Άγνωστος Στρατιώτης: Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή

Η τροπολογία για τις αλλαγές στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι στην κορυφή της πολιτικής επικαιρότητας και όλοι αναμένουν το περιεχόμενό της για να διασαφηνιστεί ποιος θα έχει τον έλεγχο του μνημείου, τι θα αλλάξει με τη φρούρηση του χώρου και ποιος θα επιφορτιστεί με τα καθήκοντα για τον καθαρισμό, τη φροντίδα και την αστυνόμευση της περιοχής στην πλατεία Συντάγματος.

Μέχρι αυτή την ώρα (14:00) η τροπολογία δεν έχει κατατεθεί. Κατά πληροφορίες, το περιεχόμενό της προετοιμάζεται από τον γενικό γραμματέα νομοθετικού έργου, Στέλιο Κούτνατζη. Ενημερωμένες κοινοβουλευτικές πηγές αναφέρουν στο Newsbomb ότι αν η τροπολογία κατατεθεί μέχρι αύριο, τότε αναμένεται να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών. Σε άλλη περίπτωση ενδέχεται η τροπολογία να ενσωματωθεί σε άλλο νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η σχετική εισήγηση να γίνει από τις κοινοβουλευτικές υπηρεσίες του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.