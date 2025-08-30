Στο νοσοκομείο η Ζέττα Μακρή - «Περαστικά μου!!!»

Η βουλευτής της ΝΔ νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, όπου και αναρρώνει

Στο νοσοκομείο η Ζέττα Μακρή - «Περαστικά μου!!!»
Περιπέτεια για τη βουλευτή Μαγνησίας της ΝΔ, Ζέττα Μακρή, η οποία έσπασε το πόδι της και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο ΚΑΤ, και της τοποθετήθηκε γύψος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonotanews, όλα πήγαν καλά και η Ζέττα Μακρή αναρρώνει με τους γιατρούς να της έχουν συστήσει ακινησία για έναν μήνα.

Την περιπέτειά της, δημοσιοποίησε η ίδια μέσω των social, ανεβάζοντας μία φωτογραφίας της από το κρεβάτι του νοσοκομείου, γράφοντας στη λεζάντα «Περαστικά μου!!!».

Με τη δημοσιοποίηση, δεκάδες φίλοι, συνεργάτες και ψηφοφόροι της έσπευσαν να της ευχηθούν ταχεία ανάρρωση και «σιδερένια»!

