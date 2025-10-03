Όταν ο Μητσοτάκης σχολίασε την κόμμωση του Χατζηδάκη
Πώς ο πρωθυπουργός συνδύασε τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την κόμη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Από αυτό τον μήνα θα αρχίσουν επιτέλουν να λειτουργούν στη χώρα μας τα τέσσερα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ.
Η λειτουργία τους δίνει ακόμα περισσότερες επιλογές σπουδών, ώστε να μένουν στον τόπο τους χιλιάδες φοιτητες οι οποίοι αναγκάζονταν να φύγουν και να ξενιτευτούν, αλλά και σε ξένους να έρθουν να σπουδάσουν στην πατρίδα μας.
Σε αυτό το σημείο ο πρωθυπουργός εμφανώς χιουμοριστικά, σημείωσε ότι η πρόταση για λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων κατατέθηκε από την ΟΝΝΕΔ τη δεκαετία του 1980 όταν ο Χατζηδάκης είχε ακόμα μαλιά.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Όταν ο Μητσοτάκης σχολίασε την κόμμωση του Χατζηδάκη
19:53 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα για την τουρκική μαφία
19:50 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Ελληνοτουρκικά: Σε εγρήγορρη για το ενδεχόμενο τα ήρεμα νερά να γίνουν «φουρτουνιασμένα»
07:54 ∙ WHAT THE FACT
Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά
16:40 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πώς εντόπισαν τους Τούρκους με το οπλοστάσιο για έναν μικρό στρατό στον Έβρο
19:50 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ