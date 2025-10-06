Ανδρουλάκης: «Ο Τσίπρας σκηνοθέτησε στο παρασκήνιο τη διάλυση του κόμματός του»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του ιδιότητα σε συνέντευξη στην εκπομπή Press Talk της ΕΡΤnews.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, σχεδίασε και οργάνωσε στο παρασκήνιο τη διάλυσή του με διάφορους τρόπους, με τελικό στόχο να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο μακριά από το κόμμα που ίδρυσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του. Έχουμε μόνο έναν στόχο, να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές».

«Και επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του κόσμου του προοδευτικού για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «το 41% που πήρε Νέα Δημοκρατία οφείλεται στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση ο Αλέξης Τσίπρας».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «η κεντροαριστερά και ο προοδευτικός κόσμος χρειάζονται ένα πραγματικά διαφορετικό μοντέλο εξουσίας, διακυβέρνησης και πολιτικής νοοτροπίας». Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για ένα πολιτικό σχέδιο που «θα φέρει τη χώρα μπροστά στις εξελίξεις και θα την κάνει ανθεκτική, κοινωνικά δίκαιη και θα διαμορφώσει ισχυρούς θεσμούς που θα λειτουργούν με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αλλά και με σεβασμό στο Κοινοβούλιο».

«Να γίνουμε επιτέλους μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη», υπογράμμισε, ενώ σχολίασε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, διότι η κυβέρνηση έχει μπει σε μια διαδικασία φθοράς που νομίζω θα είναι μη αναστρέψιμη».