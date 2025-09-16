ATHENS INNOVATION SUMMIT 2025: Συζήτηση Μητσοτάκη – Hassabis για το μέλλον της ΑΙ

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Συνιδρυτής & CEO της DeepMind και Νομπελίστας Demis Hassabis ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο, για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Ηθική και τον ρόλο της Ελλάδας

Newsbomb

ATHENS INNOVATION SUMMIT 2025: Συζήτηση Μητσοτάκη – Hassabis για το μέλλον της ΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπό τη σκιά της Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Συνιδρυτής & CEO της Google DeepMind και Νομπελίστας, Demis Hassabis και η Συνιδρύτρια & CEO της Endeavor, Linda Rottenberg, ανέλυσαν τις προοπτικές και τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως συνδετικό κρίκο παγκόσμιας εμβέλειας ανάμεσα στις έννοιες της κληρονομιάς και της καινοτομίας.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2025 – Το Athens Innovation Summit 2025 της Endeavor Greece, που συνδιοργανώθηκε φέτος από τη Google Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 12 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, φιλοξενώντας μια κορυφαία συζήτηση για το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, την Ηθική και τη Δημοκρατία. Στη σκιά της Ακρόπολης, γενέθλιου τόπου της Δημοκρατίας και της Φιλοσοφίας, η εκδήλωση επιβεβαίωσε τον ρόλο που παίζει η Ελλάδα ως σταυροδρόμι πολιτισμών αλλά και ως πυξίδα για τα ηθικά ερωτήματα του αύριο.

Επίκεντρο της βραδιάς ήταν ο γόνιμος διάλογος μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ελληνοκύπριου Συνιδρυτή & CEO της Google DeepMind και Νομπελίστα Χημείας Demis Hassabis. Η συζήτηση, την οποία συντόνισε η Συνιδρύτρια & CEO της Endeavor, Linda Rottenberg, γεφύρωσε με μοναδικό τρόπο ορισμένα διαχρονικά φιλοσοφικά ερωτήματα με τις πιο επιτακτικές τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας. Χαιρετισμό απηύθυναν η Chairwoman της Endeavor Greece, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, ο Managing Director της Endeavor Greece, Παναγιώτης Καραμπίνης, καθώς και η General Manager Southeast Europe της Google, Πέγκυ Αντωνάκου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε: «Βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη ως μια τεχνολογία με τεράστια μεταμορφωτική δύναμη, η οποία μπορεί πραγματικά να επιτρέψει στη χώρα μας να κάνει ένα άλμα, ξεπερνώντας άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην προσπάθειά μας να συγκλίνουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό θα συμβεί όχι μόνο στηρίζοντας το οικοσύστημα των επιχειρηματιών μας - κάτι που ήδη κάνουμε μέσα από κίνητρα και την ενίσχυση της πρόσβασης σε κεφάλαια - αλλά αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο κράτους. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος και αισιόδοξος για αυτή την προσπάθεια που έχουμε ήδη ξεκινήσει και είναι στη φάση της υλοποίησης και είμαι εξαιρετικά πεπεισμένος για το λαμπρό μέλλον του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος».

Από τη δική του πλευρά, ο Demis Hassabis ανέφερε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να φέρει απίστευτη δυναμική στην επιτάχυνση των επιστημονικών καινοτομιών και μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα χρυσή εποχή ανακαλύψεων. Είμαι ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες που προσφέρει στις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα της ανθρωπότητας, από την υγεία των ανθρώπων, έως εκείνη του πλανήτη μας».

Κατά τον χαιρετισμό της, η Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου είπε: «Το 2022, η Endeavor Greece εγκαινίασε το πρώτο Athens Innovation Summit με ένα απλό αλλά ισχυρό όραμα: να συγκεντρώσει τους πρωταγωνιστές στον τομέα της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο στη γενέτειρα της Δημοκρατίας και να πυροδοτήσει έναν διάλογο για το πώς η επιχειρηματικότητα μπορεί να κάνει τον κόσμο πιο δίκαιο, πιο ανθεκτικό και γεμάτο ευημερία. Το 2022 ήταν μόνο η αρχή. Σήμερα, με το δεύτερο Athens Innovation Summit της Endeavor, επιβεβαιώνουμε ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός· θέλουμε να αναδείξουμε την Αθήνα ως κόμβο του παγκόσμιου διάλογου για την καινοτομία με άξονα την ηθική και να τη βάλουμε στον χάρτη ως έναν από τους κορυφαίους ανερχόμενους προορισμούς καινοτομίας και τεχνολογίας στην Ευρώπη».

Η Πέγκυ Αντωνάκου είπε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) είναι το πιο ισχυρό και καινοτόμο εργαλείο που έχει δημιουργήσει ποτέ ο ανθρώπινος νους. Γι’ αυτό, χρειάζεται όραμα, ήθος, υπευθυνότητα και συνεργασία για να αξιοποιηθεί σωστά. Στην Ελλάδα, μια χώρα με βαθιές ρίζες δημιουργικότητας, έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε τον δρόμο. Μαζί μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε με σοφία και έμπνευση, ώστε να αφήσουμε ένα αποτύπωμα που θα ωφελήσει τις επόμενες γενιές».


Από τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη θωράκιση της Δημοκρατίας, έως τη δυναμική για αλλαγή που μπορεί να φέρει σε τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια, η εκπαίδευση και η εργασία, η συζήτηση ανέδειξε τόσο τις ευκαιρίες όσο και τις προκλήσεις και ευθύνες που φέρνει αυτή η τεχνολογική επανάσταση. Οι ομιλητές στάθηκαν στο πώς η Ευρώπη μπορεί να παραμείνει στην πρωτοπορία της καινοτομίας στην Τεχνητής Νοημοσύνης και πώς η Ελλάδα, αντλώντας από την κλασική της κληρονομιά, μπορεί να παίξει ρόλο όχι μόνο ως κόμβος καινοτομίας, αλλά και ως ηθική πυξίδα στη διεθνή συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η εκδήλωση προσέλκυσε κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων, της πολιτικής, του finance, της έρευνας και των MME. Ολόκληρη η συζήτηση είναι διαθέσιμη διαδικτυακά εδώ:

Η Endeavor Greece εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους στρατηγικούς χορηγούς του Athens Innovation Summit 2025 - την Εθνική Τράπεζα, τη Raycap και την Eurobank - για την ανεκτίμητη συμβολή τους. Παράλληλα, ευχαριστεί θερμά τους #OneCommunity Partners, καθώς και τη YARD, η οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκδήλωσης. Η υποστήριξή όλων υπήρξε καθοριστική ώστε το Summit να αποτελέσει ορόσημο για την Αθήνα και καταλύτη για τον παγκόσμιο διάλογο γύρω από την καινοτομία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:04ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Ραγίζει καρδιές το βίντεο που ανέβασε η σύζυγός του - «Η πρώτη φορά που ο μπαμπάς γνώρισε τη μαμά»

12:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα στην Μαράια

11:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Προπόνηση στην John Cain Arena πριν την Παρτιζάν

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Associated Press: Η δολοφονία Κερκ, ο «καρκίνος» των social media, η ρητορική του μίσους και ο... αλγόριθμος

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

11:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρέλα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για Κουγιουμτσίδη - Τον υποδέχθηκαν με λύρες και ποντιακούς χορούς

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς στους νέους αντιπεριφερειάρχες: «Όλοι μας είμαστε στρατιώτες που καλούνται να υπηρετήσουν τους πολίτες»

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης για τις φοροαπαλλαγές νέων μέχρι 30 ετών: Ωφελούνται 260.000 άτομα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

11:13ΥΓΕΙΑ

Ιατρική επιτυχία στη Θεσσαλονίκη: Η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που μένει έγκυος με εξωσωματική μετά από καρκίνο του ενδομητρίου

11:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Πέφτουν στη «μάχη» της League Phase οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 26χρονος που καταγγέλθηκε από 20χρονη για βιασμό – Απαγορεύεται κάθε επικοινωνία μαζί της

10:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Διαμαντίδης και Παπαλουκάς στο Εurobasket: Οι viral αντιδράσεις τους στα καλάθια της Εθνικής

10:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι Ρογκαβόπουλος και Γκραντ ετοίμασαν τα πιο… Παναθηναϊκά σουβλάκια στον κόσμο!

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το κτήμα με τις ελιές δίχασε πατέρα, γιο και κόρη - Γυαλιά καρφιά τα έκανε 86χρονος

10:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ξεκινά η διαδικασία για το ελληνικό τραγούδι – Τι θα δούμε στην ΕΡΤ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό VW Golf μπαίνει σε αναμονή λόγω περικοπών

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Mαντλίν Μακάν: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

12:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα στην Μαράια

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το κτήμα με τις ελιές δίχασε πατέρα, γιο και κόρη - Γυαλιά καρφιά τα έκανε 86χρονος

10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό: Οικιακή βοηθός στη Γλυφάδα νάρκωσε τον εργοδότη της και τον έκλεψε

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Πρόσω ολοταχώς για την 4η Belhara F-600 «Θεμιστοκλής» και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

07:47WHAT THE FACT

Η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη - Και οι μέρες μας θα είναι... 25ωρες!

09:11ΕΘΝΙΚΑ

Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ