Ανοίγει (ξανά) ο δρόμος για σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ - Τι λέει ο Χαρίτσης για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα

«Υπάρχουν οι διεργασίες και η αγωνία στην κοινωνία και πρέπει να μετουσιωθεί σε πολιτικές πρωτοβουλίες», τονίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανοίγει (ξανά) ο δρόμος για σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ - Τι λέει ο Χαρίτσης για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όσο πλησιάζει ο καιρός της διεξαγωγής του συνεδρίου της Νέας Αριστεράς, το οποίο έχει προσδιοριστεί για τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, ενισχύεται και η συζήτηση για τη σύμπραξη ανάμεσα στη ΝΕΑΡ και τον ΣΥΡΙΖΑ, μια σύμπραξη η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τους πρώην συντρόφους ξανά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εφόσον καταλήξουν σε ενοποίηση των Κοινοβουλευτικών τους Ομάδων.

Ωστόσο, μέχρι τώρα, οι εσωτερικές διεργασίες στη ΝΕΑΡ δείχνουν ότι ενώ ισχυροποιείται η θέση για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δε θα συμβεί «αναίμακτα», καθώς υπάρχουν δυνάμεις που διαφωνούν με μια τέτοια προοπτική.

Σε κάθε περίπτωση, σε συνέντευξή του στον ρ/σ Real FM, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, έθεσε ορισμένους όρους, οι οποίοι αν τηρηθούν, θα μπορούσαμε να δούμε ένα τέτοιο μέτωπο να παίρνει «σάρκα και οστά». Συγκεκριμένα, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «η ίδια η πραγματικότητα είναι πλέον τόσο επιτακτική για μια τέτοια κίνηση που βάζει και τα κόμματα σε μια τέτοια διαδικασία. Υπάρχουν οι διεργασίες και η αγωνία στην κοινωνία και πρέπει να μετουσιωθεί σε πολιτικές πρωτοβουλίες. Εμείς από τη δική μας πλευρά θα επιμείνουμε».

Μάλιστα, έθεσε το ζήτημα ακόμη πιο ανοιχτά, λέγοντας ότι «όταν λέμε ότι δεν πρέπει να δοθεί τρίτη ευκαιρία στον κ. Μητσοτάκη, προφανώς αυτό προϋποθέτει το να υπάρξει και ένα εκλογικό μέτωπο που θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί με εκλογικούς όρους στη Δεξιά».

Όμως ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι «πρέπει να μπουν πίσω εγωισμοί, να μπουν πίσω μικροκομματικές σκοπιμότητες και μικρομεγαλισμοί, και να γίνει μια συζήτηση επί του πολιτικού. Δε γίνεται να είσαι υπέρ του κοινωνικού κράτους και ενίσχυσης του ΕΣΥ και ταυτόχρονα να στηρίζεις τους υπερεξοπλισμούς του κ. Μητσοτάκη που θα φέρει και την τέταρτη Belhara στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να επιλέξεις με ποιους θα είσαι και ποιους θα έχεις απέναντι», τόνισε και συμπλήρωσε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αποφασίσουν αν θα είναι με τα συμφέροντα της κοινωνίας.

Το φάντασμα του Τσίπρα

Οι συζητήσεις μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ πάντως καλύπτονται και από το νέφος που προκαλεί η φημολογία για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς πολλοί εξαρτούν την όποια σύμπραξη από τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Εκτιμούν ότι θα ήταν προβληματικό να υπάρξει μια σύμπραξη μεταξύ των δύο κομμάτων και να αναλάβουν ξανά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εάν ο Αλέξης Τσίπρας κάνει δικό του κόμμα, τότε να κινδυνεύσουν εκ νέου να χάσουν τη θέση λόγω αποχωρήσεων στελεχών που θα θελήσουν να τον ακολουθήσουν.

Ωστόσο, ο Αλέξης Χαρίτσης έθεσε πολιτικές και όχι αριθμητικές αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος υπό τον πρώην πρωθυπουργό. Όπως είπε, η παρέμβαση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη δεν κινείται στο μήκος κύματος στο οποίο αναφέρθηκα σε σχέση με ένα σχέδιο απολύτως αντιπαραθετικό προς αυτό που εφαρμόζεται σήμερα.

«Το ζήτημα είναι να έχεις μια πρόταση η οποία να πείθει την κοινωνία ότι δε θέλουμε να αντικατασήσουμε τον κ. Μητσοτάκη με κάποιον άλλο που θα εφαρμόσει μια πολιτική παραπλήσια στην πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Θέλουμε μια συνολική πολιτική πρόταση που θα είναι ευθέως αντιπαραθετική σε αυτό που που ζούμε σήμερα, σε αυτόν τον ζόφο», είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως, σε μια προσπάθεια, «να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο», όπως είπε χακτηριστικά, τόνισε ότι «ο καθένας που βλέπει τον εαυτό του μέσα από μια συλλογική διαδικασία που θα μπορέσει να εκφράσει αυτές τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα, εδώ είμαστε για να καταθέσει και μια πρόταση που θα μπορεί να κινείται σε αυτό το πλαίσιο».

Γκρίνιες και στον ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα

Ο προβληματισμός για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού πάντως, φαίνεται πως δεν περιορίζεται στη ΝΕΑΡ, αλλά επεκτείνεται και εντός του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πολλά στελέχη θεωρούν ότι αιτία της δημοσκοπικής στασιμότητας και των χαμηλών ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι άλλη από την έντονη φημολογία για τη δημιουργία νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που ερμηνεύεται από κάποιους ως προεξοφλημένη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκτιμούν ότι όσο ο κ. Τσίπρας δεν ξεκαθαρίζει ρητά τις προθέσεις του, ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πολιτική φθορά, καθώς πολλοί τον αντιλαμβάνονται ως κόμμα που αναμένει την αυτοδιάλυσή του. Εξ' ου και οι τροχιοδεικτικές βολές που εξαπολύουν κατά περιόδους σημαντικά στελέχη του κόμματος, είτε καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίσει τη στάση του, όπως ο Παύλος Πολάκης, είτε δηλώνοντας ότι είναι «αδιανόητο» να υπάρξει μια ακόμη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκανε στη ΔΕΘ ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σε κάθε περίπτωση, το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού διαψεύδει παγίως οποιαδήποτε κινητικότητα και επιμένει ότι το μοναδικός στόχος είναι η έκδοση και η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:53WHAT THE FACT

Οι κατασκευαστές προειδοποιούν: Μην το κάνετε αυτό στο πλυντήριο ρούχων σας αμέσως μετά τη χρήση του

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα 20 λεπτά: Προσομοίωση δείχνει τι θα συμβεί στις ΗΠΑ σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακάλεσαν τη βίζα του προέδρου της Κολομβίας - Προέτρεψε τους Αμερικανούς στρατιώτες να παρακούσουν τον Τραμπ

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel Mokka Coffee: Ηλεκτρική... καφετέρια για τον δρόμο

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τα μέλη του “Klingenden Brücke” βρέθηκαν στο Πολυδένδρι: Από το 1949 ξέρουν 70 ελληνικά και συνολικά 1870 τραγούδια σε πρωτότυπες γλώσσες της Ευρώπης

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

08:09LIFESTYLE

Σελένα Γκόμεζ: Παντρεύτηκε με τον μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο!

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω

08:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όλα είναι δυνατά με σούπερ προσφορά* και δώρο 1 μήνα NOVASPORTS από τη Novibet!

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Απεγκλωβίστηκαν άνθρωποι

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερία: Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, από τις σφοδρές πλημμύρες

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνα δρόμου

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε ολοκληρώνονται οι πληρωμές των δικαιούχων

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ανανεωμένο Kia Sportage στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

07:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανοίγει (ξανά) ο δρόμος για σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ - Τι λέει ο Χαρίτσης για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος κοντά στο Λούμπλιν και το Ρζεσζόφ για λόγους ασφαλείας

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρώτη νίκη ψάχνει ο Παναθηναϊκός, να επιστρέψουν στην κορυφή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

07:05LIFESTYLE

H Τόνια Μαράκη στο Newsbomb.gr: «Η τηλεόραση έχει γοητεία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Σήμερα χτυπά την χώρα η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρό της - Πού πήγε 112 - Σε συναγερμό οι αρχές

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

06:35ΕΛΛΑΔΑ

«Εφιάλτης» οι συμμορίες Ρομά στα Βόρεια Προάστια

21:47LIFESTYLE

Η αδελφή Φεβρωνία (Ναταλία Λιονάκη) απάντησε στις κατηγορίες της μάνας της: «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου»

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Απεγκλωβίστηκαν άνθρωποι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Το νέο «κόλπο» των διακινητών - Πώς άλλαξαν «ρότα» μετά την αναστολή υποδοχής αιτήσεων ασύλου - Διαλέγουν άλλες... εθνικότητες

22:24WHAT THE FACT

Ο νεκρός… εμφανίστηκε στην κηδεία του από την πόρτα: «Είμαι ζωντανός!»

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελεγκτών για τους μισθούς των 120.000 ευρώ

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνα δρόμου

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω

08:09LIFESTYLE

Σελένα Γκόμεζ: Παντρεύτηκε με τον μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο!

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

23:03LIFESTYLE

H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες κλειστά ακίνητα «ξεκλειδώνουν» - Απώτερος σκοπός η κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ