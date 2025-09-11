Τα ενεργειακά στην ατζέντα Μητσοτάκη με Burgum - Ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ

Τα ενεργειακά στην ατζέντα Μητσοτάκη με Burgum - Ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Doug Burgum, στο Μέγαρο Μαξίμου. Πέμπτη 11 Σεπτεβρίου 2025

Eurokinissi
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Doug Burgum.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενώ συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και τις υποδομές που αναπτύσσει, μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε εξαγωγέα ενέργειας και σε πάροχο ενεργειακής ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε τη στρατηγική σημασία των διασυνδέσεων, ηλεκτρικών και ψηφιακών, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα έργα Great Sea Interconnector και GREGY Interconnector.

Ενημέρωσε ακόμα τον κ. Burgum για τη σημασία ενός άξονα που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Οδησσό, σε συνέχεια πρότασης που είχε διατυπώσει κατά την επίσκεψή του στην Οδησσό τον Ιούνιο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά LNG.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών είχαν τον ακόλουθο διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Αθήνα. Η παρουσία σας σήμερα εδώ συμπίπτει με την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. Είναι, ασφαλώς, μια ημέρα έντονα φορτισμένη συναισθηματικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό και τη θλίψη μου για την ειδεχθή δολοφονία του Charlie Kirk. Η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας και η ελευθερία του λόγου πρέπει να προστατεύεται με κάθε κόστος.

Έρχεστε, όμως, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή. Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας, αλλά και να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στην ενέργεια και την ενεργειακή συνεργασία. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση ότι έρχεστε μια μέρα αφότου η Chevron εκδήλωσε επίσημα το ενδιαφέρον της να ξεκινήσει ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή νότια της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας στην περιοχή αυτή.

Μας χαροποιεί επίσης ιδιαίτερα ότι μπορούμε να μιλάμε για τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή. Είμαστε πλέον μια χώρα που εξάγει φυσικό αέριο. Είμαστε ένας μεγάλος κόμβος εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή. Εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια, εξάγουμε πετρελαιοειδή, και αυτό μας καθιστά έναν πολύ ισχυρό «παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας, προς όφελος, πιστεύω, και των δύο λαών μας. Επομένως, σας καλωσορίζω και πάλι στην Ελλάδα.

Doug Burgum: Κύριε Πρωθυπουργέ, εκ μέρους του Προέδρου Trump και της κυβέρνησης Trump των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σας σήμερα. Συμμεριζόμαστε τις στοχεύσεις σας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο. Πιστεύουμε ότι οι σχέσεις που έχουμε σήμερα μπορούν να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας.

Η κυβέρνηση Trump έχει ορισμένους στόχους που συνδέονται με την ενέργεια, και ένας από αυτούς είναι η ενεργειακή επάρκεια, η πώληση ενέργειας στους φίλους και τους συμμάχους μας, ώστε να μην χρειάζεται να αγοράζουν από τους αντιπάλους μας. Ο διάδρομος Βορρά - Νότου, ο ρόλος της Ελλάδας, με τη μακρά ιστορία της στη ναυτιλία, την πρόσβαση στη θάλασσα, με το σύστημα αγωγών που εκτείνεται βόρεια από εδώ, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών και της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια για την Ανατολική Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες που υπάρχουν εκεί.

Φυσικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απόλυτα δεσμευμένες στο να αντικαταστήσουν το ρωσικό αέριο με αμερικανικό αέριο. Κυριολεκτικά, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια επενδύονται στη χώρα μας τόσο για την παραγωγή όσο και για την εξαγωγή LNG. Αυτό αντιπροσωπεύει μία από τις πολλές ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας.

