Δένδιας στη ΔΕΘ: «Βάζουμε τέλος στις παλιές πρακτικές "αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει"»

«Βάζουμε τέλος στις παλιές πρακτικές του «αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει, όπως το βρούμε, όταν το βρούμε» διαμήνυσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στα εγκαίνια του Περιπτέρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με κεντρικό μήνυμα: «Μετάβαση στη Νέα Εποχή».

«Μια χώρα που δεν είναι οικονομικά ισχυρή, δεν μπορεί να είναι και αμυντικά ισχυρή, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Ειδική αναφορά έκανε στη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων «Ατζέντα 2030». Έχει σαφές αναπτυξιακό και εξαγωγικό αποτύπωμα, επισήμανε και τόνισε: «Καθιστούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα οργανωμένο σύστημα ανάπτυξης αμυντικής καινοτομίας. Η χώρα έχει προοπτική οικονομικής ανάκαμψης, εθνικής ανάτασης. Έχει απεριόριστες δυνατότητες, έχει απεριόριστες προοπτικές, αλλά πρέπει να πιστέψουμε πρώτα εμείς οι Έλληνες σε αυτές, να τις αξιοποιήσουμε, να τις προωθήσουμε, να τις πραγματοποιήσουμε».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συνοδευόταν κατά την τελετή των εγκαινίων από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιο Οικονόμου, τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ και τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθησαν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμετζόπουλος, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας.

Στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.



Παρόντες ήταν επίσης βουλευτές, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του ΥΠΕΘΑ Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) Παντελής Τζωρτζάκης, ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.) Α.Ε. αντιναύαρχος ε.α. Αλέξανδρος Διακόπουλος και άλλοι.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε χαιρετισμό που απηύθυνε, ανέφερε:

«Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στόχος της φετινής παρουσίας, εδώ, του Υπουργείου, πέρα από την ανάδειξη της διαρκούς προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων στην κοινωνία, είναι η παρουσίασή της Μετάβασης στη Νέα Εποχή.

Αυτήν την Μετάβαση στη Νέα Εποχή που υπηρετεί η «Ατζέντα 2030».

Ένας συνολικός, ολιστικός μετασχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων, που αναβαθμίζει τις αμυντικές μας δυνατότητες με ένα νέο Δόγμα Αποτροπής και με μια νέα Δομή. Αλλά και με ένα πλέγμα πολιτικών στήριξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αναβάθμισης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Με σύγχρονη επένδυση στην Καινοτομία και με σύγχρονη επένδυση στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Με ένα για πρώτη φορά στην Ιστορία της Ελλάδας, σαφές εξοπλιστικό πρόγραμμα 20 σχεδόν ετών.

Μια νέα προσέγγιση, μια νέα φιλοσοφία!

Η «Ατζέντα 2030» εδώ, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που έχει κυρίως οικονομικό αντικείμενο, πρέπει να εξηγήσω ότι έχει ένα σαφές οικονομικό αποτύπωμα.

Πρώτος βασικός κανόνας, η αυστηρή τήρηση των κανόνων της δημοσιονομικής πειθαρχίας, του δημοσιονομικού πλαισίου.

Θεωρώ ότι εδώ στην Ελλάδα δεν πρέπει να ξεχνάμε και ένα από τα δύο μεγάλα προβλήματα που οδήγησαν την χώρα στη χρεοκοπία το 2010 είναι το τεράστιο Δημόσιο Χρέος της.

Ο Μεσοπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών κατοχυρώνει την απόκτηση των απαραίτητων μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα στον προβλεπόμενο δημοσιονομικό χώρο.

Βάζουμε τέλος στις παλιές πρακτικές τού «αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει, όπως το βρούμε, όταν το βρούμε». Αυτές οι πρακτικές, που τις ξέρουμε καλά, ζημίωσαν τη Πατρίδα μας και οικονομικά και ηθικά.

Διασφαλίζουμε λοιπόν ότι τα 30 δισ. από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου θα καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες, αλλά τηρώντας απαρέγκλιτα το δημοσιονομικό πλαίσιο. Η χώρα δεν μπορεί να υποθηκεύσει το μέλλον της.

Μια χώρα που δεν είναι οικονομικά ισχυρή, δεν μπορεί να είναι και αμυντικά ισχυρή.

Κι αυτός – το έχω ξεκαθαρίσει, και τελευταία φορά προχθές στην Βουλή – είναι ο λόγος που δεν ανακοίνωσα την συμμετοχή της Ελλάδος στο Πρόγραμμα SAFE πριν το Υπουργείο Οικονομικών μού εξασφαλίσει τον απαραίτητο επιπλέον δημοσιονομικό χώρο.

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που μαζί με το πρώτο μάς οδήγησε στην χρεοκοπία το 2010 είναι το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Και για να το πω απλά, οι πολύ περισσότερες εισαγωγές έναντι των εξαγωγών.

Σε αυτό το επίπεδο η «Ατζέντα 2030» έχει σαφές αναπτυξιακό και εξαγωγικό αποτύπωμα. Καθιστούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα οργανωμένο σύστημα ανάπτυξης αμυντικής καινοτομίας.

Ήδη το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) που έχει περάσει τον ένα χρόνο της ζωής του υλοποιεί έντεκα και έχει προκηρύξει άλλα δέκα προγράμματα αιχμής.

Κορωνίδα της επιτυχίας μας μέχρι τώρα το ελληνικό αντί-drone «Κένταυρος». Ένα αντί-drone σύστημα που σχεδιάστηκε από Έλληνες, δοκιμάστηκε στη πράξη σε συνθήκες πραγματικού πολέμου στην Ερυθρά Θάλασσα, κατέρριψε δυο drones και από εκεί και πέρα θα υπάρχει σε όλες τις Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού.

Είμαστε υπερήφανοι για τον «Κένταυρο», που μας κοστίζει χαμηλότερα από 50% από ένα σύστημα που θα αγοράζαμε από το εξωτερικό χωρίς ελληνική συμμετοχή.

Εδώ στη Θεσσαλονίκη, αισθάνομαι την ανάγκη, να μιλήσω για την εξωστρέφεια, για την βιομηχανία, για την καινοτομία, γιατί θέλω να είμαι σαφής: Η χώρα πρέπει και μπορεί να παράξει επιπλέον πλούτο.

Πρέπει να φτάσει το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μας σε επίπεδα που η χώρα μας να είναι οικονομικά εύρωστη. Και η «Ατζέντα 2030» έχει κι αυτή τη στόχευση. Επίσης έχουμε την στόχευση της εξοικονόμησης.

Όλες οι αυξήσεις των μισθών των Ενόπλων Δυνάμεων που θα ισχύσουν από την 1η Οκτωβρίου 2025, όλες οι αυξήσεις στους Στρατιώτες που θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου 2026 και το μέγιστο κομμάτι του Οικιστικού μας Προγράμματος, του μεγαλύτερου που έγινε ποτέ στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Μέχρι το 2030 έχουμε προγραμματίσει να ολοκληρώσουμε 5.000 σπίτια. 1.050 περίπου σπίτια ολοκληρώνονται μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Γίνονται από δικές μας εξοικονομήσεις. Από εξοικονομήσεις πόρων χωρίς να αυξάνουμε τον Προϋπολογισμό, χωρίς να αυξάνουμε το κόστος στον Έλληνα φορολογούμενο.

Είμαστε έτοιμοι, την τεχνογνωσία μας ως προς το Οικιστικό Πρόγραμμα, να την παράσχουμε στο ευρύτερο Δημόσιο, για να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Διότι έχω πει επανειλημμένως, ότι το επίδομα, όπως το επίδομα ενοικίου, πολύ λίγο ανακουφίζει, και μακροπρόθεσμα όχι απλώς δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα αλλά το επιδεινώνει. Επιδοτούμε τη ζήτηση, ενώ με την παροχή περισσότερων σπιτιών πρέπει να επιδοτήσουμε την προσφορά.

Καταλήγω: Αυτό το οποίο κάνουμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι να μοχλεύουμε την ιδιωτική βούληση να βοηθηθεί η Πατρίδα. Έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δωρεών τα τελευταία χρόνια.

Ήδη τα τελευταία δυο χρόνια έχουμε αθροίσει δωρεές που προσεγγίζουν τα 40 εκατ. ευρώ Και θα συνεχίσουμε, διότι η Ελλάδα βασίζεται στην παράδοση των δωρητών. Των Ελλήνων εύπορων που θέλουν το πλεόνασμα- για να μην πω πολλές φορές για μικρούς δωρητές το υστέρημα – να το προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο μέγα αγαθό της ασφάλειας του Έλληνα πολίτη.

Κυρίες και Κύριοι,

Η χώρα έχει προοπτική οικονομικής ανάκαμψης, εθνικής ανάτασης. Έχει απεριόριστες δυνατότητες, έχει απεριόριστες προοπτικές, αλλά πρέπει να πιστέψουμε πρώτα εμείς οι Έλληνες σε αυτές, να τις αξιοποιήσουμε, να τις προωθήσουμε, να τις πραγματοποιήσουμε.

Σας ευχαριστώ θερμά».

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας παρευρέθηκε επίσης στην τελετή εγκαινίων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

