Κικίλιας: «Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία»

Ο υπουργός τόνισε τον καταλυτικό και κομβικό ρόλο της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο

Newsbomb

Κικίλιας: «Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία»
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Η στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι αναβαθμισμένη και σαφώς ισχυροποιημένη. Μελετούμε από κοινού ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο πλαίσιο, που θα παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες, ξεκινώντας άμεσα σχέδιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς των λιμανιών και των ναυπηγείων» ανέφερε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Βήμα της Κυριακής».

Οι συναντήσεις στις ΗΠΑ

Αναφερόμενος στις υψηλού επιπέδου συναντήσεις που πραγματοποίησε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου, ο Υπουργός τόνισε τον καταλυτικό και κομβικό ρόλο της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, τόσο για τις ΗΠΑ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. «Η Ελλάδα, ως πολύ ισχυρή χώρα στην ποντοπόρο ναυτιλία και κομβική χώρα στον ενεργειακό χάρτη τριών ηπείρων – Ασίας, Αφρικής, Ευρώπης – έχει πρακτικά και όχι θεωρητικά, σημαντικό ρόλο για τις ΗΠΑ. Τα ελληνόκτητα πλοία αποτελούν το 20% του παγκόσμιου στόλου και το 60% του ευρωπαϊκού στόλου. Αν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται διά θαλάσσης και το 25% της χωρητικότητας LNG πλοίων είναι ελληνικό, καταλαβαίνετε το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας.

Όπως έχει δηλώσει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 11 Σεπτεμβρίου, μετά τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, είμαστε ένας μεγάλος κόμβος εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου, εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών, ενώ καθοριστικός είναι ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά LNG. Αυτό μας καθιστά έναν πολύ ισχυρό “παίκτη” και η συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ είναι στις βασικές επιδιώξεις μας προς όφελος και των δύο λαών» επισήμανε.

Ο κ. Κικίλιας, εστιάζοντας στις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με τον Υπουργό Εσωτερικών και “τσάρο” της ενέργειας, Νταγκ Μπέργκαμ, σε Ελλάδα και ΗΠΑ, δήλωσε πως «τα ναυπηγεία, η ναυτιλία και η ενέργεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα στις προτεραιότητες των ΗΠΑ. Η χώρα μας έχει ήδη αναπτύξει υποδομές, όπως ο χώρος αποθήκευσης στη Ρεβυθούσα, ο τερματικός σταθμός LNG και οι αγωγοί στην Αλεξανδρούπολη.

Οι υποδομές αυτές, σε συνδυασμό με τις τεράστιες δυνατότητες, την ποιότητα και αξιοπιστία του εμπορικού μας στόλου (δεξαμενόπλοια, LNG carriers κ.λπ.), δημιουργούν συνθήκες συνεργασίας στα επίπεδα της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας και της ΝΑ Ευρώπης, της ανάπτυξης μεταφοράς ενέργειας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Εμείς, δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθούν σημαντικές επιχειρηματικές συνεργασίες, ώστε η ελληνική ναυτιλία να μπορέσει να αξιοποιήσει, στον μέγιστο βαθμό, αυτή τη σημαντική ευκαιρία. Ο οδικός χάρτης της συνεργασίας αυτής συζητήθηκε με τον κ. Μπέργκαμ».

Απαντώντας για την προοπτική επενδυτικού ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ σε υποδομές στην Ελλάδα, πιθανότατα και σε λιμάνια, με σκοπό την επίτευξη του στόχου της μεγαλύτερης διείσδυσης του LNG στην Ευρώπη, ο Υπουργός σημείωσε ότι «οι ΗΠΑ, τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε σειρά επενδύσεων, που έχουν να κάνουν με υποδομές σε λιμάνια, αγωγούς, χώρους αποθήκευσης φυσικού αερίου κ.ά.

Έχω την πεποίθηση ότι οι επενδύσεις αυτές θα αυξηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η θάλασσα, τα λιμάνια και οι υποδομές μας μπορούν να προσφέρουν σημαντικά γεωστρατηγικά, αναπτυξιακά και οικονομικά πλεονεκτήματα». Και πρόσθεσε:

«Έτσι, η χώρα μας καθίσταται ενεργειακός και εμπορικός κόμβος, με τη στρατηγική γεωγραφική της θέση και την πολιτική σταθερότητα να προσφέρουν επιπλέον επενδυτικά οφέλη. Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον με πολέμους, εμφύλιες συρράξεις και μια γενική αβεβαιότητα, η Ελλάδα είναι σταθερός και αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ και αυτή την πολιτική θα κεφαλαιοποιήσουμε».

Τέλος, ερωτηθείς για τον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας και την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, πέραν του πεδίου των ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου, με αφορμή τη συνάντησή του με τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, αλλά και με αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών, αρμόδιους για την οικονομική διπλωματία, όπως και με τη US DFC, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι «η συνεργασία μας με τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ο οποίος είναι αρμόδιος και για θέματα ναυτιλίας, υπήρξε εξαιρετική.

Θα δημιουργήσουμε από κοινού ομάδα εργασίας με στόχο να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο πολιτικών που θα αφορούν και τις δύο χώρες. Ο κ. Ντάφι είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης και θα επισκεφθεί τη χώρα μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Ως συνέπεια αυτού, θα έχουμε την ευκαιρία να τον ξεναγήσουμε στα λιμάνια μας, στα ναυπηγεία μας που βρίσκονται σε τροχιά αναγέννησης και στις άλλες υποδομές κοινού ενδιαφέροντος».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Κηφισιά – ΑΕΚ 2-1: Ο Καλοσκάμης βάζει ξανά την «Ένωση» στο ματς!

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε δίκη παραπέμπεται η συνοδηγός από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα την 21χρονη Έμμα

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: «Της κατέβασε το παντελόνι και πήγε να τη βιάσει», αποκαλύπτει ο σύζυγος της 55χρονης

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Καταγγελία Τούρκου δημοσιογράφου: «Η Γκρέτα αναγκάστηκε να φιλήσει την ισραηλινή σημαία» - Τι απαντά το Ισραήλ και τι είπε ο υπουργός Ασφαλείας

18:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου - Ξεκαθαρίζει το τοπίο η κυβέρνηση

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστέρηση στον απόπλου του Champion Jet 1 από την Ίο λόγω βλάβης – Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο: ΙΧ εξετράπη της πορείας του και ανετράπη – Διασωληνώθηκε ο οδηγός

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Γκόγκα Λεντιάν για την τραγωδία με τα δύο νεκρά παιδιά στον Άραχθο: «Πίστευα ότι θα ζήσουν» - Το τατουάζ και η συμβουλή στις οικογένειες

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: «Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία»

18:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από τον Νοέμβριο στις πληρωμές με IRIS – Το νέο σύστημα γίνεται υποχρεωτικό

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία υποστηρίζει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

17:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 93-83: Ο Μήτογλου έδειξε τον δρόμο για το νικηφόρο ξεκίνημα

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Πρεσβεία Ισραήλ: Συγκέντρωση στη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου – Δείτε εικόνες

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για την επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@@ αρνητικός;»

17:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Κοντός: «Πλησιάζουμε στη μεγάλη στιγμή της επιστροφής του Λεσόρ»

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε δέντρο – Τέσσερις τραυματίες

17:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – ΑΕΚ: Βασικοί Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο | Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς

16:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Τρομερός Ράσελ στη Σιγκαπούρη, πρωταθλήτρια ξανά η McLaren!

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Τα «αφυπνισμένα» μικρόβια του μόνιμου πάγου θα μπορούσαν να επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Γκόγκα Λεντιάν για την τραγωδία με τα δύο νεκρά παιδιά στον Άραχθο: «Πίστευα ότι θα ζήσουν» - Το τατουάζ και η συμβουλή στις οικογένειες

18:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από τον Νοέμβριο στις πληρωμές με IRIS – Το νέο σύστημα γίνεται υποχρεωτικό

18:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου - Ξεκαθαρίζει το τοπίο η κυβέρνηση

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για την επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@@ αρνητικός;»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: «Της κατέβασε το παντελόνι και πήγε να τη βιάσει», αποκαλύπτει ο σύζυγος της 55χρονης

14:56ΕΘΝΙΚΑ

Πίρι Ρέις: Το πλοίο που προκάλεσε την κρίση του 1987 βγήκε ξανά στο Αιγαίο – Τι περιγράφει ο Έλληνας δημοσιογράφος που κατάφερε να επισκεφτεί το διαβόητο πλοίο

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: «Για 1 χιλιοστό γλύτωσα το μάτι μου», λέει ο άνδρας που δέχτηκε την επίθεση με κατσαβίδι

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών- Η προοπτική του καιρού για τις επόμενες μέρες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Μυτιλήνη: Έλουσαν με καυτό τσάι βρέφος - Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας με σοβαρά εγκαύματα

18:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Κηφισιά – ΑΕΚ 2-1: Ο Καλοσκάμης βάζει ξανά την «Ένωση» στο ματς!

07:05LIFESTYLE

Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Τι γίνεται σε MEGA και ΣΚΑΪ, στο παιχνίδι το OPEN

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ