LIVE - Μητσοτάκης στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ: Η Ελλάδα αλλάζει - Τα καλύτερα είναι μπροστά μας

Ο πρωθυπουργός απευθύνει ομιλία στο 14ο Τακτικό συνέδριο της ΟΝΝΕΔ

Newsbomb

LIVE - Μητσοτάκης στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ: Η Ελλάδα αλλάζει - Τα καλύτερα είναι μπροστά μας
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να γιορτάσει τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στο πλευρό της νεολαίας του κόμματος, την ΟΝΝΕΔ.

Ξεκινώντας την ομιλία του, έθεσε ως προτεραιότητα μια Ελλάδα που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλες και όλους, «ώστε να δημιουργήσουν εδώ, χωρίς να αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό».

mhtsotakhs-onned.jpg

Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αλλάζει και παρά το κόστος του λαϊκισμού βγήκε στο ξέφωτο και να αναπτύσσεται και εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον. «Τα καλύτερα είναι μπροστά μας» όπως σημείωσε.

mhtsotakhs-2.jpg
Ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

Επισήμανε πως η προσπάθεια για ανάταξη είναι συνεχής και φέρνει αποτελέσματα. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην οικονομική πολιτική για το 2026. Ανέφερε ότι περισσότεροι από 4 εκατ. Έλληνες θα δουν το πραγματικό τους εισόδημα να αυξάνετα με τη μείωση της φορολογίας που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.

mhtsotakhs-onned-3.jpg

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην αύξηση του μισθολογία των ενστόλων.

«Μόνο η ΝΔ εγγυάτται σήμερα ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και ελπίδα, μακρία από περιπέτειες, με σχέδιο και ορίζοντα το 2030» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, απηύθυνε ανοιχτή πολιτική προειδοποίηση προς τους νέους της ΟΝΝΕΔ: «Με τα κοινωνικά δίκτυα, θαλάμους αντήχησης που διαβρώνουν την αλήθεια και την κοινή γνώμη όμηρο της παραπληροφόρησης απαιτείται αντίσταση στις φήμες και στο ψέμα. Με προβολή της αλήθειας και των θέσεων μας και εμμονή στις συγκλίσεις και στην ενότητα».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:17ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Μεγάλες καθυστερήσεις

19:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες συλλήψεις για ναρκωτικά - Στον εισαγγελέα δύο δράστες σε Άγιο Παντελεήμονα και Αχαρνές

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Μέσα στις επόμενες ημέρες η κηδεία της - «Έχουν γίνει τρομερά λάθη και εγκλήματα», λέει συγγενής της οικογένειας

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Νιώτη: «Το φως της θα μείνει για πάντα ζωντανό», λέει η μητέρα της 17χρονης που σκοτώθηκε

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Global Sumud Flotilla: Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών - «Όλοι οι Έλληνες είναι καλά»

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ισόβια κάθειρξη σε παππού και γιαγιά για τη δολοφονία του 2χρονου εγγονού τους - 40 ορατοί μώλωπες στο σώμα του αγοριού

18:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ εξομολογήθηκε ποιος είναι ο προσωπικός του στόχος για το 2026

18:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Εκτός 8αδας ξένων για την GBL ο Κίναν Έβανς

18:38LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Θύματα Καρόσι: Πεθαίνοντας από υπερεργασία - Η διαχρονική «μάστιγα» της Ιαπωνίας

18:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τζεφ Μπέζος: «Θα αρχίσουμε να κατασκευάζουμε κέντρα δεδομένων στο διάστημα στα επόμενα 10 με 20 χρόνια»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο Ωραιόκαστρο - Βίντεο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτες κρυμμένων θησαυρών: Ποτήρια, πέρδικες, φίδια και τι σημαίνουν

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ξεπέρασαν τους 134 χιλιάδες οι νεκροί στρατιώτες στην Ουκρανία - Έρευνα του BBC

18:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Μου αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΟΚ»

18:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Ρέτσο με Σκωτία και Δανία – Στη θέση του ο Μιχαηλίδης

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκης στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ: Η Ελλάδα αλλάζει - Τα καλύτερα είναι μπροστά μας

18:09LIFESTYLE

Η Αρίνα Σαμπαλένκα μαθαίνει συρτάκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

18:38LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στην Βουλή μεταξύ Χρηστίδου και Μπάρκα: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα»

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Μέσα στις επόμενες ημέρες η κηδεία της - «Έχουν γίνει τρομερά λάθη και εγκλήματα», λέει συγγενής της οικογένειας

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δροσιά: Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας - «Γιατί με πυροβολείς, μη...»

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μπόμπι ο Έλληνας» εκτελέστηκε μέσα σε καφέ στο Μόντρεαλ - Σκληρό βίντεο

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς εντόπισαν τους Τούρκους με το οπλοστάσιο για έναν μικρό στρατό στον Έβρο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτες κρυμμένων θησαυρών: Ποτήρια, πέρδικες, φίδια και τι σημαίνουν

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ισόβια κάθειρξη σε παππού και γιαγιά για τη δολοφονία του 2χρονου εγγονού τους - 40 ορατοί μώλωπες στο σώμα του αγοριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ