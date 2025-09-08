Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, στο Μέγαρο Μαξίμου, ενόψει της αρχής του νέου εκκλησιαστικού έτους θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μηστοάκης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 12,30 το πρωί.