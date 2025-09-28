Ανοίγει (ξανά) ο δρόμος για σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ - Τι λέει ο Χαρίτσης για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα

Όσο πλησιάζει ο καιρός της διεξαγωγής του συνεδρίου της Νέας Αριστεράς, το οποίο έχει προσδιοριστεί για τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, ενισχύεται και η συζήτηση για τη σύμπραξη ανάμεσα στη ΝΕΑΡ και τον ΣΥΡΙΖΑ, μια σύμπραξη η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τους πρώην συντρόφους ξανά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εφόσον καταλήξουν σε ενοποίηση των Κοινοβουλευτικών τους Ομάδων.



Ωστόσο, μέχρι τώρα, οι εσωτερικές διεργασίες στη ΝΕΑΡ δείχνουν ότι ενώ ισχυροποιείται η θέση για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δε θα συμβεί «αναίμακτα», καθώς υπάρχουν δυνάμεις που διαφωνούν με μια τέτοια προοπτική.



Σε κάθε περίπτωση, σε συνέντευξή του στον ρ/σ Real FM, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, έθεσε ορισμένους όρους, οι οποίοι αν τηρηθούν, θα μπορούσαμε να δούμε ένα τέτοιο μέτωπο να παίρνει «σάρκα και οστά». Συγκεκριμένα, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «η ίδια η πραγματικότητα είναι πλέον τόσο επιτακτική για μια τέτοια κίνηση που βάζει και τα κόμματα σε μια τέτοια διαδικασία. Υπάρχουν οι διεργασίες και η αγωνία στην κοινωνία και πρέπει να μετουσιωθεί σε πολιτικές πρωτοβουλίες. Εμείς από τη δική μας πλευρά θα επιμείνουμε».



Μάλιστα, έθεσε το ζήτημα ακόμη πιο ανοιχτά, λέγοντας ότι «όταν λέμε ότι δεν πρέπει να δοθεί τρίτη ευκαιρία στον κ. Μητσοτάκη, προφανώς αυτό προϋποθέτει το να υπάρξει και ένα εκλογικό μέτωπο που θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί με εκλογικούς όρους στη Δεξιά».



Όμως ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι «πρέπει να μπουν πίσω εγωισμοί, να μπουν πίσω μικροκομματικές σκοπιμότητες και μικρομεγαλισμοί, και να γίνει μια συζήτηση επί του πολιτικού. Δε γίνεται να είσαι υπέρ του κοινωνικού κράτους και ενίσχυσης του ΕΣΥ και ταυτόχρονα να στηρίζεις τους υπερεξοπλισμούς του κ. Μητσοτάκη που θα φέρει και την τέταρτη Belhara στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να επιλέξεις με ποιους θα είσαι και ποιους θα έχεις απέναντι», τόνισε και συμπλήρωσε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αποφασίσουν αν θα είναι με τα συμφέροντα της κοινωνίας.



Το φάντασμα του Τσίπρα



Οι συζητήσεις μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ πάντως καλύπτονται και από το νέφος που προκαλεί η φημολογία για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς πολλοί εξαρτούν την όποια σύμπραξη από τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.



Εκτιμούν ότι θα ήταν προβληματικό να υπάρξει μια σύμπραξη μεταξύ των δύο κομμάτων και να αναλάβουν ξανά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εάν ο Αλέξης Τσίπρας κάνει δικό του κόμμα, τότε να κινδυνεύσουν εκ νέου να χάσουν τη θέση λόγω αποχωρήσεων στελεχών που θα θελήσουν να τον ακολουθήσουν.



Ωστόσο, ο Αλέξης Χαρίτσης έθεσε πολιτικές και όχι αριθμητικές αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος υπό τον πρώην πρωθυπουργό. Όπως είπε, η παρέμβαση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη δεν κινείται στο μήκος κύματος στο οποίο αναφέρθηκα σε σχέση με ένα σχέδιο απολύτως αντιπαραθετικό προς αυτό που εφαρμόζεται σήμερα.



«Το ζήτημα είναι να έχεις μια πρόταση η οποία να πείθει την κοινωνία ότι δε θέλουμε να αντικατασήσουμε τον κ. Μητσοτάκη με κάποιον άλλο που θα εφαρμόσει μια πολιτική παραπλήσια στην πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Θέλουμε μια συνολική πολιτική πρόταση που θα είναι ευθέως αντιπαραθετική σε αυτό που που ζούμε σήμερα, σε αυτόν τον ζόφο», είπε χαρακτηριστικά.



Πάντως, σε μια προσπάθεια, «να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο», όπως είπε χακτηριστικά, τόνισε ότι «ο καθένας που βλέπει τον εαυτό του μέσα από μια συλλογική διαδικασία που θα μπορέσει να εκφράσει αυτές τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα, εδώ είμαστε για να καταθέσει και μια πρόταση που θα μπορεί να κινείται σε αυτό το πλαίσιο».



Γκρίνιες και στον ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα



Ο προβληματισμός για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού πάντως, φαίνεται πως δεν περιορίζεται στη ΝΕΑΡ, αλλά επεκτείνεται και εντός του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πολλά στελέχη θεωρούν ότι αιτία της δημοσκοπικής στασιμότητας και των χαμηλών ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι άλλη από την έντονη φημολογία για τη δημιουργία νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που ερμηνεύεται από κάποιους ως προεξοφλημένη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.



Εκτιμούν ότι όσο ο κ. Τσίπρας δεν ξεκαθαρίζει ρητά τις προθέσεις του, ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πολιτική φθορά, καθώς πολλοί τον αντιλαμβάνονται ως κόμμα που αναμένει την αυτοδιάλυσή του. Εξ' ου και οι τροχιοδεικτικές βολές που εξαπολύουν κατά περιόδους σημαντικά στελέχη του κόμματος, είτε καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίσει τη στάση του, όπως ο Παύλος Πολάκης, είτε δηλώνοντας ότι είναι «αδιανόητο» να υπάρξει μια ακόμη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκανε στη ΔΕΘ ο Σωκράτης Φάμελλος.



Σε κάθε περίπτωση, το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού διαψεύδει παγίως οποιαδήποτε κινητικότητα και επιμένει ότι το μοναδικός στόχος είναι η έκδοση και η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

