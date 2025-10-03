Όταν ο Μητσοτάκης σχολίασε την κόμμωση του Χατζηδάκη

Από αυτό τον μήνα θα αρχίσουν επιτέλουν να λειτουργούν στη χώρα μας τα τέσσερα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ.

Η λειτουργία τους δίνει ακόμα περισσότερες επιλογές σπουδών, ώστε να μένουν στον τόπο τους χιλιάδες φοιτητες οι οποίοι αναγκάζονταν να φύγουν και να ξενιτευτούν, αλλά και σε ξένους να έρθουν να σπουδάσουν στην πατρίδα μας.

Σε αυτό το σημείο ο πρωθυπουργός εμφανώς χιουμοριστικά, σημείωσε ότι η πρόταση για λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων κατατέθηκε από την ΟΝΝΕΔ τη δεκαετία του 1980 όταν ο Χατζηδάκης είχε ακόμα μαλιά.