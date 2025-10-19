Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 - Στην ατζέντα η Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 - Στην ατζέντα η Μέση Ανατολή
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της MED9 που πραγματοποιείται στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρών στη Σύνοδο της MED9 θα είναι και ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Abdullah II.

Είναι η πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. λίγες μέρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, καθώς και λίγο πριν τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Αναμένεται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - με τη συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας - καθώς και θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η οποία απαιτεί περισσότερα ως προς την προσαρμογή σε φυσικές καταστροφές, ενώ αναμένεται να μιλήσει και για την πρωτοβουλία 5Χ5 που ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής για μια συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής μας, που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη – χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, και οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το Μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία.

