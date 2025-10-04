Κωνσταντίνος Τασούλας: Τιμά τα 70 χρόνια από τον θάνατο του Στρατάρχη Παπάγου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αλέξανδρου Παπάγου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αλέξανδρου Παπάγου στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων.

Eurokinissi
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών από τον θάνατο του Στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου, παρέστη στην εκδήλωση μνήμης και τιμής, που διοργάνωσε ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού και κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αλέξανδρου Παπάγου στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων.

Κωνσταντίνος Τασούλας
0105

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στην εκδήλωση μνήμης και τιμής και κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αλέξανδρου Παπάγου στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων.

