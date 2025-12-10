Ισραήλ: «Πράσινο φως» στην κατασκευή 764 οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Οι περισσότερες παγκόσμιες δυνάμεις θεωρούν τους οικισμούς του Ισραήλ --σε γη την οποία κατέλαβε στον πόλεμο του 1967-- παράνομους και πολυάριθμα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχουν ζητήσει από το Τελ Αβίβ να σταματήσει κάθε δραστηριότητα εποικισμού

Ισραήλ: «Πράσινο φως» στην κατασκευή 764 οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Άποψη της περιοχής κοντά στο Maale Adumim στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, όπου ο ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε ότι θα κατασκευαστεί οικισμός, στο πλαίσιο του οικιστικού έργου E1, Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025.
AP/Ohad Zwigenberg
Το Ισραήλ έδωσε την τελική έγκριση για να κατασκευαστούν 764 οικιστικές μονάδες σε τρεις οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Ο Σμότριτς, που είναι αντίθετος στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, δήλωσε ότι από την έναρξη της θητείας του στα τέλη του 2022, περίπου 51.370 οικιστικές μονάδες έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Σχεδιασμού της κυβέρνησης στη Δυτική Όχθη, έδαφος που επιζητούν οι Παλαιστίνιοι για ένα μελλοντικό κράτος.

«Συνεχίζουμε την επανάσταση», δήλωσε ο Σμότριτς σε δήλωση, προσθέτοντας ότι η νέα αυτή έγκριση οικιστικών μονάδων «εντάσσεται σε μια ξεκάθαρη στρατηγική διαδικασία ενίσχυσης των οικισμών και διασφάλισης της συνέχισης της ζωής, της ασφάλειας, της ανάπτυξης ... και πραγματικής ανησυχίας για το μέλλον του Κράτους του Ισραήλ».

Οι μονάδες θα μοιραστούν μεταξύ των οικισμών Χασμονάιμ, δίπλα στην Πράσινη Γραμμή στο κεντρικό Ισραήλ, και Γκιβάτ Ζεέβ και Μπεϊτάρ Ιλίτ κοντά στην Ιερουσαλήμ.

Παράνομοι από το διεθνές δίκαιο

Οι περισσότερες παγκόσμιες δυνάμεις θεωρούν τους οικισμούς του Ισραήλ --σε γη την οποία κατέλαβε στον πόλεμο του 1967-- παράνομους και πολυάριθμα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει κάθε δραστηριότητα εποικισμού.

«Για εμάς, όλοι οι οικισμοί είναι παράνομοι … και βαίνουν αντίθετα προς όλα τα ψηφίσματα διεθνούς νομιμότητας», δήλωσε στο Reuters ο Γουασέλ Αμπού Γιούσεφ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι οικισμοί αυτοί έχουν κρίσιμη σημασία για την ασφάλειά του και επικαλείται βιβλικούς, ιστορικούς και πολιτικούς δεσμούς με το έδαφος αυτό.

Οι επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων κατά Παλαιστινίων έχουν ενταθεί. Τον Οκτώβριο αναφέρθηκαν τουλάχιστον 264 επιθέσεις στη Δυτική Όχθη κατά Παλαιστινίων, που είναι ο μεγαλύτερος συνολικός αριθμός σε μηνιαία βάση από τότε που αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών άρχισαν να καταγράφουν τέτοια περιστατικά το 2006, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.

