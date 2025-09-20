Πιερρακάκης στο ECOFIN: Καινοτομία και ψηφιοποίηση, ως μοχλοί ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μετέφερε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την προσωπική του εμπειρία από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους.

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Καινοτομία και ψηφιοποίηση, ως μοχλοί ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης
Αρχείου - Eurokinissi
Στο άτυπο ECOFIN που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα στην Κοπεγχάγη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κλήθηκε από τη Δανική προεδρία να συντονίσει τη θεματική συζήτηση για την καινοτομία και την ψηφιοποίηση. Στη συνεδρίαση, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις μεταρρυθμίσεις που μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη, όπως επίσης για την ιεράρχηση των στρατηγικών κλάδων και την αντιμετώπιση εμποδίων που επιβραδύνουν τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Ευρώπης.

Ο κ. Πιερρακάκης, διευθύνοντας την συζήτηση, μετέφερε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την προσωπική του εμπειρία από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους. Τόνισε ότι η προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης αποτελεί κεντρικό μοχλό για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Επεσήμανε την ανάγκη ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, όπως προτείνουν οι εκθέσεις Λέτα και Ντράγκι, με έμφαση στην εξάλειψη των «αόρατων εμποδίων» που κατακερματίζουν την οικονομία και περιορίζουν την κλίμακα. «Χρειαζόμαστε μια αλλαγή νοοτροπίας στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον ανταγωνισμό, ώστε να δημιουργηθούν περισσότεροι ευρωπαϊκοί πρωταθλητές και να αξιοποιηθεί η ενιαία αγορά για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας», υπογράμμισε.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ολοκλήρωσης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Όπως σημείωσε ο Έλληνας υπουργός, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει συμβάλει στη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, ωστόσο είναι αναγκαίο οι ευρωπαϊκές start-ups να έχουν τις συνθήκες να αναπτύσσονται εντός της ΕΕ και σε μεγάλη κλίμακα. Καίριας σημασίας, πρόσθεσε, είναι η αλλαγή στον τρόπο που συνάπτονται οι δημόσιες συμβάσεις και η μείωση του χρόνου υλοποίησής τους. Η εμπειρία της πανδημίας και του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού, ανέδειξαν τη σημασία της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. «Τα κέρδη για πολίτες και επιχειρήσεις θα είναι τεράστια, εφόσον καταφέρουμε να την επιτύχουμε στην πράξη», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Σε εθνικό επίπεδο, επέμεινε στην ανάγκη στοχευμένων μεταρρυθμίσεων. Πιο συγκεκριμένα, πρότεινε την ίδρυση σε όλα τα κράτη-μέλη, υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημιουργία ενιαίων κυβερνητικών πυλών, όπως το gov.gr, υιοθέτηση της ψηφιακής ταυτότητας, εκσυγχρονισμό των δικτύων κινητής και σταθερής ευρυζωνικότητας και διάθεση εργαλείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε επίσης, ότι σε πολιτικό επίπεδο οι ευκαιρίες υπερβαίνουν το φάσμα των δυσκολιών: «Ορισμένες μεταρρυθμίσεις, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, είναι εξαιρετικά δημοφιλείς και μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Οι αλλαγές είναι εκθετικές και οι κυβερνήσεις οφείλουν να υποστηρίξουν όσους κινδυνεύουν να μείνουν πίσω, ώστε η ψηφιακή μετάβαση να είναι δίκαιη, αποτελεσματική και συνολικά επωφελής για την κοινωνία και την οικονομία».

Μετά το πέρας της θεματικής συνεδρίασης, ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε τα συμπεράσματα της συζήτησης στην ολομέλεια του ECOFIN, παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, του αρμόδιου για την οικονομία Ευρωπαίου επιτρόπου Βάλντις Ντομπρόβσκις και του διευθυντή Ευρώπης του ΔΝΤ Άλφρεντ Κάμερ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει συντάξει σχετική έκθεση με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θεωρεί αναγκαίες να προωθηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συνεδρίαση του άτυπου Eurogroup που προηγήθηκε, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις συνέπειες της πολυπλοκότητας του ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου. Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού εργαλείου ποσοτικοποίησης των διοικητικών βαρών, προτείνοντας να συνδεθεί με τα Γενικά Λογιστήρια των κρατών-μελών. Παρουσίασε την ελληνική εμπειρία με την πλατφόρμα ΜΙΤΟΣ ως καλή πρακτική και τόνισε ότι ανάλογες πρωτοβουλίες απλούστευσης πρέπει να προωθηθούν και στη χρηματοπιστωτική νομοθεσία, με τρόπο που να διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τα δημόσια οικονομικά και την προστασία των καταναλωτών.

Στο Eurogroup επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία για τη διαδικασία καθορισμού του ανώτατου ορίου κατοχής ψηφιακού ευρώ, με σαφή οριοθέτηση του ρόλου Συμβουλίου και ΕΚΤ. «Το κόστος ευκαιρίας από την καθυστέρηση υιοθέτησης του ψηφιακού ευρώ είναι σημαντικό. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε με γοργούς ρυθμούς, ώστε η Ευρώπη να μη βρεθεί πίσω στον παγκόσμιο ανταγωνισμό», τόνισε στην παρέμβαση του ο Έλληνας υπουργός.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο κ. Πιερρακάκης επισκέφθηκε το Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας της UNICEF και τα γραφεία του ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ενόψει της δημιουργίας του Διεθνούς Κέντρου Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για την ελληνική οικονομία.

