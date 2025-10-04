Κωνσταντίνος Τασούλας: Τιμά τα 70 χρόνια από τον θάνατο του Στρατάρχη Παπάγου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αλέξανδρου Παπάγου στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στην εκδήλωση μνήμης και τιμής και κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αλέξανδρου Παπάγου στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στην εκδήλωση μνήμης και τιμής και κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αλέξανδρου Παπάγου στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στην εκδήλωση μνήμης και τιμής και κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αλέξανδρου Παπάγου στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στην εκδήλωση μνήμης και τιμής και κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αλέξανδρου Παπάγου στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στην εκδήλωση μνήμης και τιμής και κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αλέξανδρου Παπάγου στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας , με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών από τον θάνατο του Στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου, παρέστη στην εκδήλωση μνήμης και τιμής, που διοργάνωσε ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού και κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αλέξανδρου Παπάγου στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας