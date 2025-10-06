Γεραπετρίτης: Η κίνηση Τσίπρα σηματοδοτεί φιλοδοξία - Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ 100,3 FM», σχολιάζει την πρόσφατη παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής, επισημαίνοντας ότι η κίνηση αυτή φαίνεται να καθορίζεται από προσωπικές φιλοδοξίες και ματαιοδοξία, ενώ εκφράζει απορίες για την έλλειψη συνεπούς παρουσίας του πρώην Πρωθυπουργού στη Βουλή. «Η κίνηση σηματοδοτεί μια προσωπική επιθυμία, φιλοδοξία, ματαιοδοξία, πείτε την όπως θέλετε, να επιστρέψει στα πράγματα από θέση ηγετική», είπε και πρόσθεσε: «Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ως βασικό σου αντίπαλο κάποιον, ο οποίος είναι εκτός Βουλής».

Παράλληλα, αναφέρεται διεξοδικά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις στο Αιγαίο, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική της Ελλάδας για διάλογο και πρόληψη κρίσεων, αλλά και τις επιτυχίες της διπλωματίας με παραδείγματα όπως ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και τα θαλάσσια πάρκα. «Η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά, για πρώτη φορά στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, το διπλωματικό της αποτύπωμα στην περιοχή», σημείωσε.

Επιπλέον, ο Υπουργός τονίζει την προτεραιότητα στην προστασία των Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό και στη σταθερότητα των σχέσεων με την Κύπρο, ενώ απορρίπτει σενάρια αλλαγής χαρτοφυλακίου ή προσωπικών φιλοδοξιών που δεν σχετίζονται με την υπηρεσία της πατρίδας. «Έχω μία και μόνο φιλοδοξία, την υπηρεσία στην πατρίδα, και θα την κάνω πάντοτε και από όπου μου ταχθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Oλόκληρη η συνέντευξη του Γιώργου Γεραπετρίτη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλωσορίσατε, ευχαριστούμε πολύ.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Είναι μεγάλη τιμή. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, τα οποία θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, αλλά δεν μπορούμε να μη σας ρωτήσουμε κατ’ αρχάς ποια ήταν η πρώτη σκέψη που κάνατε όταν ακούσατε τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα και την απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Για να σας είμαι εντελώς ειλικρινής μου φάνηκε πάρα πολύ συμβατό αυτό που συνέβη με τη συνολική πορεία του πρώην Πρωθυπουργού. Εγώ τιμώ όλους όσοι έχουν υπηρετήσει την πατρίδα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η συνέπεια δεν ήταν το μεγαλύτερο ατού του πρώην Πρωθυπουργού. Και δεν σας κρύβω ότι μου γεννήθηκαν μια σειρά από απορίες, από τη δήλωση. Να σας πω μόνο μερικές από τις απορίες. Νομίζω τις συμμεριζόμαστε όλοι.

Το πρώτο είναι γιατί αποφάσισε σήμερα να αποχωρήσει και να αυτονομηθεί. Τι ήταν εκείνο, το οποίο άλλαξε τη διάθεσή του να καθίσει στη Βουλή και να υπηρετήσει;

Το δεύτερο είναι γιατί αποχωρεί και ταυτοχρόνως θεωρεί ότι θα ξανασυναντηθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή με την παλιά του οικογένεια; Εάν θεωρεί ότι η οικογένειά του είναι όπως πρέπει, τότε να παραμείνει εκεί. Εάν φεύγει, τότε το κάνει είτε επειδή θέλει να ηγηθεί διαφωνώντας, είτε υπάρχει ένα στοιχείο υποκρισίας.

Και το τρίτο και το βασικό. Ο υπαινιγμός ότι δεν αντέχω πλέον άλλο τα προνόμια του πρώην Πρωθυπουργού στη Βουλή, με κάθε σεβασμό, μου θυμίζει λιγάκι και αυτό που ο Παύλος Σιδηρόπουλος ανέφερε στο τραγούδι του «Τι να τις κάνω τις τιμές, τα λόγια τα θεατρικά;». Πλην όμως για κάποιο λόγο το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής αποδίδουν σημασία στους πρώην Πρωθυπουργούς. Παραδείγματος χάριν, τους δίνεται η δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να παρεμβαίνουν στις συζητήσεις της Βουλής για να εισφέρουν την εμπειρία, τη γνώση και την ικανότητά τους. Πού ήταν αλήθεια ο κ. Τσίπρας, δύο χρόνια που υπηρέτησε ως βουλευτής για να εισφέρει με την εμπειρία του αυτή;

Η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία κίνηση, η οποία σηματοδοτεί μια προσωπική επιθυμία, φιλοδοξία, ματαιοδοξία, πείτε την όπως θέλετε, να επιστρέψει στα πράγματα από θέση ηγετική. Όμως, ευτυχώς για τη χώρα, δεν είμαστε πια ούτε στο 2015. Ευτυχώς έχουμε βιώσει διαφορετικές στιγμές. Είναι νωπές ακόμα οι συνθήκες διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, οπότε νομίζω ο ελληνικός λαός θα δώσει την απάντηση, την οποία έχει στο μυαλό του.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είναι σωστό αυτό που λέτε ότι η Βουλή έχει θέση για τους πρώην Πρωθυπουργούς. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία απέλυσε έναν πρώην Πρωθυπουργό, επειδή έκανε κριτική.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Μιλώ αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο πρώην Πρωθυπουργός, δικαίως κατά την άποψή μου, έχει σημαντικά προνόμια όταν προσέρχεται στη Βουλή και ομιλεί. Ο κ. Σαμαράς μιλούσε τακτικά στη Βουλή. Διαφοροποιείτο από τις θέσεις της κυβέρνησης, αλλά όμως αξιοποίησε το βήμα. Γιατί η λογική πάνω στην οποία χτίζεται είναι ότι θέλουμε να μιλούν άνθρωποι υψηλού κύρους που υπηρέτησαν την πατρίδα. Ο κ. Τσίπρας, αντιθέτως, δεν ενθυμούμαι να έκανε βαρυσήμαντες ομιλίες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έκανε, αλλά όχι στη Βουλή.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Ναι, αλλά το δημοκρατικό φόρουμ, το προνόμιο, κατά την έκφραση του κ. Τσίπρα, είναι η Βουλή. Δεν είναι ούτε τα πολιτικά γραφεία, ούτε οι πλατείες. Άρα αυτή τη στιγμή εγώ αισθάνομαι ότι εκ του ασφαλούς αποχωρούμε. Καθόλου δεν είναι ανασφάλεια αυτή στην οποία περιέρχεται ο κ. Τσίπρας. Περιέρχεται στην ασφάλεια και τη θαλπωρή ενός ηγετικού ρόλου που επιθυμεί να έχει. Εκτιμώ, όμως, ότι αυτή η κίνηση θα είναι ατελέσφορη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για να το κλείσουμε το θέμα Τσίπρα, επειδή πρέπει να πάμε στα θέματά σας. Τον φοβάστε; Γιατί όλα αυτά που λέγατε μου δίνουν την αίσθηση ότι προετοιμάζεστε για να τον αντιμετωπίσετε ως τον βασικό σας αντίπαλο στην αντιπολίτευση.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ως βασικό σου αντίπαλο κάποιον, ο οποίος είναι εκτός Βουλής. Για να ξεκινήσουμε απ’ αυτό. Άρα εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε τη θεσμική μας παρουσία. Η Νέα Δημοκρατία - και θα το πω αυτό μετά λόγου γνώσεως και έχοντας συνείδηση αυτού που λέω - απεκατέστησε το κύρος του Κοινοβουλίου. Ο κ. Τσίπρας αναφέρει αυτά περί δημοκρατικής εκτροπής με πολύ μεγάλη ελαφρότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι μολονότι έχουμε πολλές φωνές στη Βουλή και δεν είναι πάντοτε φωνές, οι οποίες, ξέρετε, περιβάλλονται έναν ορθό λόγο, παρά ταύτα, η Βουλή έχει λειτουργήσει. Εμείς δεν έχουμε τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Εμείς δεν έχουμε συστάσεις Πανεπιστημίων με νομοθετικές ρυθμίσεις της νύχτας, για να θυμίσω και τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα. Εμείς δεν έχουμε ντροπιαστικά και αντισυνταγματικά δημοψηφίσματα. Άρα δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να φοβόμαστε. Εμείς εμπιστευόμαστε τον ελληνικό λαό. Θα κάνουμε την πολιτική μας και θα λογοδοτήσουμε εκεί που πρέπει. Στη Βουλή και εν τέλει στο εκλογικό σώμα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για να κλείσουμε αυτό, για τους πρώην Πρωθυπουργούς, μήπως πρέπει να κάνετε και μία πρόταση, μία εν πάση περιπτώσει πρωτοβουλία προς τον κ. Σαμαρά για να γυρίσει πίσω στη Νέα Δημοκρατία; Το λέω για εσάς. Ήσασταν στο στόχαστρο του όλο αυτό τον καιρό.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Δεν αισθάνομαι ότι ήταν προσωπική αντιπαράθεση. Εγώ έχω πει επανειλημμένως ότι σέβομαι τον κ. Σαμαρά και την ιστορία του και στην παράταξη και στη χώρα. Εκείνο, το οποίο όμως θέλω να τονίσω, είναι ότι οι θέσεις του κ. Σαμαρά αφίστανται, όχι από την δική μου προσωπική επιλογή, αλλά από την πολιτική της κυβέρνησης. Η πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Η Ελλάδα πρέπει να μεγαλώνει και όχι να συρρικνώνεται. Να διευρύνει το διπλωματικό της αποτύπωμα. Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να μην περιέρχεται σε μία λογική ακινησίας. Το αποδείξαμε περίτρανα. Το αποδείξαμε με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό, με την Chevron, με τα θαλάσσια πάρκα. Το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Η Ελλάδα μεγαλώνει. Νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς έχει μία διαφορετική προσέγγιση. Άρα η σύγκλιση νομίζω εκ των πραγμάτων είναι δύσκολη εκ μέρους του.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η κριτική του εστιάστηκε κυρίως στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου βλέπουμε ότι εδώ τα πράγματα μάλλον από το κακό στο χειρότερο πάνε. Η συνάντηση στη Νέα Υόρκη δεν έγινε με τον τρόπο που δεν έγινε. Οι πληροφορίες ότι μπορεί να υπήρχε κάτι στην Κοπεγχάγη δεν επιβεβαιώνονται. Ραντεβού στον ορίζοντα δεν φαίνεται και το «Piri Reis» κόβει βόλτες στο Αιγαίο. Δεν το λες και καλή συγκυρία, έτσι δεν είναι;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Αν θέλετε να τα πιάσουμε ένα-ένα, να τα πιάσουμε. Εγώ αυτό, το οποίο θέλω να σας πω, είναι ότι υπήρξε μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης, όπως συνταγματικά προβλέπεται, με αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ, τις οποίες υλοποιεί ο Υπουργός Εξωτερικών, να πάμε σε μια λογική συζήτησης ενός διαλόγου με την Τουρκία. Τον διάλογο αυτό τον επεδίωκαν όλες οι κυβερνήσεις. Ξέρετε, δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση μεταπολιτευτικά που να μην προσπάθησε να κάνει έναν διάλογο με την Τουρκία. Ποια ήταν η διαφορά στην προκειμένη περίπτωση; Ότι ήταν ένας διάλογος, ο οποίος ήταν δομημένος, είχε αρχή, μέση και τέλος. Είχε παραδοτέα. Ποια είναι τα παραδοτέα; Είναι πολύ σαφή.

Το πρώτο και μεγάλο παραδοτέο είναι ελαχιστοποιήσεις των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Να θυμίσω ότι μέχρι πρότινος είχαμε περίπου 7.000 παραβιάσεις, με ό,τι κίνδυνο αυτό συνεπάγεται. Είχαμε ελαχιστοποίηση των μεταναστευτικών ροών εξ ανατολών. Αντ’ αυτού έχουμε τη γρήγορη θεώρηση για Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους που δίνουν ζωή στα ελληνικά νησιά όλο τον χρόνο. Μια πραγματική ανάσα και νομίζω φέρνει κοντά τους λαούς. Έχουμε μια αύξηση του διμερούς εμπορίου και έχουμε μια γενικότερα καλή κατανόηση. Κανείς δεν είπε ότι θα λύσουμε σε δυο χρόνια τα προβλήματά μας με την Τουρκία, για να είμαστε δίκαιοι.

Και επιπλέον, ποια είναι τα προβλήματα στα οποία αναφέρεστε; Αναφέρεστε, παραδείγματος χάριν, στην έξοδο ενός ερευνητικού πλοίου. Να πω ότι πρόκειται για μια έρευνα επιφανείας. Δεν καταλαμβάνει ελληνική υφαλοκρηπίδα και κατά τούτο δεν αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο. Εκείνο, το οποίο πράγματι είναι αντίθετο στους διεθνούς κανονισμούς, είναι ότι εξεδόθη ΝΑVΤΕΧ εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία απαντήθηκε αμέσως με ΑΝΤΙ-ΝΑVΤΕΧ. Άρα η ίδια η έρευνα δεν μας επηρεάζει και το παρακολουθούμε και πάρα πολύ στενά. Η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών - νομίζω δεν έχει υπάρξει άλλη περίοδος να έχουμε τόσες συζητήσεις στο υψηλότερο επίπεδο. Έχουν βρεθεί επτά φορές οι δύο ηγέτες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχουμε κάτι καινούριο; Βλέπετε κάτι στον ορίζοντα;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Η αρχικώς αναβολή και στη συνέχεια ακύρωση, της συνάντησης στη Νέα Υόρκη έγινε για έναν πάρα πολύ θεμιτό λόγο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι και πολύ περισσότερο όσοι έχουν βρεθεί στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της συγκεκριμένης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι τα προγράμματα είναι πολύ δυναμικά. Αποφάσισε ο Πρόεδρος Trump να συγκαλέσει μια μεγάλη συνάντηση του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου. Ο Πρόεδρος Erdogan ακύρωσε όλες τις συναντήσεις, περιλαμβανομένης και της συνάντησης που είχε με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχουμε νέα συνάντηση. Έχουμε κάτι;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Θα υπάρξει, στο επόμενο διάστημα προφανώς και συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στο επόμενο διάστημα εννοούμε στους επόμενους δύο μήνες ή στα επόμενα δύο χρόνια;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Όταν έρχεστε και με ρωτάτε αν θα έχουμε συνάντηση, είναι η ανάστροφη απόδειξη ότι υπάρχει κρίση; Εάν θέλετε να σας απαντήσω ευθέως, θα σας πω κρίση δεν υπάρχει. Συνεχίζουμε τακτικά τον διάλογο μας και τον Πολιτικό Διάλογο, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και τη Θετική Ατζέντα. Συνεχίζονται κανονικά όλοι οι πυλώνες. Οι ηγέτες θα βρεθούν. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να οργανώνονται αυτού του τύπου συναντήσεις. Για την Κοπεγχάγη, ουδέποτε…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συνήθως όταν ακυρώνεται μια συνάντηση και τα πράγματα πάνε καλά, θα περιμέναμε να υπάρχει ένα άλλο ραντεβού αμέσως μετά.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Δεν είναι όμως έτσι, για τον απλούστατο λόγο ότι στη Νέα Υόρκη γίνονται διμερείς συναντήσεις με πάρα πολλά κράτη. Εγώ είχα 20 διμερείς συναντήσεις, ο Πρωθυπουργός ακόμα περισσότερες. Άρα η Νέα Υόρκη είναι το φόρουμ όπου γίνονται τέτοιου τύπου συναντήσεις. Δεν έγινε, δεν βγήκαν τα προγράμματα. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, θα γίνει η συνάντηση. Αλλά η συνάντηση - να το λέμε αυτό - δεν είναι ο αυτοσκοπός.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όχι, είναι απόδειξη ότι τα πράγματα δεν χειροτερεύουν.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Όχι, δεν είναι απόδειξη, είναι ένδειξη. Η απόδειξη ότι τα πράγματα δεν χειροτερεύουν είναι το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια σχέση που δεν παράγει κρίσεις. Να ρωτήσω κάτι εγώ με την ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα. Ακούω τακτικά πού πάει η πολιτική των ήρεμων νερών. Υπάρχει κανείς που σήμερα θέλει ταραγμένα νερά;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όχι βέβαια.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Όχι, γιατί το ακούω. Και να σας πω και κάτι άλλο, να το συμπληρώσω. Υπάρχει σήμερα κάποιος που θέλει ταραγμένα νερά σε αυτή τη δεδομένη παγκόσμια συγκυρία, όπου βλέπουμε ότι όπου υπάρχει κρίση υπάρχει και παρέμβαση;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γι’ αυτό ρωτούμε αν παραμένουν ήρεμα τα νερά ή αν αρχίζουν και αναταράσσονται και δεν θέλουμε να το δούμε.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Η απάντηση είναι πολύ σαφής. Η Ελλάδα έχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Ποια είναι η πολιτική; Είμαστε σε διάλογο. Προλαμβάνουμε κρίσεις. Δεν θέλουμε να έχουμε έντασεις στην περιοχή μας.

Από την άλλη πλευρά, ενόσω συμβαίνουν όλα αυτά - να μην τα ξεχνάμε κι αυτά - η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά, για πρώτη φορά στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, τόσο πολύ το διπλωματικό της αποτύπωμα στην περιοχή και τη θέση της με επιχειρήματα στο Αιγαίο. Πότε είχαμε αλήθεια Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό ως μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποτέ.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Πολύ ωραία. Πότε είχαμε θαλάσσια πάρκα εντός του Αιγαίου; Πότε είχαμε την αμερικανική κυβέρνηση, έστω αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες να επιβεβαιώνουν στην πραγματικότητα την άσκηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων; Όλα αυτά πότε τα είχαμε;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν είχαμε και ποτέ θαλάσσια πάρκα από πλευράς της Τουρκίας που φτάνουν μέχρι την Σαμοθράκη. Ένα. Το «Piri Reis» Είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Το «Piri Reis», καταρχάς, σας το είπα, μάλλον δεν το προσέξατε αρκετά. Το «Piri Reis», δεν είναι το «Piri Reis», το οποίο έβγαινε και έκανε έρευνες βυθού. Αυτή τη στιγμή κάνε μια επιφανειακή έρευνα, η οποία δεν αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο. Δεν ασκεί καμία επίδραση στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Άρα αυτή τη στιγμή παρακολουθείται. Εμείς κάνουμε αυτό, το οποίο κάνουμε, με βάση τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Καλό είναι να μην υπερακοντίζουμε κάθε φορά. Είδα - μια και το λέτε - ότι εμείς ήμασταν λίγο βασιλικότεροι του βασιλέως και για την αναβολή, μετά ακύρωση, της συνάντησης με τον Erdogan και για τα αποτελέσματα της συνάντησης Erdogan-Trump. Εάν διαβάζαμε ελληνικές εφημερίδες και ελληνικές ιστοσελίδες, το πρώτο που θα βλέπαμε θα ήταν ένας θρίαμβος της Τουρκίας, τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στην Ουάσιγκτον.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Που δεν επιβεβαιώνεται, πράγματι.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Έπρεπε να έρθουν οι ειδήσεις από απέναντι για να μετριαστεί. Άρα εγώ εκείνο που θα έλεγα, είναι να είμαστε νηφάλιοι. Θέλω να το πω με όση δύναμη μπορώ. Ανεξάρτητα από μένα και από τη δική μου στάση, εκείνο, το οποίο σήμερα απαιτείται στη διεθνή αρένα και ιδίως σε αυτή την ευάλωτη δική μας περιοχή, είναι σοβαρότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Η σοβαρότητα αυτή πολλές φορές ελλείπει. Οι κορώνες δεν ωφελούν. Και εκείνοι, οι οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να έρθουν στην επιφάνεια, ουσιαστικά μετρώντας τις δυνάμεις μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα, θεωρείτε ότι με τα θαλάσσια πάρκα και με τις επιλογές τις αεροναυτικές και τις γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης, έχει ενοχληθεί ο κύριος Erdogan και γι’ αυτό παίζει τώρα λίγο σκληρό ροκ;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Δεν μπορώ να το ξέρω για να σας είμαι εντελώς ειλικρινής. Ενδεχομένως η Τουρκία να έχει πολλούς λόγους που δεν είναι χαρούμενη. Σας θυμίζω ότι η ελληνική διπλωματία, το Υπουργείο Εξωτερικών - το οποίο κατηγορείται γενικώς - είναι εκείνο το οποίο κατάφερε, ενόσω δεν προβλεπόταν, να υπάρχει δικαίωμα αρνησικυρίας, βέτο, για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά. Τα ξεχνάμε και τα μηδενίζουμε όλα. Εγώ ένα πράγμα δεν μπορώ, τον μηδενισμό. Να είμαστε νηφάλιοι, να κάνουμε την κριτική μας. Αλλά όταν ερχόμαστε και λέμε ότι «ξέρεις, αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει διευρύνει το διπλωματικό της αποτύπωμα», όταν εμείς έχουμε καταφέρει τόσα, νομίζω ότι είναι κάπως άδικο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τα πράγματα λοιπόν πάνε αρκετά καλά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως πάνε άλλωστε και στην Κύπρο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άκουγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που έλεγε νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι η Ελλάδα και η Κύπρος πάνε χέρι-χέρι. Άρα εμείς τρελαθήκαμε που είδαμε αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Χριστοδουλίδη χθες και την έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου; Μπορείτε να μας πείτε τώρα ειλικρινά τι συμβαίνει με αυτό το καλώδιο; Ποιανού είναι η ευθύνη; Γιατί μην μας πείτε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ο κ. Κεραυνός μας κατακεραύνωσε.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σαφής. Πάντοτε, όπως γνωρίζετε, απαντάω στις ερωτήσεις. Το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Εξ αυτού του λόγου είναι πρωτίστως μείζον και σημαντικό για την Κύπρο. Για την Ελλάδα δεν έχει κάποια πρόσθετη ενεργειακή αξία. Έχει όμως μία μεγάλη γεωπολιτική για τον Ελληνισμό συνολικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δεδομένα. Υπάρχουν πράγματι ορισμένες δηλώσεις, οι οποίες εγείρουν αμφισβητήσεις σε σχέση με την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Αυτό είναι κάτι, το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Δεύτερον, απομένουν ακόμη ορισμένες τεχνικές εκκρεμότητες. Παραδείγματος χάριν, είναι ζητήματα για την κατανομή του κόστους και τον επιμερισμό του βάρους, τα οποία θα πρέπει να αναληφθούν. Η ελληνική κυβέρνηση, και ο Πρωθυπουργός και εγώ ήμασταν σε όλες τις δηλώσεις πάρα πολύ σαφείς. Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα, χωρίς αστερίσκους, χωρίς καμία υποσημείωση, το έργο αυτό. Αναμένουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει μια τέτοια καθολική στήριξη και από την πλευρά της Κύπρου, να λυθούν οι όποιες εκκρεμότητες και στη συνέχεια η δική μας επιθυμία και βούληση είναι η πόντιση του καλωδίου να συνεχιστεί κανονικά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Προς το παρόν τώρα κρατείται αυτή η υπόθεση;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Έως ότου στην πραγματικότητα αρθούν οι εκκρεμότητες και υπάρξει μια ενιαία στάση για δέσμευση, θα παραμείνουμε στη σημερινή κατάσταση. Ξέρετε, το έργο αυτό δεν είναι μόνο η έρευνα και η πόντιση, είναι η παραγωγή του καλωδίου, είναι οι διοικητικές δράσεις, είναι η συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο. Είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο, το οποίο καθίσταται έτι συνθετότερο εκ του γεγονότος ότι έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Άρα, το έργο συνεχίζεται κανονικά. Στο επιχειρησιακό του σκέλος εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε τις εκκρεμότητες, να έχουμε μια φωνή και στη συνέχεια θα συνεχιστεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καταλαβαίνετε βέβαια ότι όλο αυτό δείχνει μια εικόνα μη σοβαρότητας διεθνώς. Δύο χώρες, οι οποίες έχουν τα ίδια συμφέροντα, να μην μπορούν να λύσουν το θέμα του καλωδίου, δηλαδή η Chevron που έρχεται να τρυπήσει εδώ, τι βλέπει εδώ πέρα; Μήπως μπλέξαμε με τους Έλληνες;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Κατ’ αρχάς, όπως αντιλαμβάνεστε, η περιοχή νοτίως της Κρήτης, τα δύο οικόπεδα, τα οποία έχουν προκηρυχθεί, είναι αμιγώς ελληνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, οπότε δεν τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα πολυμετοχικότητας, ας το πούμε έτσι.

Προσέξτε, δεν έχει καμία σχέση το ζήτημα της Τουρκίας με το ζήτημα της εσωτερικής διευθέτησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχουν συμφέροντα που το πολεμούν στην Κύπρο;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για την Κύπρο. Εγώ θα πω δύο καταληκτικές παρατηρήσεις. Παρατήρηση πρώτη. Κανένα έργο μεμονωμένο, όσο σημαντικό και να είναι, δεν είναι σε θέση να προκαλέσει ρήξη ή ακόμη και ουσιαστική διαφωνία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Η σχέση αυτή θα παραμείνει αδελφική και χαίρομαι για το γεγονός ότι ήταν η παρούσα κυβέρνηση και επί δικής μου Υπουργίας, που στην πραγματικότητα αναβίωσαν οι άτυπες συζητήσεις για το Κυπριακό. Άλλο ένα σημαντικό επίτευγμα της ελληνικής διπλωματίας. Ζήτημα δεύτερο. Καταλαβαίνουμε ότι το συγκεκριμένο έργο για να προχωρήσει θα πρέπει να υπάρχει μία φωνή. Η μία αυτή φωνή, πιστεύω, ότι θα έλθει. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι στηρίζει το έργο. Θα πρέπει ομοθύμως όλοι να έχουμε αυτή την άποψη, έτσι ώστε συντεταγμένα να προχωρήσει το έργο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε λίγες μέρες θα είναι εδώ η κα Guilfoyle, στην Τουρκία βρίσκεται ο κ.Barrack, και οι δύο στενοί συνεργάτες του κ. Trump. Περιμένετε πρωτοβουλία αμερικανική για τα ελληνοτουρκικά;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Δεν τη χρειαζόμαστε αυτή την πρωτοβουλία. Είμαι σαφής. Έχουμε καταφέρει δύο χρόνια να έχουμε έναν διάλογο - με τα θετικά του ή τα αρνητικά του, όπως το βλέπει κανείς - που όμως έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα διαβουλευτικό πνεύμα και να μην έχουμε μείζονες κρίσεις σε μία εποχή που είναι η πιο σκληρή για τη διεθνή διπλωματία. Και οι δύο Πρέσβεις, όπως σωστά αναφέρατε, έχουν εξαιρετικά μεγάλη ισχύ και άμεση πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Δεν αισθάνομαι ότι θα υπάρξει μία παρέμβαση. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε μόνοι μας τα του οίκου μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Με τους Έλληνες που βρίσκονται κρατούμενοι ακόμα από τις ισραηλινές αρχές τι γίνεται κύριε Υπουργέ; Είχαμε την πληροφόρηση ότι σήμερα θα επέστρεφαν στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχει και μία φήμη ότι μεταξύ των επιβατών θα υπάρχει και η Greta Thunberg. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Θα μου επιτρέψετε, για λόγους ασφαλείας, να σας πω μόνο εκείνα, τα οποία μπορούν να ειπωθούν την δεδομένη στιγμή. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Δεν είχαν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους.

Από την πρώτη στιγμή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έπεσε κατά πάνω στο ζήτημα αυτό. Εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές και με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών για να διασφαλίσω την υγεία και την ευημερία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Μετέφερα βεβαίως και επισήμως σε όλους τους τόνους την ενόχλησή μας για συμπεριφορές, οι οποίες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Μεριμνήσαμε, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το δίκαιο του Ισραήλ, διότι προέβλεπε και κάποιες διαδικασίες δικαστικής ακρόασης για όσους επιθυμούσαν. Οι διαδικασίες αυτές έχουν ολοκληρωθεί και εντός της ημέρας αναμένουμε ότι οι Έλληνες πολίτες θα επαναπατριστούν με ειδική πτήση για την οποία μερίμνησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Στην πτήση αυτή θα υπάρχουν και πολίτες ξένων κρατών. Μας ζήτησαν φιλικές κυβερνήσεις, ξένα κράτη να τους διευκολύνουμε με τη μεταφορά. Τις επόμενες ώρες αναμένουμε ότι θα επανέλθουν όλοι καλά στην πατρίδα μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπήρξαν καταγγελίες από Έλληνες για κακομεταχείριση από τις ισραηλινές αρχές;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Νομίζω ότι δεν υπήρξε κάποια συγκροτημένη καταγγελία, αλλά επειδή ήταν εξαιρετικά δύσκολη και η επικοινωνία - σας θυμίζω ότι πέσαμε και πάνω σε πολύ σημαντικές εβραϊκές γιορτές, οι οποίες δυσκόλευαν την επικοινωνία αυτή - η μέχρι σήμερα πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι δεν υπήρξε η οποιαδήποτε φυσική βία. Υπήρξαν κάποια μεμονωμένα φαινόμενα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, άσκησης λεκτικής βίας. Όλα αυτά τα διαχειριζόμαστε στο πλαίσιο της διπλωματικής οδού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είστε αισιόδοξος ότι αυτό το σχέδιο, ηρεμίας θα το πω, γιατί δεν τολμώ να πω κάτι παραπάνω, στην περιοχή που προτείνουν οι αμερικανικές αρχές θα καρποφορήσει;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Είναι μια πάρα πολύ σύνθετη γεωπολιτική κατάσταση. Το σχέδιο αυτό των 21 σημείων νομίζω μπορεί να διαιρεθεί σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι η άμεση, δηλαδή η απελευθέρωση των ομήρων και επίσης η απελευθέρωση σειράς κρατουμένων που βρίσκονται στις ισραηλινές φυλακές. Και η δεύτερη φάση είναι εκείνη, η οποία προβλέπει την αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανάληψη τεχνοκρατικής ηγεσίας στον παλαιστινιακό θύλακα. Είμαι αισιόδοξος ότι το πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί, δηλαδή η απελευθέρωση των ομήρων και σειράς κρατουμένων. Για τη δεύτερη φάση νομίζω πως υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα, έτσι ώστε να δούμε μία μακρά και βιώσιμη ειρήνη. Η πραγματικότητα είναι ότι, για να υπάρξει μία τέτοια βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή, αυτό δεν μπορεί να γίνει ειμή μόνον με την εδραίωση ενός κράτους της Παλαιστίνης, το οποίο θα μπορεί να συμβιοί με ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχει γραφτεί ότι σκέφτεστε να γυρίσετε στο Μέγαρο Μαξίμου και να πάει κάποιος άλλος στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα ή είναι εκ του πονηρού;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Κατ’ αρχάς δεν έχει σημασία τι σκέπτομαι εγώ, διότι δεν είμαι εγώ εκείνος που αποφασίζει. Από την άλλη πλευρά, εκείνο που θα σας πω είναι ότι εγώ έχω μία και μόνο φιλοδοξία, την υπηρεσία στην πατρίδα, και θα την κάνω πάντοτε και από όπου μου ταχθεί. Θεωρώ πάντως ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία εξαιρετικά δύσκολη φάση στα εξωτερικά. Η γνώση, η ικανότητα, η σοβαρότητα και η εμπειρία που απαιτούνται είναι πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη εποχή. Έχουμε μία υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου, πολλές εστίες έντασης στη γειτονιά μας. Νομίζω ότι απαιτείται μια σοβαρή συνέχεια στην άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τελευταία ερώτηση, κ.Υπουργέ. Πριν από μισή ώρα ο Αρχιεπίσκοπος επισκέφθηκε τον απεργό πείνας, τον κ. Πάνο Ρούτσι. Τα τελευταία λεπτά κυκλοφορούν πληροφορίες ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν δεκτό και το αίτημα του απεργού για τοξικολογικές εξετάσεις στο παιδί που έχασε μετά την εκταφή. Έχουμε την αίσθηση ότι και εκεί η κυβέρνηση ακολούθησε μία λάθος στρατηγική και βρίσκεται πάλι με την πλάτη στον τοίχο. Τι λέτε;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Δεν θα συμφωνήσω, με κάθε σεβασμό. Δεν είναι ζήτημα που αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Είναι αυτονόητο ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία δουλειά με δικαστικές αποφάσεις. Εάν έπραττε το αντίθετο, είναι προφανές ότι θα ελεγχόταν για ουσιαστικά εισπήδηση στις συνταγματικές αρμοδιότητες της Δικαιοσύνης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κάποιοι έλεγαν ότι αυτά τα αιτήματα δεν μπορούν να γίνουν δεκτά. Τώρα φαίνεται ότι γίνονται.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Θέλω να τοποθετηθώ σαφώς ότι εκείνο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό, είναι να εκκινήσει η δίκη. Στο δε πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας, γιατί αυτό είναι σημαντικό, μπορεί να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα στην πλήρη έκτασή τους. Και νομίζω ότι είναι μια υπόθεση με τέτοιο μεγάλο συναισθηματικό βάρος - πλέον όχι μόνο για τους συγγενείς που υποφέρουν, αλλά και για όλο τον ελληνικό λαό - που θα πρέπει να πέσει όσο το δυνατόν περισσότερο φως στην υπόθεση αυτή. Και νομίζω ότι γρήγορα πρέπει η δίκη αυτή να ξεκινήσει με όρους εγγυήσεων που θα φέρουν στο φως την απόλυτη αλήθεια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Το πήγαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να τα πούμε πιο αναλυτικά.

Διαβάστε επίσης