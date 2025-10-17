Αδωνις Γεωργιάδης κατά Τσίπρα για την «Ιθάκη» του: «Από γκάφα σε γκάφα»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του Αλέξη Τσίπρα με ανάρτησή του στο Χ, με αφορμή το νέο βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού με τίτλο «Ιθάκη».

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε χαρακτηριστικά: «Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου ο @atsipras», επισημαίνοντας ότι «η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως «Ιθάκη» ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του… τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος».

Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε με την πρόταση προς τον πρώην πρωθυπουργό: «Αλέξη φίλε μου προλαβαίνεις να το αλλάξεις…», αποτυπώνοντας με τον τρόπο αυτό την αυστηρή του κριτική.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου ο @atsipras. Η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως «Ιθάκη» ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του…τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος…Αλέξη φίλε μου προλαβαίνεις να το αλλάξεις… η είδηση επισυνάπτεται και από το έγκριτο

@tovimagr για να μαθαίνουν οι νεώτεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι…»

