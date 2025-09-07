H «μπηχτή» Τσίπρα στον Παύλο Μαρινάκη που πέρασε στα ψιλά

Η πυκνότητα των ειδήσεων που «έβγαλε» η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη μας έκανε να μη δώσουμε την... πρέπουσα σημασία στη «μπηχτή» που έριξε προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Ο Παύλος Μαρινάκης είχε δηλώσει, σχολιάζοντας την πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, ότι «στους μόνους που θα λείψει (σ.σ.: ο Αλέξης Τσίπρας) είναι στους 17.000 βαρυποινίτες και βιαστές που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του». Μάλιστα, ο Παύλος Μαρινάκης δέχτηκε ιδιαίτερα έντονη κριτική για τη συγκεκριμένη αποστροφή, με πολλές πλευρές να τον κατηγορούν για τοξικό πολιτικό λόγο.

Ο πρώην πρωθυπουργός λοιπόν, φαίνεται πως «του τη φύλαγε». Έτσι, όταν ανέβηκε χθες στο βήμα του συνεδρίου του Economist, σχολίασε με ιδιαίτερα σκωπτικό τρόπο:

«Ομολογώ, μέχρι να έρθω σε αυτή την αίθουσα και να ανέβω στο βήμα, είχα μια ανησυχία. Δεδομένου ότι αυτές τις ημέρες, η επίσημα διατυπωμένη δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, θέση της κυβέρνησης, ήταν ότι ενδιαφέρον για όσα λέω έχουν μονάχα οι βιαστές, οι εμπρηστές και οι εγκληματίες. Βλέποντάς σας όλους εδώ, διαπιστώνω ότι μάλλον ήταν αβάσιμες οι ανησυχίες μου. Ευτυχώς!»

Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε επίσης αμέσως μετά ότι «η τοξικότητα βλάπτει σοβαρά τον δημοκρατικό διάλογο», ουσιαστικά επιστρέφοντας έτσι τις κατηγορίες περί τοξικότητας που τού έχει απευθύνει ουκ ολίγες φορές το Μέγαρο Μαξίμου.

