Βορίδης κατά Βάρρα: «Δεν ζήτησα την παραίτησή του για τους λόγους που επικαλείται»

Αντιδράσεις προκάλεσε η μαραθώνια κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την μεταξύ άλλων και την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.



Ο κ. Βάρρας υποστήριξε ότι για την αποπομπή του ευθύνεται κατά κύριο λόγο ο τότε υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. Όπως είπε, η απομάκρυνσή του από τον Οργανισμό έγινε από τον κ. Βορίδη κατ’ απαίτηση της Neuropublic και της Γαία Επιχειρείν.



Ο Γρηγόρης Βάρρας δήλωσε ότι ο Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτηση του επειδή «ήθελε να συνεχιστούν οι παρανομίες». Όπως κατήγγειλε, ο τότε γ.γ. του υπουργείου Γιώργος Στρατάκος του ζήτησε εξηγήσεις για ελέγχους στην σύζυγό του λεγόμενου ως «Φραπέ» (Γιώργο Ξυλούρη).



Ανέφερε επίσης ότι ο πρώην υπουργός απαίτησε την παραίτησή του, γιατί «έκανε καλά τη δουλειά του» και «ξεκάρφωνε ανομίες». Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεχόταν πίεση από τον τεχνικό σύμβουλο, την Neuropublic, για να προχωρήσει σε παράνομες πληρωμές, κάτι που αρνήθηκε να πράξει.





Έντονη αντίδραση Βορίδη





Λίγο μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας κατάθεσης του κ. Βάρρα, ο Μάκης Βορίδης με μακροσκελή του ανακοίνωση κάνει λόγο για ανυπόστατατους και τεχνικά αδόκιμους ισχυρισμούς και προαναγγέλλει ότι θα παρουσιάσει στοιχεία ενώπιον της Εξεταστικής όταν κληθεί να καταθέσει.



Ξεκαθαρίζει επίσης ότι ο κ. Βάρρας δεν απεπέμφθη για τους λόγους που ο ίδιος υποστηρίζει, υπονοώντας ότι θα αποκαλύψει τον πραγματικό λόγο που ζήτησε την παραίτηση στην κατάθεσή του.



«Αναρωτιέται, όμως, κανείς: σε ποια στοιχεία στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό; Υπάρχει μαρτυρία, συνομιλία ή έγγραφο που να τον επιβεβαιώνει; Καμία αναφορά. Μία ακόμη θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο. Εξάλλου, αν πράγματι επιθυμούσε να είναι ειλικρινής, θα ανέφερε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο του ζήτησα την παραίτησή του. Συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε εκτενώς. Δεν θυμάται τι του είπα; Και, ασφαλώς, ουδείς εξ αυτών που επικαλείται ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Βορίδης.

Από την κατάθεση του κ. Βάρρα, ακούσαμε σήμερα ότι απεπέμφθη κατ’ απαίτηση της Neuropublic, του κ. Δημήτρη Μελά και της Τράπεζας Πειραιώς. Αναρωτιέται, όμως, κανείς: σε ποια στοιχεία στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό; Υπάρχει μαρτυρία, συνομιλία ή έγγραφο που να τον επιβεβαιώνει;… — Makis Voridis (@MakisVoridis) October 7, 2025

«Άδειασμα» Βορίδη από Μαξίμου βλέπει το ΠΑΣΟΚ





Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει ότι «ο κ. Βάρρας "έδωσε" τον κ. Βορίδη, ο κ. Μυλωνάκης "έδωσε" τον κ. Βορίδη , τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία κάλυψε με αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι περήφανη για αυτά».



«Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα. Ακούμε τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει ότι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου τον πίεζε για να μην ελεγχθεί η σύζυγος του κ. Ξυλούρη και η κυβέρνηση... νοιώθει δικαιωμένη ότι τάχα δεν είναι "γαλάζιο" το σκάνδαλο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς και συνεχίζει: «Ό,τι σάπιο και να αποκαλύπτεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοαποθεώνεται. Ας το καταλάβουν όμως: Θα πιούν το πικρό ποτήρι τον αποκαλύψεων μέχρι το τέλος».



Παράλληλα με υστερόγραφο σχολιάζει: «Για ποιο λόγο ο κ. Μυλωνάκης αποκάλυψε το επιβαρυντικό σημείωμα για τον κ.Βορίδη , αφού παραγράφηκαν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του; Προφανώς είναι ρητορική ερώτηση».





Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Σφάζει» Βορίδη αλλά δεν είχε πει κουβέντα στον Μητσοτάκη





Στο θέμα αναφέρονται και πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας μεταξύ άλλων:



«Όπως ανέφερε ξεκάθαρα, το «συμφωνώ» του κ. Βορίδη ήταν συμφωνία σε μια έκνομη ενέργεια κατανομής του εθνικού αποθέματος και παράνομων επιδοτήσεων.



Ο κ. Βάρρας εμφανίζεται απόλυτα βέβαιος για ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν έχει ερωτηθεί ποτέ από τον πρωθυπουργό για τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ - «όσο παράξενο κι αν ακούγεται αυτό», όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν είχε πει λέξη στον πρωθυπουργό, παρότι μετά τη θητεία του στην κορυφή του Οργανισμού διορίστηκε σε θέση «δίπλα» στον Κυρ. Μητσοτάκη, από τα τέλη του 2020. Και παρότι έχει καταθέσει επί 36 ώρες και σε τρεις φάσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία!



Η αφωνία του για τον κ. Μητσοτάκη ίσως οφείλεται στα εγκώμια που ο ίδιος ο κ. Βάρρας είχε εκφράσει παλαιότερα για τον πρωθυπουργό: «κάθε Κρητικός πρέπει να νιώθει υπερηφάνεια για τον πατριώτη τους, γιατί είναι τιμή για όλους μας που αυτή την στιγμή βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας μας και μας βγάζει από πολλά αδιέξοδα και χειρίζεται με παραδειγματικό τρόπο κρίσεις».



Και για να φρεσκάρουμε τη μνήμη του, θυμίζουμε ότι είχε τοποθετηθεί «Υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας, για τη μελέτη αποκατάστασης των Λευκών Ορέων, του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη», ενώ προηγούμενα, επί της Δημαρχίας της κα. Μπακογιάννη στην Αθήνα, είχε σημαντικό ρόλο στον Δήμο. Ο ίδιος, πριν από την αποπομπή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διατεινόταν δημοσίως ότι είχε απευθείας συνομιλίες με το Γραφείο του Πρωθυπουργού.



Πώς γίνεται να πιστέψει κανείς ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν ενήμερος, για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;»

