Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου
Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, στο Μέγαρο Μαξίμου, ενόψει της αρχής του νέου εκκλησιαστικού έτους θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μηστοάκης.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 12,30 το πρωί.
