LIVE - Μητσοτάκης στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ: Η Ελλάδα αλλάζει - Τα καλύτερα είναι μπροστά μας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να γιορτάσει τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στο πλευρό της νεολαίας του κόμματος, την ΟΝΝΕΔ.

Ξεκινώντας την ομιλία του, έθεσε ως προτεραιότητα μια Ελλάδα που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλες και όλους, «ώστε να δημιουργήσουν εδώ, χωρίς να αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό».

Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αλλάζει και παρά το κόστος του λαϊκισμού βγήκε στο ξέφωτο και να αναπτύσσεται και εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον. «Τα καλύτερα είναι μπροστά μας» όπως σημείωσε.

Ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Επισήμανε πως η προσπάθεια για ανάταξη είναι συνεχής και φέρνει αποτελέσματα. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην οικονομική πολιτική για το 2026. Ανέφερε ότι περισσότεροι από 4 εκατ. Έλληνες θα δουν το πραγματικό τους εισόδημα να αυξάνετα με τη μείωση της φορολογίας που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην αύξηση του μισθολογία των ενστόλων.

«Μόνο η ΝΔ εγγυάτται σήμερα ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και ελπίδα, μακρία από περιπέτειες, με σχέδιο και ορίζοντα το 2030» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, απηύθυνε ανοιχτή πολιτική προειδοποίηση προς τους νέους της ΟΝΝΕΔ: «Με τα κοινωνικά δίκτυα, θαλάμους αντήχησης που διαβρώνουν την αλήθεια και την κοινή γνώμη όμηρο της παραπληροφόρησης απαιτείται αντίσταση στις φήμες και στο ψέμα. Με προβολή της αλήθειας και των θέσεων μας και εμμονή στις συγκλίσεις και στην ενότητα».