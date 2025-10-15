Εγκαίνια του πολιτικού γραφείου της Ειρήνης Αγαπηδάκη στο Περιστέρι

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας εγκαινίασε το δικό της πολιτικό σπίτι στο Περιστέρι, παρουσία πλήθους κόσμου

Εγκαίνια του πολιτικού γραφείου της Ειρήνης Αγαπηδάκη στο Περιστέρι
Τα εγκαίνια του πολιτικού της γραφείου στο Περιστέρι, παρουσία εκατοντάδων πολιτών απ’ όλες τις περιοχές της Δυτικής Αθήνας, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας και Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Τον αγιασμό των εγκαινίων του πολιτικού γραφείου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Θηβών 167, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Γρηγόριος, ο οποίος έδωσε την ευλογία του, τιμώντας παράλληλα με την παρουσία του την εκδήλωση.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως έχει ανακοινωθεί και επισήμως με απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι κατά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές η Ειρήνη Αγαπηδάκη θα είναι υποψήφια στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών.

Στη σύντομη ομιλία της, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, αφού ευχαρίστησε από καρδιάς τον κόσμο που παρευρέθηκε στην εκδήλωση για τη θερμή του υποστήριξη στο πρόσωπό της, στάθηκε ιδιαιτέρως στο έργο που παράγεται όλο αυτό το διάστημα στο Υπουργείο Υγείας, με γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και τα σημαντικά Προγράμματα Δωρεάν Προληπτικών Εξετάσεων για τους πολίτες, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου «Προλαμβάνω», αλλά και το σχέδιο Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας.

«Όπως οι περισσότεροι από εσάς, προέρχομαι και εγώ από μια οικογένεια με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, γνωρίζοντας καλά πως είναι να ζεις αγωνιώντας για να τα βγάλεις πέρα. Μοιραζόμαστε κοινή κοινωνική καταγωγή και κοινά βιώματα και γι’ αυτό και αποφάσισα να πολιτευτώ εδώ στα Δυτικά, για να παλέψουμε μαζί και να αλλάξουμε
όσα μας στερούν τη δυνατότητα ώστε να ζήσουμε καλύτερα και να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή, ανεξάρτητα από το οικονομικό επίπεδο της οικογένειας στην οποία γεννιόμαστε», τόνισε χαρακτηριστικά η Ειρήνη Αγαπηδάκη και πρόσθεσε: «Είμαι εδώ μαζί σας για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να μη γίνεται η καταγωγή μας, μοίρα! Και ο τρόπος για να τα καταφέρουμε είναι μέσα από τη σκληρή δουλειά».

Η κυρία Αγαπηδάκη, απευθυνόμενη προς τους συμπολίτες της στη Δυτική Αθήνα, εξέφρασε την επιθυμία να σταθεί δίπλα σε κάθε σπίτι και άνθρωπο, όπου υπάρχει ανάγκη, κάνοντας μάλιστα ειδική μνεία και στα ζητήματα της καθημερινότητας.

«Όπως το καταφέραμε με την Πρόληψη, με τις Κινητές Ομάδες Υγείας που φέρνουμε τον γιατρό στην πόρτα κάθε πολίτη και πολεμάμε τις ανισότητες στην Υγεία, έτσι θα συνεχίσω να παλεύω για να βοηθήσω όσους περισσότερους μπορώ, γιατί για μένα αυτό είναι το νόημα της πολιτικής – αυτό κάνει και ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση, δουλεύοντας καθημερινά για να επιλυθούν τα προβλήματα», υπογράμμισε.

Στην πολιτική εκδήλωση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προεξαρχόντων του Δημάρχου Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη και του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα κ. Μπάμπη Αλεξανδράτου, η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής κα Μαριάννα Τουμαζάτου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου κ. Αλέξης Σταυρούλιας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού κ. Κωνσταντίνος Δρόσος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι από τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας.

Σύσσωμη ήταν η παρουσία και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, με τον Υπουργό, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, κατά τον σύντομο χαιρετισμό του να μιλά με ιδιαιτέρως θερμά λόγια και να εύχεται κάθε επιτυχία στην Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ανάλογες ευχές έδωσαν και οι
Υφυπουργοί Υγείας, κ.κ. Μάριος Θεμιστοκλέους και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, η Γενική
Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας κα Λίλιαν Βιλδιρίδη και η Γενική Γραμματέας Δημόσιας
Υγείας κα Χριστίνα Κράββαρη.

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν ακόμα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ευχήθηκε κι αυτός με τη σειρά του καλή επιτυχία στη συνυποψήφιά του Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Δόμνα Μιχαηλίδου, η Υφυπουργός
Μετανάστευσης και Ασύλου κα Σέβη Βολουδάκη, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Θανάσης Δαβάκης, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, καθώς και οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κ.κ. Νικόλαος Βλαχάκος, Γιώργος Βρεττάκος, Νότης Μηταράκης και Τάσος Χατζηβασιλείου. Επίσης, παρόντες ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γιάννης Σμυρλής και ο Γραμματέας Οργανωτικού, κ. Στέλιος Κονταδάκης.

Από τον πανεπιστημιακό και επιστημονικό χώρο ξεχώρισε, μεταξύ άλλων προσωπικοτήτων, η παρουσία του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Καρδιολογίας, κ. Γεράσιμου Σιάσου, όπως και η παρουσία του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Χρήστου Ροϊλού.

