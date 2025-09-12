Αμερικανικό LNG μέσω Ελλάδας: Με ποιους επιχειρηματίες συναντήθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών

Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Doug Burgum, στο Μέγαρο Μαξίμου

Σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην ενέργεια διαμορφώνουν νέα δεδομένα για την Ευρώπη, η Ουάσιγκτον εντείνει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της παρουσίας της στην περιοχή, με αιχμή του δόρατος το αμερικανικό LNG.

Η πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, στην Αθήνα και η συνάντησή του με τους κορυφαίους Έλληνες επιχειρηματίες του ενεργειακού κλάδου στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, σηματοδοτεί το αυξημένο ενδιαφέρον της αμερικανικής πλευράς για νέες επιχειρηματικές συμφωνίες και στρατηγικές συνεργασίες.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μαζί με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Παρόντες ήταν και οι Σταύρος Παπασταύρου, Βασίλης Κικίλιας, αλλά και ο Επιτετραμμένος της αμερικανικής Πρεσβείας, Τζος Χακ. Τους υποδέχθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Onex Shipyards and Technologies, Πάνος Ξενοκώστας. EUROKINISSI.

Η αμερικανική κυβέρνηση, δια στόματος τόσο του Ντάγκ Μπέργκαμ από την Αθήνα όσο και του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ από τις Βρυξέλλες, έστειλε σαφές μήνυμα: οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να καλύψουν πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης, καλώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους – και ειδικά την Ελλάδα – να αυξήσουν σημαντικά τις εισαγωγές αμερικανικών ενεργειακών προϊόντων. Το μήνυμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας με την ΕΕ για τους δασμούς, με αντάλλαγμα τη διατήρηση του 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Οι εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης του LNG στη Ρεβυθούσα - Φωτογραφία αρχείου από 27 Μαΐου 2024 Eurokinissi

Η συνάντηση στη Ρεβυθούσα, που πραγματοποιήθηκε σε φέριμποτ με τον περίπλου των εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ, είχε χαρακτήρα εργασιακού γεύματος και συμμετείχαν οι ηγετικές φυσιογνωμίες της ελληνικής ενεργειακής αγοράς: Ευάγγελος Μυτιληναίος (Metlen), Γιώργος Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), Γιώργος Στάσσης (ΔΕΗ), Ανδρέας Σιάμισιης (Helleniq Energy), Αλέξανδρος Εξάρχου (ΑΚΤΩΡ), Γιώργος Τριανταφύλλου (Motor Oil), Χρήστος Κοπελούζος (Όμιλος Κοπελούζου), Κωνσταντίνος Ξιφαράς (ΔΕΠΑ), Μαρία Ρίτα Γκάλι (ΔΕΣΦΑ), Κωνσταντίνος Σιφναίος (Gastrade) και άλλοι.

Στρατηγικές προοπτικές και νέες συνεργασίες

Η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να ανιχνεύσει το κατά πόσο η Αθήνα και οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να στηρίξουν την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο, αξιοποιώντας τις εγχώριες υποδομές και πόρους. Η Ελλάδα, ως βασικός κόμβος του «Κάθετου Διαδρόμου» (Vertical Corridor), μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκαν και οι δυνατότητες συνεργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία, με έμφαση στην κατασκευή πλοίων μεταφοράς LNG και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την πράσινη μετάβαση.

Όπως τόνισε ο κ. Μπέργκαμ στη συνέντευξη Τύπου στη Ρεβυθούσα, «τους τελευταίους επτά μήνες έχουν γίνει επενδύσεις ρεκόρ στα αμερικανικά τέρμιναλς, με νέα projects ύψους 18 δισ. δολαρίων, αυξάνοντας κατακόρυφα τη δυναμικότητα των εξαγωγών LNG, ικανών να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες της Ευρώπης». Η Ελλάδα, ήδη στη 15η θέση παγκοσμίως στους αγοραστές αμερικανικών ενεργειακών προϊόντων, καλείται να αναβαθμίσει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ωριμάσουν πολλές από τις παραπάνω πρωτοβουλίες, με ορόσημο τη συνεδρίαση των υπουργών της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TECC) που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Αθήνα.

Ποιος είναι ο Ντάγκ Μπέργκαμ

Ο Ντάγκ Μπέργκαμ είναι ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του ισχυρού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου. Με πλούσια εμπειρία στον επιχειρηματικό και πολιτικό στίβο, ο Μπέργκαμ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής, ειδικά σε ό,τι αφορά την προώθηση του LNG και την ενίσχυση των εξαγωγών προς την Ευρώπη.

Η παρουσία του στην Αθήνα και οι επαφές του με την ελληνική επιχειρηματική ελίτ υπογραμμίζουν τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη διεύρυνση των διμερών ενεργειακών σχέσεων και στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης μέσω της Ελλάδας.

