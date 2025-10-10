Δένδιας στο Κέιμπριτζ: Κρίσιμη η συνεργασία Βρετανίας και Ελλάδας σε έρευνα, παραγωγή, τεχνολογία

Η συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να είναι κρίσιμης σημασίας σε πολλούς τομείς όπως η έρευνα, η παραγωγή και η τεχνολογία. Σε αυτό το μεταβαλλόμενο κόσμο, κανένα κράτος, όσο ισχυρό κι αν είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις μόνο του. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, του 9ου Ελληνο - Βρετανικού Συμποσίου, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Jesus College), στο Ηνωμένο Βασίλειο, με θέμα: «Greece and the United Kingdom - partners in an age of uncertainty».

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε εκτενώς στον υπότιτλο του συμποσίου: «Εταίροι στην εποχή της αβεβαιότητας» τονίζοντας ότι «το ερώτημα είναι πώς δύο χώρες, που συνδέονται με την ιστορία και τις κοινές αξίες, μπορούν να συνεργαστούν για να πλοηγηθούν σε έναν ολοένα και πιο απρόβλεπτο κόσμο».

«Θα πρέπει», υπογράμμισε, «να μοιράζονται μια κοινή άποψη για τον κόσμο», ενώ συνέχισε αναφέροντας ότι αισθάνεται υπερήφανος διότι «το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου φέρει την υπογραφή μου».

«Και δεν είναι απλώς κάτι τυπικό, πιστεύω ακράδαντα σε αυτή τη φιλία. Αλλά είναι κάτι για το οποίο πρέπει να εργαστούμε από κοινού» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στα Βαλκάνια και τα Δυτικά Βαλκάνια, εξήγησε ότι είναι «μια περιοχή που έχει βιώσει το κόστος του διχασμού, του εμφυλίου πολέμου, της θλίψης και πιστεύουμε ότι η σταθερότητα και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να αποτελούν ύψιστη στρατηγική προτεραιότητα».

Σχετικά με την Ουκρανία και τη Ρωσία, ανέλυσε, ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδιαμορφώσει ριζικά την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης για το άμεσο μέλλον».

«Ηταν», πρόσθεσε, «ένα κάλεσμα αφύπνισης για την Ευρώπη - αποκαλύπτοντας τόσο το στρατηγικό μας εφησυχασμό, όσο και την εξάρτησή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνά μας».

Διαπίστωσε, δε, «ένα αυξανόμενο πρόβλημα», καθώς, όπως είπε, «παρόλο που συμφωνούμε απόλυτα με το Ηνωμένο Βασίλειο στην υποστήριξη της Ουκρανίας και στην αντιμετώπιση της νέας προσπάθειας της Ρωσίας να αναδιαμορφώσει το χάρτη, ταυτόχρονα το ζήτημα της Ουκρανίας ασφυκτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ευρωπαϊκές πολιτικές».

«Τις μετατρέπει», συνέχισε, «από πολυδιάστατες σε μονοθεματικές. Και αυτό δεν μπορεί να ισχύει».

«Η Ρωσία «δεν είναι ο μόνος νταής στην πόλη», όπως θα έλεγε ο αείμνηστος Ρόναλντ Ρίγκαν με την ανησυχητική του ειλικρίνεια» ξεκαθάρισε.

Για την Τουρκία, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «διατηρεί τις πιο θερμές σχέσεις με τη Μόσχα. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει επιβάλει ούτε μία κύρωση στη Ρωσία. Ακριβώς το αντίθετο. Ρωσικά κεφάλαια εισρέουν στην τουρκική οικονομία».

«Για άλλη μια φορά, η Τουρκία θεωρείται από πολλές πρωτεύουσες του ΝΑΤΟ, όχι ως μια δύσκολη ειδική περίπτωση, αλλά ως ένας ζωτικός εταίρος σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, τον οποίον μπορεί κανείς να εμπιστευτεί απόλυτα» ξεκαθάρισε.

«Το βασικό ερώτημα που νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί είναι αν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι βέβαιο ότι το Λονδίνο και η Άγκυρα μοιράζονται την ίδια άποψη για τον κόσμο, τις ίδιες ελπίδες, τις ίδιες φιλοδοξίες. Ορίστε, λοιπόν, μια δοκιμασία. Έχουμε Τεχνητή Νοημοσύνη. Θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να παράγουμε δύο διαφορετικές φωτογραφίες του κόσμου σε 20 ή 30 χρόνια. Και σκεφτείτε, παρακαλώ, πόσο παρόμοιες θα ήταν αυτές οι δύο φωτογραφίες. Ο κόσμος όπως θα ήθελε να είναι το Λονδίνο σε 20 ή 30 χρόνια και ο κόσμος όπως θα ήθελε να είναι η 'Αγκυρα σε 20 ή 30 χρόνια. Και πάλι, ας δούμε» επισήμανε ο κ. Δένδιας.

Για την Κύπρο, ξεκαθάρισε ότι επικρατεί «μια απαράδεκτη κατάσταση ενός διαιρεμένου νησιού, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατέχεται από μια άλλη χώρα», ενώ σχετικά με τη Γάζα, εξέφρασε την ελπίδα «ότι το σχέδιο Τραμπ θα μπορέσει τελικά να οδηγήσει σε μια διαρκή εκεχειρία και, ελπίζουμε, αργότερα σε μια διαρκή ειρήνη.

Για τη Συρία, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι αποτελεί «μια άλλη πρόκληση», αφού η Συρία «είναι πιο ήρεμη τώρα, αλλά όχι ιδιαίτερα δημοκρατική».

«Οι διώξεις εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων όπως οι Αλαουίτες, οι Χριστιανοί, οι Δρούζοι, η επιβίωση του εξτρεμισμού, το πολύ περιορισμένο δημοκρατικό πείραμα δεν μας επιτρέπουν να πιστεύουμε ότι η Συρία βρίσκεται στο δρόμο της προς την κανονικότητα. Η επιρροή τρίτων παραγόντων στη Συρία, ιδίως της Τουρκίας, θα μπορούσε να μας προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Υπάρχουν φήμες, για παράδειγμα, για μια πιθανή θαλάσσια οριοθέτηση μεταξύ Συρίας και Τουρκίας κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Αυτό θα δημιουργούσε ένα επιπλέον πρόβλημα στην περιοχή» συμπλήρωσε.

Μιλώντας για τον τομέα της ενέργειας, χαρακτήρισε «τεράστιο λάθος» την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, ενώ εξήγησε ότι «η Ελλάδα θα μπορούσε να προσφέρει μια μερική λύση. Μέσω των νέων μονάδων σε όλη τη χώρα, ειδικά στην Αλεξανδρούπολη, η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει ενεργειακός κόμβος για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη».

Για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε: «Συνήθως χρησιμοποιούμε την έκφραση «ο ελέφαντας στο δωμάτιο». Αυτό που πρέπει να δούμε τώρα στη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη, είναι ο ελέφαντας που φεύγει από το δωμάτιο. Και υπάρχει ένα σαφές κενό και αυτό το κενό πρέπει να γεμίσει, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και εδώ η συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου - Ελλάδας θα μπορούσε να παίξει ρόλο. Διότι, θα ήθελα να είμαι ειλικρινής μαζί σας, η Ευρώπη προσπαθεί να επανεξοπλιστεί. Και ανακοινώνονται τεράστια ποσά χρημάτων για αυτά τα προγράμματα επανεξοπλισμού, αλλά θα χρειαστούν πολλά χρόνια. Διότι δεν είναι μόνο εξοπλισμός. Δεν είναι μόνο πλατφόρμες. Υπάρχει ένας άλλος χαμένος κρίκος. Αυτός ο χαμένος κρίκος είναι ο πολιτισμός».

Μιλώντας για το Ηνωμένο Βασίλειο, είπε, ότι διαθέτει «μοναδικά πλεονεκτήματα» όπως σαφή γεωπολιτική κατανόηση, ικανότητα να διαδραματίσει ρόλο στη Μεσόγειο αλλά και πέρα από τη Μεσόγειο και «ένα ουσιαστικό σύμπλεγμα και οικοσύστημα άμυνας -ασφάλειας με σημαντικά πανεπιστήμια, όπως αυτό, που θα μπορούσε να ενισχύσει τη συμμετοχή της Ευρώπης στην επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης και στον τεράστιο μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων».

Για την επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, εξήγησε ότι η Ελλάδα «είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει σε αυτήν την επιχείρηση, η οποία αντιμετωπίζει την πρόκληση που θέτουν οι Χούθι στη Διώρυγα του Σουέζ, μία από τις ζωτικές γραμμές της Ευρώπης».

Συνεχίζοντας, επισήμανε: «Πιστεύω ότι είναι καιρός η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεργαστούν με μια άλλη αναδυόμενη μεγάλη δύναμη. Την Ινδία. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Ινδία, προκειμένου να εξασφαλίσουμε γραμμές ναυσιπλοΐας και θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό αν καταφέρναμε να φέρουμε το Ινδικό Ναυτικό στην Ερυθρά Θάλασσα όπου επιχειρεί σήμερα, αλλά ακόμη και βόρεια της Διώρυγας του Σουέζ στη Μεσόγειο».

Για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις μεταρρυθμίσεις της «Ατζέντας 2030», ξεκαθάρισε ότι «πρόκειται για ένα συνολικό μετασχηματισμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

«Με την «Ατζέντα 2030», αλλάζουμε τα πάντα στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Από τη δομή μέχρι τα οπλικά συστήματα. Αλλά, αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα. Ένας στρατός δεν είναι εκπαιδευμένος να κάνει ερωτήσεις. Ένας στρατός είναι εκπαιδευμένος να υπακούει σε εντολές. Αλλά, δυστυχώς, απλώς υπακούοντας σε εντολές, δεν μπορείς να επιβιώσεις στο σύγχρονο πολεμικό περιβάλλον. Έτσι, προσπαθούμε να διδάξουμε στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, εκτός από την υπακοή σε εντολές, να αρχίσουν να κάνουν ερωτήσεις. Τι εννοώ με αυτό; Δημιουργήσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας μια Διεύθυνση Καινοτομίας εντός των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ειδικότερα, για το σύστημα «Κένταυρος», ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι δοκιμάστηκε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου «παρακολουθώντας τα Bayraktar να πετούν πάνω από τον ορίζοντα».

Ακολούθως και «αφού αυτό αποδείχθηκε επιτυχημένο, τοποθετήσαμε το «Κένταυρος» σε μία από τις φρεγάτες μας που επιχειρούσε εναντίον των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα».

«Ο «Κένταυρος» μας δικαίωσε, επειδή κατέρριψε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι που προσπαθούσαν να βυθίσουν δύο εμπορικά πλοία. Ο «Κένταυρος» θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα πλοία του Ελληνικού Ναυτικού και αργότερα στις μονάδες του Στρατού Ξηράς. Αυτό είναι το είδος του συστήματος που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και νομίζω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί» ανέφερε ο κ. Δένδιας

Εξήρε στη συνέχεια το οικοσύστημα τεχνολογίας και καινοτομίας, αλλά και τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και συνέχισε: «Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σύγχρονου πολέμου. Επειδή η ασφάλεια δεν αφορά μόνο την καθαρή στρατιωτική ισχύ. Και είναι ζωτικής σημασίας η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο να επεκτείνουν τη συνεργασία τους στην έρευνα, στην παραγωγή, στην τεχνολογία. Και η χρηματοδότηση υπάρχει».

Την ομιλία παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων, Άγγελος Συρίγος, ο πρέσβης της Ελλάδος στο Λονδίνο Γιάννης Τσαούσης, καθώς και ο συμπρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Συμποσίου Κώστας Μητρόπουλος.

Επίσκεψη Δένδια στο Imperial War Museum Duxford Airfield

Το Imperial War Museum Duxford Airfield στο Ηνωμένο Βασίλειο, επισκέφθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια του Imperial War Museum Caro Howell.

«Το μουσείο - αεροδρόμιο είναι ένας διαδραστικός χώρος αφιερωμένος κυρίως στην «Μάχη της Αγγλίας του 1940». Η επίσκεψη εντάσσεται στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και το Imperial War Museum, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2024» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

