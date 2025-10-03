Η ομιλία Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ και οι γαλάζιες «ενέσεις» τόνωσης ηθικού

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, σε προηγούμενη εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ

Στις 18:00, ο πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, θα μιλήσει για τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στην έναρξη του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ

Το συνέδριο της γαλάζιας νεολαίας θα ξεκινήσει το απόγευμα με ομιλία του πρωθυπουργού, ενώ σε περίπου ενάμισι μήνα, οι ψηφοφόροι της ΝΔ θα ψηφίσουν για την ανάδειξη των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων και των συνέδρων για το προσεχές συνέδριο, το οποίο, πάντως, δεν έχει προσδιοριστεί χρονικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του θα έχει την ευκαιρία να επαναφέρει και να επισημάνει τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη νεολαία, αλλά ταυτόχρονα και την ευκαιρία να αποκρυσταλλώσει την οπτική που έχει η Νέα Δημοκρατία για τη νέα γενιά. Μια γενιά η οποία, με βάση αυτή την οπτική, δεν είναι μια γενιά εξεγερμένη ή διαμαρτυρόμενη, αλλά μια γενιά ώριμη που απαιτεί.

Και καθώς το Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ συμπίπτει με την επέτειο ίδρυσης της ΝΔ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει και μια συνολική τοποθέτηση για την πολιτική κατάσταση σήμερα.

Αιχμή σε αυτή την τοποθέτηση θα είναι ο λαϊκισμός, ο οποίος και διεθνώς αλλά και στη χώρα αντεπιτίθεται (με fake news κλπ), αλλά και τα καθήκοντα που έχει η ΟΝΝΕΔ στους επόμενους 18 μήνες που μεσολαβούν μέχρι τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027.

Ποιος είναι ο στόχος του πρωθυπουργού

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να ενεργοποιηθεί συνολικά ο μηχανισμός της ΝΔ και να υπάρξει ανανέωση και συσπείρωση προκειμένου το κόμμα να οδηγηθεί σε μια τρίτη θητεία διακυβέρνησης στις κάλπες του 2027. Βεβαίως λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της υπόθεσης των Τεμπών η κατάσταση στο εσωτερικό της ΝΔ είναι ρευστή.

Δεν είναι τυχαίο ότι η χθεσινή παρέμβαση του Νίκου Δένδια για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι προκάλεσε εκ νέου αναταράξεις και ερμηνεύθηκε ποικιλοτρόπως στο γαλάζιο οικοσύστημα, χωρίς ωστόσο το Μέγαρο Μαξίμου να επιθυμεί να σχολιάσει κάτι παραπάνω.

Από το πρωθυπουργικό περιβάλλον επιμένουν ότι στέκονται με απόλυτο σεβασμό τον πατέρα ο οποίος δίνει έναν ιερό αγώνα στη μνήμη του γιου του αλλά για το ποια θα είναι η απόφαση αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.

Η πολιτική ατζέντα

Στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου εργαλειοποιεί το συγκεκριμένο ζήτημα και διαμορφώνει την πολιτική ατζέντα της επικαιρότητας «στις πλάτες ενός πονεμένου ανθρώπου», όπως λένε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε αποφασισμένοι να μη γίνει η Ελλάδα μπανανία, όπου οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Όσοι ζητάνε από την κυβέρνηση να παρέμβει στη Δικαιοσύνη, ζητάνε ουσιαστικά από την κυβέρνηση να καταλύσει τα θεμέλια της Δημοκρατίας μας».

Ανεπίσημα πάντως στην κυβέρνηση σχολιάζοντας την παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Βουλή υπογραμμίζουν και στέκονται κυρίως στην αποστροφή του κ. Δένδια: «Θα είχαμε ευθύνη γι αυτό, αν αυτό ήταν κυβερνητική πράξη αλλά αυτή είναι πράξη της Δικαιοσύνης. Λυπούμαι, αλλά διατύπωσα απολύτως τη θέση μου».

