προβολή καθορισμένων σημείων καταφυγής σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
  • Σύντομα, η εφαρμογή θα περιλαμβάνει πληροφορίες και για τις θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ και τα σημεία όπου είναι εγκατεστημένοι απινιδωτές.

Σε περίπτωση που ο χρήστης αποφασίσει να προχωρήσει σε καταγγελία, επιλέγει από τη λίστα τον τύπο καταγγελίας ανάλογα με την παράβαση που έχει εντοπίσει (π.χ. υπέρβαση ορίων τραπεζοκαθισμάτων, παρακώλυση πρόσβασης ΑμεΑ). Προαιρετικά, μπορεί να προσθέσει περιγραφή στο πεδίο σχολίων. Αφού συμπληρώσει τη φόρμα, ο χρήστης καθορίζει αν η καταγγελία θα είναι ανώνυμη ή επώνυμη.

Μέχρι στιγμής, σε διάστημα 20 ημερών που λειτουργεί η εφαρμογή, έγιναν 5.736 καταχωρημένες παραχωρήσεις από 60 δήμους, ενώ 9.381 πολίτες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή και έχουν υποβληθεί 1.273 παράπονα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Καταρχάς, να εκφράσω την ικανοποίησή μου γι΄ αυτή την εξαιρετικά χρήσιμη νέα εφαρμογή. Αν έπρεπε να το περιγράψω με απλά λόγια, το MyStreet είναι ουσιαστικά το MyCoast της πόλης. Είναι μία εφαρμογή που, όπως είδαμε, δίνει δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη, αλλά και δημοτικό υπάλληλο, δημοτικό αστυνομικό, να μπορεί να διαπιστώνει ανά πάσα στιγμή αν ένας δημόσιος χώρος έχει παραχωρηθεί και σε ποια έκταση νόμιμα ή αν έχει υπάρξει οποιαδήποτε παράβαση από αυτές τις οποίες, δυστυχώς, συχνά βλέπουμε και στις πόλεις μας, αλλά και στους τουριστικούς μας προορισμούς.

Το στοίχημα, όπως είπε και ο Δήμαρχος -και θέλω να τον συγχαρώ για την ταχύτητα με την οποία φρόντισε να ενσωματώσει όλη τη σχετική πληροφορία στην εφαρμογή-, το στοίχημα είναι η ανάκτηση του δημόσιου χώρου για τους πολίτες, ειδικά τους πολίτες που έχουν αναπηρία, που έχουν κινητικά προβλήματα, τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες πολλών παραπόνων από συμπολίτες μας οι οποίοι αγανακτούν από το γεγονός ότι εμπορικές χρήσεις επεκτείνονται, προφανώς, πέραν των νόμιμων ορίων. Τώρα πια έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να διαπιστώνουν ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο αν αυτό συμβαίνει και προφανώς να προβαίνουν και στη σχετική καταγγελία αν θεωρούν ότι υπάρχει παράνομη καταπάτηση δημόσιου χώρου.

Όπως ακριβώς έγινε και με το MyCoast, το οποίο έβαλε τάξη στις παραλίες μας, έτσι είμαι σίγουρος ότι και το MyStreet θα βάλει τάξη στους δρόμους και στις πλατείες μας.

Προκειμένου, όμως, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλα τα βήματα τα οποία απαιτούνται ώστε το MyStreet να γίνει τελείως λειτουργικό, απαιτείται, αγαπητέ μου Πρόεδρε, η συνεργασία όλων των Δήμων, με την ενσωμάτωση των σχετικών στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα. Έχεις δίκιο να λες ότι οι Δήμαρχοι τελικά και πολιτικά θα είναι ωφελημένοι αν συνταχθούν με την πλειοψηφία των πολιτών οι οποίοι απαιτούν να έχουν πρόσβαση στον δημόσιο χώρο.

Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση κατά της επιχειρηματικότητας, αλλά συντασσόμαστε πάντα με τη νόμιμη επιχειρηματικότητα. Αν κάποιος έχει μισθώσει εκατό μέτρα, δεν γίνεται τα εκατό να τα κάνει τριακόσια και αυτό είναι κάτι το οποίο θα φαίνεται πολύ εύκολα πια μέσα από την χρήση αυτής της εφαρμογής, στην οποία, βέβαια, ευελπιστούμε να προσθέτουμε και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως ράμπες ΑμεΑ, απινιδωτές, σημεία συγκέντρωσης. Είναι μία πολύ χρηστική γεωχωρική πλατφόρμα, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Οπότε και πάλι συγχαρητήρια. Ζητώ από τους συμπολίτες μας να κατεβάσουν τη σχετική εφαρμογή και να την αξιοποιήσουν και δική μας υποχρέωση είναι να δεσμευθούμε, όπως το κάναμε στην περίπτωση του MyCoast, ότι όποτε υπάρχουν καταγγελίες, αυτές θα ερευνώνται, έτσι ώστε και οι πολίτες να γίνουν σύμμαχοι σε αυτή την πολύ μεγάλη συμμαχία την οποία κάνουμε, πολιτεία, αυτοδιοίκηση, πολίτες, για την ανάκτηση του δημόσιου χώρου.

Τα υπόλοιπα, Δήμαρχε, θα τα πούμε από κοντά αύριο, και αύριο μάλλον. Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό το οποίο κάνουμε, να αφιερώνουμε μία ολόκληρη μέρα στη Θεσσαλονίκη, ώστε να μην αδικούνται τα έργα της Βόρειας Ελλάδας και ειδικά της Θεσσαλονίκης -και είναι πολλά- μέσα σε μία ομιλία η οποία εκ των πραγμάτων πρέπει να καλύψει πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Οπότε, αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε: «To MyStreet κάνει αυτό το οποίο και ο τίτλος του λέει: τακτοποιεί τον δρόμο, το πεζοδρόμιο ή την πλατεία. Είναι ένα εργαλείο το οποίο κυρίως απευθύνεται και συσχετίζεται με τους κοινόχρηστους χώρους. Όμως, επειδή δεν είχαμε κοινή εφαρμογή για γεωχωρική πληροφορία, μας βοηθάει και σε μερικά ακόμα σημαντικά στοιχεία οργάνωσης των πόλεών μας». Και συμπλήρωσε: «Έχουμε ήδη 1.273 παράπονα. Είναι πολύ σημαντικό ότι χωρίς καν να έχει κοινωνηθεί, διαφημιστεί η εφαρμογή ιδιαίτερα, πολίτες και ένοικοι θέλουν να πάρουν πίσω τον κοινόχρηστο χώρο. Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, αυτό μπορούμε να το πετύχουμε».

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το 2025 αυξήθηκαν οι έλεγχοι και οι παραβάσεις που βεβαίωσε η Ελληνική Αστυνομία για τραπεζοκαθίσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το α’ εξάμηνο του 2025 διενεργήθηκαν 33.452 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 998 παραβάσεις έναντι 31.391 ελέγχων και 743 παραβάσεων το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος επισήμανε: «Θέλουμε την άσκηση πίεσης από την πλευρά των πολιτών ειδικά προς τις αυτοδιοικητικές δημοτικές αρχές, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν αυτή την ψηφιακή εφαρμογή, να περάσουν όλα τα στοιχεία και να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο αρμονική συμβίωση και συνύπαρξη των πεζών με τους επιχειρηματίες της εστίασης, με όσους επισκέπτονται και αξιοποιούν τις επιχειρήσεις εστίασης. Δεν θέλουμε, προφανώς, καταστρατήγηση δικαιωμάτων κανενός, από καμία πλευρά, θέλουμε, όμως, έναν δημόσιο χώρο που πρέπει να αποδίδει σεβασμό ειδικά στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας που θέλουν να περπατούν ελεύθερα και με ασφάλεια στην πόλη τους».

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Λάζαρος Κυρίζογλου τόνισε από την πλευρά του: «Ο δημόσιος χώρος πρέπει να ξανακερδηθεί από την κοινωνία. Δεν μπορεί μία μητέρα με ένα καρότσι και δύο παιδιά να μην μπορεί να περάσει μεταξύ του χώρου κύριας χρήσης και του δεύτερου μαγαζιού που έχουν κάνει στα πεζοδρόμια. Εμείς από την πρώτη στιγμή ταχθήκαμε υπέρ της εφαρμογής. Κερδισμένος θα βγει αυτός που θα το εφαρμόσει, έστω κι αν προσωρινά δυσανασχετήσουν κάποιοι».

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, επικεφαλής του μεγαλύτερου Δήμου της χώρας που έχει καταχωρήσει όλες τις μισθώσεις (περισσότερες από 1.200), επισήμανε: «Πραγματικά είναι μια εφαρμογή που μας λύνει τα χέρια, ένα εργαλείο που λύνει τα χέρια όχι μόνο στους πολίτες που προχωρούν σε καταγγελίες, αλλά και στα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, που πλέον δεν χρειάζεται να βγαίνουν, όσο κι αν ακούγεται αναχρονιστικό, με τις μεζούρες. Οι ίδιοι πλέον μπορούν ανά πάσα στιγμή και στον ελάχιστο χρόνο να βλέπουν που υπάρχει και σε ποιο βαθμό η παραβατικότητα».

