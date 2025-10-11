Πηγές ΥΠΕΘΑ για δημοσίευμα: Παντελώς ανυπόστατος ισχυρισμός για το ταξίδι του Νίκου Δένδια

Τι αναφέρει το δημοσίευμα και τι απαντά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Πηγές ΥΠΕΘΑ για δημοσίευμα: Παντελώς ανυπόστατος ισχυρισμός για το ταξίδι του Νίκου Δένδια
Ο ισχυρισμός σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετέβη στην Αυστρία την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, για «εκδήλωση - φάντασμα», η «οποία δεν καταγράφεται πουθενά», είναι παντελώς ανυπόστατος, υποστηρίζουν πηγές του υπουργείου.

Όπως αναφέρουν οι πηγές, ο κ. Δένδιας μετέβη στην Αυστρία και επέστρεψε αυθημερόν από το Seefeld, όπου διεξήχθη σε ξενοδοχείο της περιοχής η πρώτη Συνάντηση της πρωτοβουλίας “Moving MountAIns”.

Η συνάντηση ήταν κλειστή και διεξήχθη υπό όρους εμπιστευτικότητας, όπως άλλωστε εξηγήθηκε στον συντάκτη του δημοσιεύματος, όταν υπέβαλε το σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η Συνάντηση αφορούσε τις σύγχρονες προκλήσεις Ασφαλείας, καθώς και την ανάπτυξη της Kαινοτομίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης σε προϊόντα διττής χρήσης, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, αναφέρουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν ότι σε αυτήν μετείχαν άνω των 50 αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων νυν και πρώην Υπουργοί και Υφυπουργοί κρατών της Ευρώπης, πρώην πρόεδρος Κυβέρνησης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Πρόεδροι επιχειρήσεων από ολόκληρο τον κόσμο, Πρέσβεις, εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων κ.ά.

