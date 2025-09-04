ΠΑΣΟΚ: «Μαύρη Βίβλος» της ΝΔ για περιβάλλον και πολιτική προστασία

Την τρίτη συνέντευξη τύπου έδωσαν σήμερα βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ με θέμα 6 Χρόνια Νέα Δημοκρατία «Η Μαύρη Βίβλος» με αντικείμενο το περιβάλλον

Με σκληρή γλώσσα και εκτενή στοιχεία παρουσίασε σήμερα το ΠΑΣΟΚ τη δική του «Μαύρη Βίβλο» για το περιβάλλον, την πολιτική προστασία και την ανθεκτικότητα, ασκώντας δριμεία κριτική στη Νέα Δημοκρατία για τα επτά χρόνια διακυβέρνησης (2019–2025).

Η παρουσίαση βασίστηκε σε έναν σχεδιασμό που διήρκεσε αρκετούς μήνες και που τελικά ανέδειξε πολλαπλές αποτυχίες της κυβέρνησης, όπως τις χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντάς της θεσμική αδράνεια, επικοινωνιακή διαχείριση και έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα: δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, ύδατα, διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία.

Πολιτική Προστασία σε «ελεύθερη πτώση»

Στην παρουσίαση που έλαβε μορφή συνέντευξης Τύπου και που εντάσσεται στην ευρύτερη παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου» της ΝΔ που γίνεται αυτή την εβδομάδα στη Χαριλάου Τρικούπη, συμμετείχαν ο υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Πουλάς, ο τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Χάλαρης και ο γραμματέας τομέα Περιβάλλοντος, Παναγιώτης Δημόπουλος. Οι συμμετέχοντες μεταξύ πολλών άλλων υπογράμμισαν ότι η Πολιτική Προστασία παραμένει εγκλωβισμένη σε απαρχαιωμένα σχέδια, όπως το «Ξενοκράτης» του 2003, χωρίς σύγχρονο μηχανισμό πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Καταλόγισαν επίσης στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να εκσυγχρονίσει τον μηχανισμό, αφήνοντας τους ΟΤΑ υποστελεχωμένους και χωρίς εργαλεία, ενώ η σύσταση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης «έμεινε χωρίς ραχοκοκαλιά».

Επιπλέον, έγινε λόγος για σπατάλη πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε εναέρια μέσα χωρίς στρατηγικό σχέδιο, καθώς και για ακύρωση των Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων (ΠΕΚΕΠ), που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον συντονισμό σε περιόδους κρίσης. Χαρακτηρίστηκε «οργανισμός-φάντασμα» ο ΟΑΣΠ, ενώ οι εθελοντές παραμένουν στο περιθώριο, χωρίς εκπαίδευση και εξοπλισμό.

Ο κ. Χάλαρης επέμεινε για πολλοστή φορά πως το ΠΑΣΟΚ ζητά την ομογενοποίηση της εργασιακής συνθήκης των πυροσβεστών, ώστε να μην υπάρχουν εργαζόμενοι τριών ή και τεσσάρων ταχυτήτων εντός του Σώματος, ενώ επίσης σημείωσε ότι ο Εθνικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, θέση που προβλέπεται στον σχετικό νόμο του 2020, παραμένει «άγνωστος».

Φωτιές και πλημμύρες: Ρεκόρ καταστροφών

Σύμφωνα με την «Μαύρη Βίβλο», την περίοδο 2019–2025 κάηκαν πάνω από 4,3 εκατομμύρια στρέμματα δασών, με αποκορύφωμα το 2023, όταν η Ελλάδα κατέγραψε το μεγαλύτερο μέγεθος καμένων εκτάσεων στην Ε.Ε. Την ίδια ώρα, μεγάλες πλημμύρες σε Θεσσαλία (2023) και Ήπειρο–Αιτωλοακαρνανία (2025) αποκάλυψαν την έλλειψη ολοκληρωμένης πρόληψης και θωράκισης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο σκάνδαλο AntiNERO, ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης που, όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ, αντί να προστατεύσει, κατέληξε να έχει αντιπεριβαλλοντικό χαρακτήρα.

Απαντώντας σε ερώτηση του Newsbomb σχετικά με τη χρήση του 112 και την κόντρα που είχε ξεσπάσει μεταξύ της κυβέρνησης και του δημάρχου Πάτρας στις πρόσφατες πυρκαγιές της Αχαΐας, τόνισαν ότι το 112 είναι εξαιρετικά χρήσιμο και πράγματι σώζει ζωές, όμως επεσήμαναν ότι η χρήση του οφείλει να είναι λελογισμένη έτσι ώστε να συνεχίσουν οι πολίτες να το εμπιστεύονται.

Νερά και λειψυδρία: Στρατηγικός πόρος σε αδιέξοδο

Η έκθεση τονίζει ότι δεν υπήρξε συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασίας, ενώ καταγγέλλει κινήσεις «ιδιωτικοποίησης μέσω των ΟΔΥ» και αδιαφανείς διαδικασίες τιμολόγησης. Η κατάσταση, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, είναι ήδη κρίσιμη στην Αττική, με τα αποθέματα στους ταμιευτήρες στο χαμηλότερο επίπεδο δεκαετίας, ενώ στα νησιά οι απώλειες νερού φθάνουν το 52%, χωρίς εθνική στρατηγική αντιμετώπισης. Μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση του newsbomb.gr ξεκαθάρισαν ότι μεταξύ των συνολικών προτάσεων που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, θα υπάρχει και πρόβλεψη για περιορισμό της χρήσης γλυκού νερού σε πισίνες σε περιοχές με έντονο πρόβλημα λειψυδρίας, ωστόσο εξήγησαν ότι κάθε μέτρο έχει αποτελέσματα μόνο αν είναι μέρος μιας συνολικής, ολιστικής λύσης, ενός πλέγματος μέτρων και δεν μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα από μόνο του.

Απορρίμματα: Ανακύκλωση στο ναδίρ

Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έμεινε πολύ πίσω στους ευρωπαϊκούς στόχους ανακύκλωσης: μόλις 17% ανακύκλωση έναντι 49% στην Ε.Ε., με την ταφή απορριμμάτων να φθάνει το 81%. Παράλληλα, οι καθυστερήσεις στην αξιοποίηση κονδυλίων ΕΣΠΑ (με κίνδυνο απώλειας έως και 900 εκατ. ευρώ), η απουσία στρατηγικού σχεδίου για την Αττική και η προώθηση της καύσης σύμμεικτων απορριμμάτων θεωρήθηκαν ενδεικτικά της «αποτυχίας στη διαχείριση αποβλήτων».

Natura 2000 και χωροταξία σε εκκρεμότητα

Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη η καθυστέρηση στην έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των Προεδρικών Διαταγμάτων για την προστασία των περιοχών Natura 2000, που καλύπτουν πάνω από το ένα τέταρτο της χώρας. Παράλληλα, δεν ολοκληρώθηκε ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ, γεγονός που δημιουργεί συγκρούσεις και αβεβαιότητα.

«Αποτύχατε – Να η Ελλάδα που παραδίδετε»

Με αυτό το σύνθημα, το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να συμπυκνώσει το αφήγημά του: ότι η Νέα Δημοκρατία άφησε τη χώρα πιο ευάλωτη στις φυσικές καταστροφές, με ανεπάρκειες που κοστίζουν ζωές, περιβάλλον και δημόσιους πόρους.

Η σημερινή παρουσίαση αποτελεί την αφετηρία για μια πράσινη πολιτική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, που φιλοδοξεί να αναδείξει το περιβάλλον όχι ως πεδίο εργολαβιών και επικοινωνιακών χειρισμών, αλλά ως κοινό αγαθό, συνδεδεμένο με την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και την κοινωνική ευημερία.

Τα στελέχη του κόμματος τόνισαν ότι η χώρα χρειάζεται ένα σύγχρονο σχέδιο πρόληψης και προσαρμογής στην κλιματική κρίση, με:

ενίσχυση των ΟΤΑ και των εθελοντών,

εκσυγχρονισμό της Πολιτικής Προστασίας,

ολοκληρωμένη στρατηγική για τα νερά και τη λειψυδρία,

ουσιαστική προστασία των περιοχών Natura,

πραγματική επένδυση στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.

«Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη δεκαετία στο περιβάλλον», ήταν το μήνυμα που θέλησε να περάσει το ΠΑΣΟΚ, καλώντας σε μια νέα πολιτική που θα συνδέει την περιβαλλοντική προστασία με την οικονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

