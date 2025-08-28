Ακαδημαϊκή έδρα για την μελέτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Υπογραφή μνημονίου παρουσία Μητσοτάκη

Σκοπός της ίδρυσης της έδρας είναι η συστηματική και τεκμηριωμένη έρευνα της ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ακαδημαϊκή έδρα για την μελέτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Υπογραφή μνημονίου παρουσία Μητσοτάκη
Επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη στις 28 Αυγούστου 2025, για την προετοιμασία ενόψει της επερχόμενης ΔΕΘ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη σήμερα στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την ίδρυση ακαδημαϊκής έδρας «Αρχαία Ελληνική Ιστορία: Ο Μέγας Αλέξανδρος και η Εποχή του» στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συναντήθηκε με τους Πρυτάνεις των πέντε δημόσιων πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η νέα έδρα θα χορηγείται για τρία έτη από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδος, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και, με συμβολικό ποσό, από τον Τομέα Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός της νέας έδρας

Σκοπός της ίδρυσης της έδρας είναι η συστηματική και τεκμηριωμένη έρευνα της ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η υποστήριξη της διεπιστημονικής μελέτης και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ΑΠΘ, μέσω της σύναψης συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού.

Η νέα έδρα θα προσφέρει ερευνητικό έργο και διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αναλαμβάνοντας παράλληλα δράσεις όπως η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και διαλέξεων, η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας με ερευνητικό και εκπαιδευτικό υλικό καθώς και η διοργάνωση θερινών σχολείων και εκπαιδευτικών εκδρομών.

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας για την ίδρυση της νέας έδρας, ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι σήμερα θα υπογράψουμε την ίδρυση αυτής της πολύ σημαντικής έδρας για τη συστηματική μελέτη της περιόδου η οποία ξεκινά από τον Μέγα Αλέξανδρο.

Επιτρέψτε μου να κάνω δύο επιμέρους παρατηρήσεις. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα κορυφαία πανεπιστήμιά μας προχωρούν πια στη δημιουργία συγκεκριμένων θεματικών εδρών. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί, θα έλεγα, έναν κανόνα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και αρχίζουμε κι εμείς να το ενσωματώνουμε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την οργάνωση της ακαδημαϊκής έρευνας και της μεταφοράς της γνώσης.

Και η δεύτερη παρατήρησή μου σχετίζεται με το γεγονός ότι η έδρα αυτή χρηματοδοτείται από ουσιαστικά, θα έλεγα, τον ιδιωτικό τομέα, από φορείς της πόλης, και αυτή είναι μία κοινή πρακτική στο εξωτερικό.

Και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον ΣΒΕ, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο για το γεγονός ότι προσφέρθηκαν να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση αυτής της έδρας για μία τριετία, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι οικονομικά βιώσιμη.

Οπότε και πάλι, ευχαριστούμε πάρα πολύ».

