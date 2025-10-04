Νίκος Δένδιας: «Οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη»

«51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με μήνυμά του στο Twitter.

Μάλιστα, στο μήνυμά του ο Νίκος Δένδιας συνεχίζει: «οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας. Αλλά και η παράταξη που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη».

Η νέα τοποθέτηση του Νίκου Δένδια έρχεται μετά την παρέμβασή του για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, μια παρέμβαση δηλαδή που προκάλεσε αίσθηση στο κόμμα αλλά και στην κυβέρνηση.

Μάλιστα, μετά την παρέμβασή του αυτή υπήρξε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όμως ήταν σε κλίμα συνεννόησης.