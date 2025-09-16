ATHENS INNOVATION SUMMIT 2025: Συζήτηση Μητσοτάκη – Hassabis για το μέλλον της ΑΙ

Υπό τη σκιά της Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Συνιδρυτής & CEO της Google DeepMind και Νομπελίστας, Demis Hassabis και η Συνιδρύτρια & CEO της Endeavor, Linda Rottenberg, ανέλυσαν τις προοπτικές και τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως συνδετικό κρίκο παγκόσμιας εμβέλειας ανάμεσα στις έννοιες της κληρονομιάς και της καινοτομίας.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2025 – Το Athens Innovation Summit 2025 της Endeavor Greece, που συνδιοργανώθηκε φέτος από τη Google Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 12 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, φιλοξενώντας μια κορυφαία συζήτηση για το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, την Ηθική και τη Δημοκρατία. Στη σκιά της Ακρόπολης, γενέθλιου τόπου της Δημοκρατίας και της Φιλοσοφίας, η εκδήλωση επιβεβαίωσε τον ρόλο που παίζει η Ελλάδα ως σταυροδρόμι πολιτισμών αλλά και ως πυξίδα για τα ηθικά ερωτήματα του αύριο.

Επίκεντρο της βραδιάς ήταν ο γόνιμος διάλογος μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ελληνοκύπριου Συνιδρυτή & CEO της Google DeepMind και Νομπελίστα Χημείας Demis Hassabis. Η συζήτηση, την οποία συντόνισε η Συνιδρύτρια & CEO της Endeavor, Linda Rottenberg, γεφύρωσε με μοναδικό τρόπο ορισμένα διαχρονικά φιλοσοφικά ερωτήματα με τις πιο επιτακτικές τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας. Χαιρετισμό απηύθυναν η Chairwoman της Endeavor Greece, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, ο Managing Director της Endeavor Greece, Παναγιώτης Καραμπίνης, καθώς και η General Manager Southeast Europe της Google, Πέγκυ Αντωνάκου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε: «Βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη ως μια τεχνολογία με τεράστια μεταμορφωτική δύναμη, η οποία μπορεί πραγματικά να επιτρέψει στη χώρα μας να κάνει ένα άλμα, ξεπερνώντας άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην προσπάθειά μας να συγκλίνουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό θα συμβεί όχι μόνο στηρίζοντας το οικοσύστημα των επιχειρηματιών μας - κάτι που ήδη κάνουμε μέσα από κίνητρα και την ενίσχυση της πρόσβασης σε κεφάλαια - αλλά αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο κράτους. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος και αισιόδοξος για αυτή την προσπάθεια που έχουμε ήδη ξεκινήσει και είναι στη φάση της υλοποίησης και είμαι εξαιρετικά πεπεισμένος για το λαμπρό μέλλον του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος».

Από τη δική του πλευρά, ο Demis Hassabis ανέφερε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να φέρει απίστευτη δυναμική στην επιτάχυνση των επιστημονικών καινοτομιών και μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα χρυσή εποχή ανακαλύψεων. Είμαι ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες που προσφέρει στις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα της ανθρωπότητας, από την υγεία των ανθρώπων, έως εκείνη του πλανήτη μας».

Κατά τον χαιρετισμό της, η Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου είπε: «Το 2022, η Endeavor Greece εγκαινίασε το πρώτο Athens Innovation Summit με ένα απλό αλλά ισχυρό όραμα: να συγκεντρώσει τους πρωταγωνιστές στον τομέα της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο στη γενέτειρα της Δημοκρατίας και να πυροδοτήσει έναν διάλογο για το πώς η επιχειρηματικότητα μπορεί να κάνει τον κόσμο πιο δίκαιο, πιο ανθεκτικό και γεμάτο ευημερία. Το 2022 ήταν μόνο η αρχή. Σήμερα, με το δεύτερο Athens Innovation Summit της Endeavor, επιβεβαιώνουμε ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός· θέλουμε να αναδείξουμε την Αθήνα ως κόμβο του παγκόσμιου διάλογου για την καινοτομία με άξονα την ηθική και να τη βάλουμε στον χάρτη ως έναν από τους κορυφαίους ανερχόμενους προορισμούς καινοτομίας και τεχνολογίας στην Ευρώπη».

Η Πέγκυ Αντωνάκου είπε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) είναι το πιο ισχυρό και καινοτόμο εργαλείο που έχει δημιουργήσει ποτέ ο ανθρώπινος νους. Γι’ αυτό, χρειάζεται όραμα, ήθος, υπευθυνότητα και συνεργασία για να αξιοποιηθεί σωστά. Στην Ελλάδα, μια χώρα με βαθιές ρίζες δημιουργικότητας, έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε τον δρόμο. Μαζί μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε με σοφία και έμπνευση, ώστε να αφήσουμε ένα αποτύπωμα που θα ωφελήσει τις επόμενες γενιές».



Από τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη θωράκιση της Δημοκρατίας, έως τη δυναμική για αλλαγή που μπορεί να φέρει σε τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια, η εκπαίδευση και η εργασία, η συζήτηση ανέδειξε τόσο τις ευκαιρίες όσο και τις προκλήσεις και ευθύνες που φέρνει αυτή η τεχνολογική επανάσταση. Οι ομιλητές στάθηκαν στο πώς η Ευρώπη μπορεί να παραμείνει στην πρωτοπορία της καινοτομίας στην Τεχνητής Νοημοσύνης και πώς η Ελλάδα, αντλώντας από την κλασική της κληρονομιά, μπορεί να παίξει ρόλο όχι μόνο ως κόμβος καινοτομίας, αλλά και ως ηθική πυξίδα στη διεθνή συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η εκδήλωση προσέλκυσε κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων, της πολιτικής, του finance, της έρευνας και των MME. Ολόκληρη η συζήτηση είναι διαθέσιμη διαδικτυακά εδώ:

Η Endeavor Greece εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους στρατηγικούς χορηγούς του Athens Innovation Summit 2025 - την Εθνική Τράπεζα, τη Raycap και την Eurobank - για την ανεκτίμητη συμβολή τους. Παράλληλα, ευχαριστεί θερμά τους #OneCommunity Partners, καθώς και τη YARD, η οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκδήλωσης. Η υποστήριξή όλων υπήρξε καθοριστική ώστε το Summit να αποτελέσει ορόσημο για την Αθήνα και καταλύτη για τον παγκόσμιο διάλογο γύρω από την καινοτομία.